Maruša Ferk zapravila življenjsko priložnost (FOTO)

J. P.

Pjongčang - Po smukaškem delu ženske kombinacije na 23. zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu je odlično kazalo tudi vsestranski slovenski alpski smučarki Maruši Ferk, ki je držala peto mesto in imela sijajno izhodišče za napad v slalomu, v katerem naj bi bila še nekoliko močnejša, na specialnem olimpijskem prejšnji teden je namreč zasedla 18. mesto, medtem ko je bila včeraj v smuku mesto slabša. Danes je po polovici tekme za prepričljivo vodilno, ameriško zvezdnico Lindsey Vonn, zaostajala za znosne 1,61 sekunde, od drugega mesta, ki ga je zasedala že dvakrat srebrna Norvežanka Ragnhild Mowinckel, pa jo je ločila manj kot sekunda.

Kombinacijska specialistka

Prva favoritinja, Američanka Mikaela Shiffrin, je po smuku za Marušo na šestem mestu zastajala 37 stotink, desetouvrščena Švicarka Wendy Holdener 1,13 sekunde, vse ostale slalomske specialistke pa še krepko več. Tudi Ana Bucik, ki je po prvem delu zaokrožala petnajsterico, za Vonnovo pa si je na smukaški progi nabrala za 3,40 sekunde zaostanka. Devetindvajsetletna Ferkova je doslej svoji najboljši olimpijski uvrstitvi vpisala ravno v kombinaciji, pred štirimi leti v Sočiju je bila deseta, še štiri leta prej v Whistlerju pa petnajsta. Na svetovnih prvenstvih je v tej disciplini že trikrat končala v deseterici, v svetovnem pokalu pa je bila najboljša v Val d'Iseru konec leta 2015, ko je zasedla nehvaležno četrto mesto.

Michelle Gisin je naslovu svetovne podprvakinje dodala olimpijsko zlato. Foto: Matej Družnik/Delo.

IZIDI ŽENSKE KOMBINACIJE

1. (3.) Michelle Gisin (Švi) 2:20,90

2. (6.) Mikaela Shiffrin (ZDA)+ 0,97

3. (10.) Wendy Holdener (Švi) 1,44

4. (2.) Ragnhild Mowinckel (Nor) 1,73

5. (13.) Petra Vlhova (Slk) 2,09

6. (8.) Valerie Grenier (Kan) 2,54

7. (4.) Ramona Siebenhofer (Avs) 2,55

8. (12.) Federica Brignone (Ita) 2,63

9. (17.) Denise Feierabend (Švi) 3,04

10. (14.) Marta Bassino (Ita) 3,34

11. (15.) Ana Bucik (Slo) 3,86

Maruša Ferk (Slo) diskvalificirana v slalomu

Ana Bucik tik za deseterico

Maruša Ferk se je tudi na ritmično postavljeno in kratko slalomsko progo pognala odločno in brezkompromisno, saj so bile pred njenim nastopom na vrhu same specialistke za tehnične discipline na čelu z Američanko Mikaelo Shiffrin, Švicarko Wendy Holdener in Slovakinjo Petro Vlhovo. A slovenski predstavnici se je življenjska priložnost izjalovila že v zgornjem delu, ko je zajela količek in si prislužila diskvalifikacijo. Vseeno je smučala do cilja in vpisala šesti čas, ki pa so ga takoj izbrisali. Edina slovenska zastopnica z uvrstitvijo je bila torej Ana Bucik, ki pa ni izkoristila odličnega izhodišča in ni pridobila toliko, kot bi bilo v slalomu od nje pričakovati. S petnajstega je napredovala na končno enajsto mesto.

Ana Bucik bi lahko iz slaloma iztržila več. Foto: Matej Družnik/Delo.

Gisinova skoraj sekundo spredaj

Zmage Shiffrinove ni preprečila njena rojakinja Vonnova, vodilna po smukaškem delu, ki je v slalomu odstopila že takoj po prvem merjenju vmesnega časa, temveč 24-letna Švicarka Michelle Gisin, ki je odprla današnjo tekmo in bila že po smukaškem delu tretja z 1,21 sekunde zaloge pred Mikaelo, na slalomski progi pa je pustila le nekaj stotink in naposled prvo izzivalko zadržala za seboj za kar 97 stotink, švicarski uspeh je z bronom dopolnila Holdenerjeva. Michelle Gisin je pred tem na igrah v Pjongčangu vpisala osmi smukaški, deveti superveleslalomski in 16. slalomski čas, potrdila pa vlogo ene od favoritinj, saj je bila že na lanskem svetovnem prvenstvu v domačem St. Moritzu druga v kombinaciji, zgolj za rojakinjo Wendy Holdener.

Brez Goggie

Današnjemu kombinacijskemu nastopu se je sicer tik pred zdajci, zaradi preutrujenosti, odpovedala včerajšnja smukaška junakinja, Italijanka Sofia Goggia, njena rojakinja Federica Brignone pa je kljub hudim bolečinam v kolenu stisnila zobe in bila po smukaškem delu dvanajsta (tik pred slalomsko favoritinjo, Slovakinjo Petro Vlhovo). Med udeleženkami kombinacije ni bilo niti Švicarke Lare Gut. Vonnova, ki je v svetovnem pokalu le še pet zmag oddaljena od švedske ikone Ingemarja Stenmarka, je lovila drugo kolajno v Pjongčangu, saj je bila že bronasta v smuku.

Lindsey Vonn je bila najboljša na smukaškem delu. Foto: Matej Družnik/Delo.

IZIDI KOMBINACIJSKEGA SMUKA

1. Lindsey Vonn (ZDA) 1:39,37

2. Ragnhild Mowinckel (Nor) + 0,74

3. Michelle Gisin (Švi) 0,77

4. Ramona Siebenhofer (Avs) 0,97

5. Maruša Ferk (Slo) 1,61

6. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1,98

7. Ricarda Haaser (Avs) 2,38

8. Valerie Grenier (Kan) 2,42

9. Romane Miradoli (Fra) 2,46

10. Wendy Holdener (Švi) 2,74

15. Ana Bucik (Slo) 3,40

Zlata Michelle Gisin in srebrna Mikaela Shiffrin. Foto: Matej Družnik/Delo.