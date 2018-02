Najboljša terapija

Krasno! Ravno sem bil na masaži in na srečo lahko hkrati gledal tekmo. Bolj prijetne terapije pa še ne. Super smo odigrali. Američani so se po navidez varnem vodstvu ustavili, mislili so, da so že zmagali, a to v ničemer ne zmanjšuje našega uspeha. Vsi fantje so igrali dobro, toda udarni napad je prinesel presežno vrednost, nenazadnje je bil zaslužen za vse tri gole. V prvih dveh tretjinah so imele ZDA več od igre, vendar smo bili tudi mi nevarni.

V zadnji pa smo bili superiorni. Ne gre za razliko v telesni pripravljenosti, do izraza je prišlo dejstvo, da so naši hokejisti že dolga leta skupaj, Američani pa zbrani z vseh vetrov. To je zame podcenjevalen odnos do olimpijskih iger. Pravo zadoščenje jih je bilo premagati.



Zdaj se nikakor ne smemo prepustiti evforiji, ničesar še nismo storili. Rusi so izgubili proti Slovakom, ki so zdaj prvi na lestvici, Slovenci smo drugi, Američani tretji in Rusi zadnji brez točke. Narobe svet. Tudi Rusi so šli v tekmo podcenjevalno, prav tako hitro povedli z 2:0 in mislili, da so končali delo. Pozabili pa so, da so se razlike v svetovnem hokeju zmanjšale, vsi so drsalno dobri, vsi enako trenirajo.

Posebne pohvale gredo kapetanu Janu Muršaku, občutek imam, da zares pozitivno deluje na ekipo. Vsa čast. Kaj naprej? Vse je še odprto. Rusi imajo sijajno ekipo, pri njih je težava v ekipnem duhu, vsak bi hotel biti prva violina. Z disciplinirano igro jih lahko tudi Slovenci postavijo na hladno.