Hokej: Finska obrambo olimpijskega brona začela z zmago

Pjongčang – Po včerajšnjih tekmah v skupini B ter presenetljivih zmagah Slovenije nad ZDA (s 3:2 v podaljšku) in Slovaške nad ekipo ruskih olimpijskih športnikov (3:2) bodo danes hokejisti na olimpijskem turnirju v Pjongčangu odigrali še tekme prvega kola v skupinah A in C.

Kot prvi so na led zadrsali Nemci in Finci, ki so bili boljši s 5:2 (2:1, 2:0, 1:1). Prek Samija Lepistöja so ušli že v četrti minuti, pet minut pozneje pa je izenačil Brooks Macek. Oba gola sta padla v igri ob številčni premoči. Mika Pyörälä pa je štiri minute pred koncem prve tretjine poskrbel, da so Finci, branilci brona iz Sočija, na odmor odšli s prednostjo.

V drugi tretjini se je v razmaku minute in pol dvakrat zatresla nemška mreža (Eeli Tolvanen in Lasse Kukkonen) in Finci so v zadnjih 20 minut igre vstopili z zalogo treh zadetkov. Nemci so v zadnjem delu prek Franka Hordlerja hitro znižali, ko pa je sedem minut pred koncem zadel še Joonas Kemppainen, vrnitve ni bilo več in Finska je vknjižila prve tri točke na turnirju.

Viktor Fasth je norveške napadalce spravljal v obup. Foto: Brian Snyder/Reuters.

V drugem dvoboju skupine C v dvorani Gangnung sta si v skandinavskem obračunu nasproti stali Norveška in Švedska. Kot prvi je na moškem delu turnirja mrežo ohranil nedotaknjeno Viktor Fasth, Švedi pa so se veselili prepričljive zmage s 4:0. Po dva gola so dosegli v prvem in zadnjem delu igre.

V šesti minuti tekme je švedske hokejiste v vodstvo popeljal Pär Lindholm, Anton Lander pa je nekaj minut pred koncem prve tretjine poskrbel za nekoliko izdatnejšo prednost. V drugi tretjini sta mreži mirovali, v tretji pa so Švedi v razmaku 22 sekund zabili dvakrat in odločili zmagovalca. Zadela sta Dennis Everberg in Mikael Wikstrand.

V skupini A so visoko zmago zabeležili Kanadčani, ki so s 5:1 ugnali reprezentanco Švice. Prvi dve tretjini so dobili z 2:0, v zadnji pa je bilo neodločeno, 1:1. Kanado je v tretji minuti tekme v vodstvo povedel Rene Bourque, v osmi minuti pa je vodstvo podvojil Maxim Noreau. Do konca prve tretjine nato zadetkov gledalci v dvorani Kwandong niso več videli. V drugem delu igre so hokejisti Kanade dvakrat zabili v manj kot minuti. Najprej je bil drugič na tekmi uspešen Bourque, na 4:0 pa je povišal Wojtek Wolski. Po tem zadetku je pršlo do zamenjave v švicarskih vratih, nerazpoloženega Leonarda Genonija je zamenjal Jonas Hiller. Svicarji so nato kmalu v tretji tretjini začeli tvegati z igro brez vratarja, to pa se jim je sprva tudi obrestovalo, saj je izid znižal Simon Moser. Ob ponovnem poskusu igre šest na pet pa so jih Kanadčani kaznovali. Drugič je zabil še Wolski in postavil končni rezultat srečanja.

Na drugi tekmi te skupine pa so se prvič na turnirju predstavili tudi domači hokejisti. Južna Koreja je proti Češki celo vodila, nato pa ostala praznih rok. Hokejisti s Česke so slavili z 2:1, vse pa je bilo odločeno že v prvi tretjini, ko so padli vsi trije zadetki. Južnokorejce je v vodstvo popeljal Min Ho Cho, ki je zadel v osmi minuti. Čehi so izenačili ob izteku 12. minute, ko je ob igri z igralcem več gol dosegel Jan Kovar. Michal Repik pa je tri minute pred iztekom prvega dela igre poskrbel, da je vse tri točke vknjižila njegova reprezentanca. Zadel je ob igri z igralcem manj. Domačini olimpijskega turnirja so nato ob koncu tekme poskusili tudi z igro brez vratarja vendar se rezultat ni spremenil. Češka tako skupaj s Kanado zaseda vrh skupine A po prvem kolu.

Jutri bodo na moškem delu turnirja potekale tekme v skupinah B in C. Ob 4.10 se bosta v »slovenski« skupini B najprej pomerili reprezentanci ZDA in Slovaške, ob 8.40 pa bodo na led zadrsali tudi Risi, ki se bodo zoperstavili Rusom. Ob 12.10 bosta nato odigrana še oba dvoboja v skupini C, Finci bodo igrali z Norvežani, Švedi pa z Nemci.