Hirscher odstopil že na prvi progi, Kristoffersen v finalu

Naslov olimpijskega zmagovalca v slalomu Andreju Myhrerju, na stopničkah še Ramon Zenhäusern in Michael Matt.

J. P.

Pjongčang - Avstrijski zvezdnik Marcel Hirscher je imel v Pjongčangu priložnost postati prvi alpski smučar (v moški konkurenci) po Jean-Claudu Killyju leta 1968, ki bi se na enih zimskih olimpijskih igrah okitil s kar tremi odličji najžlahtnejšega leska. Konkurenco si je že pokoril v veleslalomu in alpski kombinaciji, bil pa je tudi glavni favorit v današnjem slalomu, vsaj sodeč po dosežkih v tej sezoni svetovnega pokala, v kateri je na sedmih preizkušnjah (izvzemši mestne) šestkrat zmagal in moral zgolj v slovitem domačem Kitzbühlu premoč priznati Norvežanu Henriku Kristoffersenu. Za nameček je bil v Južni Koreji še dodatno nabrušen, saj zlate olimpijske kolajne v tej disciplini še ni imel v vitrini. V Vancouvru je bil namreč peti, v Sočiju pa srebrn, tam je moral predse za 28 stotink spustiti rojaka Maria Matta.

Več kot 50 odstopov

Toda že po polovici današnje tekme v alpskem centru Jongpjong je bilo jasno, da Hirscher ne bo postal slalomski olimpijski junak. Že na prvi progi Rainbow 1 je bil namreč eden od več kot 50 tekmovalcev (osip je bil več kot polovičen), ki niso videli cilja, to se je v prvi jakostni skupini primerilo zgolj še Švicarju Luci Ärniju. »Nikakor se nisem mogel spoprijateljiti s tem snegom. Imel sem slabe občutke, že odkar sem tu stopil na slalomske smuči,« je zmajeval z glavo 28-letni Avstrijec. S tem je seveda vrata do zmage na široko odprl tekmecem in v vlogo glavnega favorita postavil Kristoffersena, ki je prvo progo res odpeljal najbolje, pred prvim izzivalcem, Švedom Andrejem Myhrerjem, je imel 21 stotink zaloge, že tretjeuvrščeni Francoz Victor Muffat-Jeandet, ki je štartal izven prve jakostne skupine s številko 16, pa je zamujal veliko - 62 stotink.

IZIDI MOŠKEGA SLALOMA

1. (2.) Andre Myhrer (Šve) 1:38,99

2. (9.) Ramon Zenhäusern (Švi) + 0,34

3. (12.) Michael Matt (Avs) 0,67

4. (7.) Clement Noel (Fra) 0,71

5. (6.) Alexis Pinturault (Fra) 0,73

6. (3.) Victor Muffat-Jeandet (Fra) 0,76

7. (10.) Kristoffer Jakobsen (Šve) 0,95

8. (11.) Daniel Yule (Švi) 1,13

9. (13.) Dave Ryding (VB) 1,17

10. (5.) Sebastian Foss-Solevåg (Nor) 1,19

Štefan Hadalin (Slo) odstopil na prvi progi

Žan Kranjec (Slo) odstopil na prvi progi

Henrik Kristoffersen je bil po Hirscherjevem odstopu prvi favorit za zmago. A ni zdržal. Foto: Patrick Semansky/AP.

Slovenca delila Hirscherjevo usodo

Hitri Norvežan je imel torej priložnost še nadgraditi uspeh iz Sočija, kjer se je okitil z bronastim odličjem kot najuspešnejši Neavstrijec. Hirscher pa ni izkoristil še dodatne prednosti na prvi progi, ki jo je namreč zakoličil njegov trener Michael Pircher (drugo pa Italijan Stefano Costazza). Med tistimi, ki jih je zahtevna in zelo selektivna proga »vzela«, sta bila tudi oba slovenska predstavnika, Štefan Hadalin z rameroma ugodno številko 28 in veleslalomski specialist Žan Kranjec. Oba sta imela dokaj spodobne vmesne čase, a naposled delila Hirscherjevo usodo. Štefana je ob progi spodbujala družina, ki ga je prišla povsem nenapovedano bodrit v Pjongčang, vendar pa ni ponovil odličnega dosežka iz alpske kombinacije, v kateri je bil osmi, medtem ko je Kranjec veleslalom končal tik pod zmagovalnim odrom, na nehvaležnem četrtem mestu.

Marcel Hirscher je brez možnosti za zlati trojček ostal že na prvi progi. Foto: Dominic Ebenbichler/Reuters.

V finalu odstopil še Kristoffersen

Da je bil osip favoritov popoln, pa je v finalu poskrbel še vodilni po polovici tekme Kristoffersen, ki ga je izvrglo že pred prvim merjenjem vmesnega časa, s čimer se je zlatega odličja zelo razveselil izkušeni 35-letni Šved Andre Myhrer, ki je s tem nadgradil uspeh iz Vancouvra pred osmimi leti, ko je bil v slalomu bronast. Myhrer, ki je tudi zmagovalec osmih tekem svetovnega pokala (nazadnje si je konkurenco pokoril letos na novega leta dan na mestni preizkušnji v Oslu), je edini zaustavil nalet visokoraslega Švicarja Ramona Zenhäuserna, ki je bil po prvi progi šele deveti, v drugo pa splezal tik pod vrh, za Švedom je zaostal 34 stotink. Brona se je, za uteho v avstrijskem taboru, razveselil Michael Matt, ki mu po polovici prav tako ni kazalo dobro, saj je imel šele dvanajsto izhodišče.

Štefan Hadalin po obetavnem začetku ni videl cilja. Foto: Patrick Semansky/AP.



IZIDI PRVE PROGE

1. Henrik Kristoffersen (Nor) 47,72

2. Andre Mayhrer (Šve) + 0,21

3. Victor Muffat-Jeandet (Fra) 0,62

4. Manfred Mölgg (Ita) 0,68

5. Sebastian Foss-Solevåg (Nor) 0,81

6. Alexis Pinturault (Fra) 0,82

7. Clement Noel (Fra) 0,86

8. Marco Schwarz (Avs) 0,90

9. Ramon Zenhäusern (Švi) 0,94

10. Kristoffer Jakobsen (Šve) 1,02

Štefan Hadalin (Slo) odstopil

Žan Kranjec (Slo) odstopil