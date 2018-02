Nemci šokirali Švede, Kanadčani z minimalno zmago prek Fincev

Polfinalisti moškega hokejskega dela iger so Češka in športniki iz Rusije ter Kanada in Nemčija.

J. M.

Pjongčang - Po tem, ko sta se v polfinale v dopoldanskih tekmah po srednjeevropskem času uvrstili Češka in ekipa ruskih športnikov, sta bili v popoldanskem sporedu uspešni še Kanadčani in Nemci.

Tekmo med Kanado in Finsko je odločil zgolj en zadetek. V prvi minuti zadnjega dela igre je »javorjevim listom« zmago prinesel Maxim Noreau, ki je zadel po podaji Erica O`Della. Kanadčanom bo nekaj preglavic verjetno povzročila poškodba prvega vratarja Bena Scrivensa, ki se po zamenjavi v drugi tretjini ni več vrnil na led. Odlično pa ga je zamenjal Kevin Poulin, ki je do konca tekme nadaljeval, kjer je začel Scrievens in zaklenil kanadska vrata. Finci so na koncu poskušali tudi z igro brez vratarja, vendar so branilci olimpijskega naslova odbili vse njihove napade.

Na drugi tekmi, ki se je začela ob 13.10 po srednjeevropskem času, pa je Nemčija presenetila favorizirano Švedsko. Že v prvem delu igre so Nemci zabili dvakrat, uspešna sta bila Christian Ehrhoff in Marcel Nöbels. Švedska je sicer v skupinskem delu iger prejela zgolj en zadetek. Drugi del igre je nato minil brez golov na obeh straneh, v zadnji tretjini pa so Švedi prek Antona Landerja hitro znižali. Nemce je v vodstvo z dvema zadetkoma prednosti vrnil Dominik Kahun, minuto kasneje pa so se švedski hokejisti spet približali le na gol zaostanka. Zadel je Patrik Hersley. Le dve minuti kasneje je zadel še Mikael Wikstrand, v zadnjih osmih minutah pa golov ni bilo več. Tekma je tako šla v podaljšek, kjer pa so prek Patricka Reimerja ponovno udarili Nemci in poskrbeli, da Švedska ne bo ubranila srebra iz iger v Sočiju pred štirimi leti.

Polfinalni tekmi bosta v petek. Najprej se bosta ob 8.40 pomerili Češka in predstavniki Rusije, ob 13.10 pa sledi še tekma med Kanado in Nemčijo.

Izidi, četrtfinale, moški:

Češka - ZDA 3:2 (1:1, 1:1, 0:0; 1:0) - po kazenskih strelih

Roš - Norveška 6:1 (3:0, 2:1, 1:0)

Kanada - Finska 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Švedska - Nemčija 3:4 (0:2, 0:0, 3:1; 0:1) - po podaljšku