Na prvem smukaškem treningu Slovenci daleč zadaj (FOTO)

J. P.

Pjongčang - Med alpskimi smučarji so bili na prizorišču zimskih olimpijskih iger v Pjongčangu prvi v pogonu smukači, ki so že opravili prvega od kar štirih treningov na progi Jeongseon. Slovenska peterica se ni dobro znašla, saj ni krojila vrha, dovolila je celo, da jo je prehitel, denimo, predstavnik Čila. Še najboljši je bil Boštjan Kline, ki je na 34. mestu zaostal 2,43 sekunde. Klemen Kosi je bil mesto nižje in stotinko počasnejši, Martin Čater pa je na 38. mestu zamudil še dvanajst stotink več.

Miha Hrobat je vpisal 44. čas in za las prehitel specialista za tehnične discipline, avstrijskega zvezdnika Marcela Hirscherja, medtem ko je Štefan Hadalin na 62. mestu zaostal skoraj šest sekund. Proga je bila sicer povsem neselektivna, saj le eden od 82 tekmovalcev - Danec Christoffer Fårup - ni videl cilja. Najprepričljivejši je bil sicer Kanadčan Manuel Osborne-Paradis, ki pa proge ni v celoti presmučal pravilno, 31 stotink je za njim zaostal Norvežan Kjetil Jansrud, ki brani superveleslalomsko olimpijsko lovoriko iz Sočija. Smukaško konkurenco si je pred štirimi leti pokoril Avstrijec Matthies Mayer, na današnjem treningu četrti.



IZIDI PRVEGA TRENINGA

1. Manuel Osborne-Paradis (Kan) 1:40,75

2. Kjetil Jansrud (Nor) + 0,31

3. Mauro Caviezel (Švi) 0,45

4. Matthias Mayer (Avs) 0,75

5. Brice Roger (Fra) 0,92

6. Max Franz (Avs) 0,94

7. Bryce Bennett (ZDA) 0,98

8. Carlo Janka (Švi) 1,06

9. Maxence Muzaton (Fra) 1,14

10. Ryan Cochran-Siegle (ZDA) 1,21

34. Boštjan Kline (Slo) 2,43

35. Klemen Kosi (Slo) 2,44

38. Martin Čater (Slo) 2,56

44. Miha Hrobat (Slo) 3,63

62. Štefan Hadalin (Slo) 5,98