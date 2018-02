Kolajna je bila v sferi znanstvene fantastike

Pjongčang – Da sodi izpolnitev cilja, ki ga je glavni trener skakalne reprezentance Goran Janus postavil za olimpijske igre – kolajna –, v sfero znanstvene fantastike, je bilo jasno po prikazanem vse dni, odkar so slovenski skakalci v Pjongčangu. Ekipna tekma je to le še potrdila, Jernej Damjan, Anže Semenič, Tilen Bartol in Peter Prevc so bili peti z velikim zaostankom za bronom. Pričakovano so zmagali Norvežani.



V smučarskih skoki na olimpijskih igrah ne prihaja do takšnih presenečenj, kot denimo v alpskem smučanju, o čemer priča tudi seznam zmagovalcev z večinoma samimi znanimi imeni. Tudi v Pjongčangu sta slavila skakalca, ki ju je bilo moč pričakovati na vrhu glede na dozdajšnji razplet sezone, Andreas Wellinger, v skupnem seštevku tretjeuvrščeni, in Kamil Stoch, vodilni.



In tako se je po nadvse predvidljivem scenariju razpletla tudi včerajšnja ekipna preizkušnja, zadnja skakalna na teh igrah. Le če bi bile vremenske razmere zares neenakovredne in spremenljive, potem bi lahko prišlo do kakšnega nepričakovanega rezultata, a to je bila najbolj pravična, najlepša, najtoplejša tekma s tega vidika. Slovencem bi vnaprej napovedali boj za 5. ali 4. mesto, a tudi v slednjem primeru brez vsakršnih možnosti za kolajno, Norveška, Nemčija, Poljska so pač v povsem svojem svetu. In prav to se je zgodilo, kako se bo tekma razpletla, pa je dala zelo natančno vedeti že poskusna serija, saj je bil na koncu rezultat identičen. Zanimivo, povsem enak (prvih šest) je tudi vrstni red v pokalu narodov …



Začeli in končali na 5. mestu



Že takoj s prvim skokom Jerneja Damjana je slovenski zaostanek za kolajno znašal 13 točk, z vsakim skakalcem se je nato povišala za dobrih deset točk. Le za kratek čas, po prvih skokih v drugi seriji, se je Slovenija prebila na 4. mesto, sicer pa je bila prikovana na 5. Slovenci so si sicer zelo želeli dobiti sosedski dvoboj z Avstrijci, vendar pa jim ta »zmaga« ne bi prinesla ničesar, njihovo 4. mesto ne bi bilo nesrečno, nehvaležno, saj so na koncu za kolajno zaostali za več kot sto točk …



Najbolj nezadovoljna sta bila na koncu debitanta na OI Bartol in Semenič, saj sta pričakovala boljše skoke, sploh slednji, v tej sezoni zmagovalec tekme v Zakopanah, svoje olimpijske priložnosti ni izkoristil, kot je pričakoval, da jo bo. Na srednji skakalnici ni nastopil, na veliki je bil najprej na posamični preizkušnji v drugi seriji diskvalificiran in je zasedel 30. mesto, na ekipni ni dal pričakovanega deleža. »Razočaran sem, ker nisem prispeval, kar bi lahko. Olimpijska izkušnja je zame slaba, skoki niso bili na želeni ravni,« je ocenil Semenič. S svojima včerajšnjima skokoma je bil bolj zadovoljen Peter Prevc in ugotavljal, da bi se morda ob dodatnih 14 dneh v Pjongčangu vendarle do konca spoprijateljil s skakalnico.



»Tako sam kot celotna ekipa je nastopila v slogu sezone in se ne nazadnje uvrstila na pričakovano mesto, škoda le, da nismo premagali Avstrijcev,« je kislega obraza ocenil Prevc, nič kaj razpoložen ni bil niti Damjan. »Vesel sem, da je vsega konec, in razočaran, ker nisem našel pravih skokov. Če bi vedeli, kako različne skoke sem poskušal, pa je bila razlika komaj kak meter … Potem ne veš več, kaj storiti, poskušal sem vse, kar je bilo v moji moči, a preprosto ni šlo,« je zmajeval z glavo Damjan ter se dotaknil tudi prevelikega medijskega pritiska in omenjanja kolajne. A seveda je prvi kolajno na OI začel tik pred začetkom sezone omenjati – Janus.



Johanssonu tretja kolajna



Razplet pri vrhu je bil predvidljiv. Norvežani so bili v Pjongčangu odlični, kar malo presenečenje je bilo, da na posamičnih tekmah niso osvojili zlate kolajne. So pa zato eno srebrno in dve bronasti. Včeraj so vso tekmo kazali, kako zelo so ekipno močni, vodili so od prvega do zadnjega skoka. Po prvi seriji se je sicer zdelo, da se obeta napet finale, saj je imela Norveška pred tretjeuvrščeno Poljsko (vmes je bila še Nemčija) zgolj pet točk prednosti, a v drugi seriji nato razliko povečevala do končnih slabih 23. Za Norvežane – v ekipi so bili Daniel Andre Tande, Andreas Stjernen, Johann Andre Forfang in Robert Johansson – je to prvi naslov ekipnih olimpijskih prvakov. O norveškem skakalnem junaku sicer ni dvoma, to je Johansson, ki je kolajne osvojil na vseh treh tekmah, saj je bil na obeh posamičnih tretji.



»Česa takšnega na svojih prvih olimpijskih igrah seveda nisem pričakoval, to je res nekaj posebnega. Da smo za piko na i osvojili ekipni naslov, pa je za vse nas uresničenje sanj,« se je veselil Johansson, sicer najbolj prepoznaven po košatih brkih.