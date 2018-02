Kanadčan Bloemen prekinil prevlado Nizozemcev, Nemci ekipni prvaki 

J.M., STA

Pjongčang - Kanadski hitrostni drsalec Ted-Jan Bloemen je postal prvi olimpijski prvak v hitrostnem drsanju, ki ne prihaja iz Nizozemske. Svetovni rekorder v tej disciplini je z novim olimpijskim rekordom 12:39,77 minute za seboj pustil branilca naslova, Nizozemca Jorrita Bergsmo. Na najnižjo stopničko zmagovalnega odra pa se je presenetljivo povzpel Italijan Nicola Tumolero.

Nemci so nesporni vladarji sankaškega dela iger. Z današnjo zmago na ekipni štafetni preizkušnji so namreč od možnih štirih osvojili kar tri zlata odličja. Za nov naslov so Natalie Geisenberger, Johannes Ludwig ter dvojec Tobias Wendl - Tobias Arlt ugnali ekipi Kanade in Avstrije. Nemška reprezentanca je obenem postavila čas 2:24,517 minute, kar je tudi nov olimpijski rekord. V tej disciplini tako ostajajo edini olimpijski zmagovalci, saj jim je ta podvig uspel že pred štirimi leti v Sočiju, ko je bila ta disciplina na sporedu prvič.

Klaeba jutri ne bo na štartu

Mladega norveškega zvezdnika smučarskega zvezdnika in zmagovalca šprinterske preizkušnje v Pjongčangu Johannesa Hoesfolta Klaeba je reprezentanca umaknila s seznama nastopajočih na jutrišnji 15-kilometrski preizkušnji. Norvežani odločitve še niso pojasnili, verjetno pa gre za počitek, saj je Klaebo v igri še za nastope v ekipnem šprintu, v štafetni preizkušnji in na najdaljši, kraljevski 50-kilometrski razdalji.