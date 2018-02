Marit Bjørgen z novim zlatom po številu kolajn ujela Bjørndalna

J. M.

Pjongčang - Na štafetni preizkušnji smučarskih tekačic na zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu so se zmage veselile norveške tekmovalke. 4 x 5 kilometrov v klasični tehniki so najhitreje zmogle Ingvild Flugstad Østberg, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Ragnhild Haga in Marit Bjørgen. Drugo mesto so osvojile Švedinje, tretje pa olimpijske športnice iz Rusije. Slovenska štafeta v postavi Anamarija Lampič, Katja Višnar, Alenka Čebašek in Vesna Fabjan, ki je nastopila prvič na igrah v Koreji, je zasedla končno osmo mesto.

Ob boku Bjørndalnu

Z novim zlatom je Bjørgnova po številu olimpijskih kolajn ujela rojaka Oleja Einarja Bjørndalna, prekaljenega biatlonca in tudi nekdanjega smučarskega tekača, ki pa se za tokratne olimpijske igre ni kvalificiral. Oba imata že po 13 odličij, vendar pa ima legendarni biatlonec eno zlato več. Izkušena 37-letnica bo imela v Pjongčangu priložnost, da njegov dosežek popravi, saj sta na sporedu še tekmi v ekipnem šprintu in na 30-kilometrski razdalji.

Alenka Čebašek je predala kot sedma. Foto: Christof Stache/AFP.

Potek tekme

Prva je v slovenski četverici nastopila Lampičeva, ki je tekla odlično. Vseskozi je bila v stiku z najboljšimi, predala pa kar na drugem mestu. Pred njo je bila le ruska tekmovalka. V smučino se je nato pognala Višnarjeva, ki je zdrsnila na sedmo mesto. V tej predaji je odlično nastopila Charlotte Kalla, ki je Švedsko vrnila v vodilno skupino, ta pa se je pred predajo vendarle nekoliko razbila. Še vedno so bile na čelu športnice iz Rusije. V tretji predaji je v ospredju tekel švedsko-ruski dvojec, zadaj pa je močno pospešila Haga, saj je morala izničiti zaostanek, ki ga je Norveški v drugi predaji pridelala Jacobsenova. Sedemindvajsetletnica se je odlepila od Finke Riitte Liise Roponen in pred zadnjim krogom Norveško približala na dobre tri sekunde zaostanka.

V zadnjo predajo so tako skoraj skupaj odšle Stina Nilsson za Švedsko, Ana Nečajevska za Rusijo in Bjørgnova za Norveško. Čebaškova je zadržala sedmo mesto in predala Fabjanovi. Američanke so bile pet sekund pred Slovenijo, Nemčija pa je zaostajala deset sekund. Rusinja kmalu ni zmogla več držati tempa vodilnih, tako da sta se za zlato udarili Nilssonova in Bjørgnova. Skoraj do konca sta tekli skupaj, nato pa se je Norvežanka na ciljnem spustu odlepila in v cilj prišla z dvema sekundama prednosti. Bron so osvojile ruske športnice z zaostankom 43 sekund. Zastavonoša Vesna Fabjan je Slovenijo pripeljala na osmo mesto, zaostanek pa je na koncu znašal dobri dve minuti in pol.

Katja Višnar je bila po nastopu izmučena. Foto: Carlos Barria/Reuters.



Nastop dočakala tudi Vesna Fabjan

Najboljša slovenska predstavnica Lampičeva je, po poročanju STA, takole ocenila svoj in ekipni nastop: »Danes je bilo vrhunsko, smuči so bile odlične, res vsa pohvala serviserjem. Vem, da delajo ves čas, so tu zunaj na mrazu in vetru, ni jim prijetno. Vesela sem, da jim lahko vrnemo nazaj z dobrimi rezultati in da so danes lahko vsi ponosni na nas. Vesela sem, da sem predala kot druga, da sem naredila čim večjo razliko, Katji je potem malo zmanjkalo v zadnji klanec, a tam smo vse trpele.«

Fabjanova, ki je dočakala svoj prvi nastop v Južni Koreji, pa je takole strnila misli: »Res je, rezultatsko smo danes prikazale eno boljših predstav. Kot sem že dejala, imela sem odgovorno nalogo s to zadnjo predajo, bila zraven Američanke in Nemke, vsi vemo, kakšni konkurentki sta to. A štafetni tek je borba punca proti punci, poskusila sem držati kontakt, dokler je šlo, ko ni šlo več, ni šlo, a mislim, da je rezultatsko dobro uspelo. Štafetna tekma je specifična, veš, da si v podrejenem položaju v primerjavi z drugimi in poskusiš iztisniti čim več iz sebe. To sem naredila, kaj je to pomenilo, ne vem, ampak danes so bile pomembne uvrstitve in cela reprezentanca je lahko zadovoljna.« Če gre soditi po današnjem nastopu, se bo trener Stefano Saracco med njo in Čebaškovo odločal o tem, katero bo na sredinem ekipnem šprintu postavil ob bok Lampičevi.

IZIDI ŽENSKE ŠTAFETE

1. Norveška (Ingvild Flugstad Østberg, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Ragnhild Haga, Marit Bjørgen) 51:24,3

2. Švedska (Anna Haag, Charlotte Kalla, Ebba Andersson, Stina Nilsson) + 2,0

3. Ruske olimpijke (Natalija Neprjajeva, Julija Belorukova, Anastazija Sedova, Ana Nečajevska) 43,3

4. Finska (Aino-Kaisa Saarinen, Kerttu Niskanen, Riitta-Liisa Roponen, Krista Pärmäkoski) 1:02,6

5. ZDA (Sophie Caldwell, Sadie Bjornsen, Kikkan Randall, Jessica Diggins) 1:20,5

6. Nemčija (Stefanie Böhler, Katharina Hennig, Victoria Carl, Sandra Ringwald) 1:49,4

7. Švica (Laurien van der Graaff, Nadine Fähndrich, Nathalie von Siebenthal, Lydia Hiernickel) 1:51,5

8. Slovenija (Anamarija Lampič, Katja Višnar, Alenka Čebašek, Vesna Fabjan) 2:31,4

9. Italija (Anna Comarella, Lucia Scardoni, Elisa Brocard, Ilaria Debertolis) 2:57,7

10. Poljska (Ewelina Marcisz, Justyna Kowalczyk, Martyna Galewicz, Sylwia Jaskowiec) 3:06,6