Höfflinova zaustavila dvojni najstniški napad

V Sočiju so bile na odru snežnega parka le severnoameriške smučarke prostega sloga, danes so blestele Evropejke.

J. P.

Pjongčang - Če je snežni park smučark prostega sloga pred štirimi leti v Sočiju, kjer je tudi doživel olimpijski prvenec, veljal za povsem severnoameriškega, saj sta se Kanadčanki Dara Howell in Kim Lamarre okitili z zlatom in bronom, Američanka Devin Logan pa s srebrom, se je danes v Pjongčangu druga izvedba te olimpijske discipline razpletla popolnoma po evropskih notah. Bronasta je namreč postala komaj 19-letna Britanka Isabel Atkin (84,60 točke), za dvojno švicarsko zmagoslavje pa sta poskrbeli zlata Sarah Höfflin (91,20) in srebrna šele devet dni polnoletna Mathilde Gremaud (88,00), ki se je do zadnje, tretje finalne serije spogledovala celo z lovoriko.

Polom junakinj Sočija

Prekaljena 27-letna Höfflinova je namreč po dveh finalnih nastopih (v drugem je grdo padla) zasedala drugo mesto, vse najboljše pa prihranila za finiš in tako letošnji zmagi na slovitih zimskih X-igrah v akrobatskih skokih dodala še olimpijsko zlato v snežnem parku. Trojica tekmovalk s stopničk iz Sočija je tokrat povsem pregorela: Howellova in Lamarrova sta izpadli že v kvalifikacijah, v katerih je bila Höfflinova šele sedma, Loganova pa je v finalu premagala zgolj dve tekmici in zasedla deseto mesto tik pred kvalifikacijsko zmagovalko Emmo Dahlström. Če bi Švedinja v finalu ponovila dosežek iz kvalifikacij, ki so ga sodniki ovrednotili z oceno 91,40, bi celo zmagala!

Gremaudova prvič po poškodbi

Švicarska šampionka v tej sezoni svetovnega pokala ni izstopala, v trenutni razvrstitvi drži komaj dvanajsto mesto, na nobeni od dosedanjih petih preizkušenj v olimpijski zimi pa ni bila boljša kot peta. Doslej je v svetovnem pokalu zmagala enkrat samkrat, lanskega januarja v italijanskem Seiser Almu, še nikdar pa ni vpisala tolikšnega točkovnega izkupička kot ravno danes. Zanimivo zgodbo ima za seboj tudi njena srebrna rojakinja Gremaudova, ki ni nastopala vse od lanskega marca in svetovnega prvenstva v Sierri Nevadi, saj je morala zaradi strganih križnih vezi na daljši prisilni počitek. Moške olimpijski snežni park čaka jutri.