Hokej: branilci srebra Švedi mukoma strli Nemce

J. P.

Pjongčang - Moški hokejski turnir na zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu je, tudi zavoljo zdesetkanih kadrov zaradi odsotnosti igralcev iz NHL, že ponudil nekaj presenečenj, med katerimi visoko kotira uvodna zmaga slovenskih risov nad Američani. Danes senzacij ni bilo, so pa Nemci v dvorani Kvandong dobro namučili branilce srebra iz Sočija Švede, ki so bili boljši z zgolj 1:0. Zmagovalec je bil odločen že po natanko dveh minutah igre, ko je čuvaja mreže Tima Pielmeierja ukanil napadalec četrte peterke Viktor Stålberg, izkušeni 32-letni član švicarskega Zuga. Pri zmagovalcih je mrežo zaklenil Jhonas Enroth, ki je zbral že 156 nastopov v NHL, zdaj pa si kruh služi pri Dinamu Minsku.



Debi milenijskega čudežnega dečka

»Trudili smo se na vse kriplje. Švedi so izjemna ekipa, a smo dali vse od sebe in igrali dobro. Seveda, tu štejejo le zmage, a tudi le en prejet zadetek ni slab rezultat,« je poudaril nemški branilec ameriškega porekal Björn Krupp. V švedski izbrani vrsti je olimpijski krst dočakal čudežni milenijski deček, komaj 17-letni vzhajajoči zvezdnik Rasmus Dahlin, sicer soigralec slovenskega kapetana in Pjongčangu že strelca treh golov Jana Muršaka pri Frölundi. Zamenjal je skoraj desetletje in pol starejšega Patricka Hersleyja. Če se bodo Švedi, ki v dveh tekmah še niso prejeli gola, dokopali do tretjega olimpijskega zlata v zgodovini, po Lillehammerju leta 1994 in Torinu 2006, bo Dahlin postal prvi mladoletni igralec na olimpijskem tronu.



Norveško vodstvo razjezilo Fince

Druga današnja tekma drugega kola skupine C je bila manj razburljiva, branilci brona iz Sočija Finci so bili enako učinkoviti kot dan poprej že proti Nemcem in so z gladkih 5:1 odpravili še Norvežane, čeravno so ti v skandinavskem dvoboju prvi zadeli. Številčno premoč na ledni ploskvi je unovčil Patrick Thoresen, ki je vknjižil sploh prvi zadetek svoje izbrane vrste na turnirju v Pjongčangu. Tehtnico je že do 26. minute z dvema goloma na finsko stran zasukal Eeli Tolvanen, dokončno pa je bil norveški odpor strt v zadnji tretjini, ko se se med strelce vpisali še Veli-Matti Savinainen, Sami Lepistö in Sakari Manninen. O prvem mestu v skupini C bo odločal nedeljski skandinavski derbi med Švedsko in Finsko.