Hitrostno drsanje na kratke proge: zlato Kitajski, Nizozemski in Madžarski

Pjongčang - Kitajski hitrostni drsalec na kratke proge Dajing Wu je v Pjongčangu osvojil olimpijski naslov na petstometrski razdalji. Obenem je popravil tudi svoj svetovni rekord, ki sedaj znaša 39,584. Za njim sta se zvrstila dva Južnokorejca. Srebro je gostiteljem pridrsal De-hon Hvang, bron pa Hjo-džun Lim.

Na 1000 metrov novo zlato Nizozemski

Na še petsto metrov daljši razdalji v ženski konkurenci zlato odhaja na Nizozemsko. Osvojila ga je Suzanne Schulting, ki je za dve desetinki sekunde ugnala predstavnico Kanade Kim Boutin. Z bronom je komplet kolajn s teh iger zaokrožila Italijanka Arianna Fontana, ki je pred tem že osvojila tako zlato kot srebro.



Prvo zlato za Madžarsko

Madžarska moška štafeta je slavila zmago na petkilometrski razdalji. Shaong Liu, Shaolin Sandor Liu, Viktor Knoch in Csaba Burjan so z novim olimpijskim rekordom 6:31,971 ugnali štafeti Kitajske in Kanade. Najkrajšo je v finalni tekmi potegnila domača ekipa, saj je končala na nehvaležnem četrtem mestu.

IZIDI



Moški 500 m



Finale A

1. Dajing Wu (Kit) 39,584

2. De-hon Hvang (J. Kor) 39,854

3. Hjo-džun Lim (J. Kor) 39,919

4. Samuel Girard (Kan) 39,987

Finale B

5. Shaolin Sandor Liu (Mad) 40,651

6. Ren Ziwei (Kit) 40,694

7. Daan Breeuwsma (Niz) 40,835

8. Rjosuke Sakazume (Jap) 40,985

Ženske 1000 m



Finale A

1. Suzanne Schulting (Niz) 1:29,778

2. Kim Boutin (Kan) 1:29,956

3. Ariana Fontana (Ita) 1:30,656

4. Min-džong Čoj (J. Kor) 1:42,434

5. Suk-hi Šim (J. Kor) - kazen

Finale B

6. A-lang Kim (J. Kor)

Moška štafeta 5000 m



Finale A

1. Madžarska (Shaoang Liu, Sandor Shaolin Liu, Viktor Knoch, Csaba Burjan) 6:31,971

2. Kitajska (Dajing Wu, Tianyu Han, Hongzhi Xu, Dequan Chen) 6:32,035

3. Kanada (Samuel Girard, Charles Hamelin, Charle Cournoyer, Pascal Dion) 6:32,282

4. Južna Koreja 6:42,118

Finale B

5. ZDA 6:52,708

6. Kazahstan 6:52,791

7. Japonska 7:02,554