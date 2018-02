Nika Križnar dvakrat prek stotice na sedmo mesto 

J. P., J. M., N. Gr.

Pjongčang - Nedavna dvojna krona, posamična in ekipna, na mladinskem svetovnem prvenstvu v Kanderstegu je mlado, komaj 17-letno smučarsko skakalko Niko Križnar navdala z novim odmerkom samozavesti in motivacije, kar je obetavna članica SSK Alpina Žiri unovčila na edini ženski preizkušnji na zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu na srednji napravi (HS-109) skakalnega centra Alpensia in se enakovredno kosala z najboljšimi, končala pa kot sedma. Sedmo izhodišče je imela že po prvi seriji.

Križnarjeva je bila edina slovenska orlica, ki je obakrat preskočila stometrsko mejo - v prvi seriji, ki so jo neprestano prekinjale spremenljive vetrovne razmere, za en meter, v finalu pa celo za štiri, s čimer je vpisala celo tretjo največjo daljavo serije, a je treba v isti sapi poudariti, da so se po njenem mojstrskem nastopu tekmovalni žiriji zatresle hlače in je zaletišče spustila za dve mesti ali več (s sedemindvajsetega najprej na petindvajseto oziroma pred zadnjima dvema tekmovalkama celo na triindvajseto in dvaindvajseto).

Dobro pripravljenost je potrdila tudi njena klubska kolegica, še ena najstnica Ema Klinec, ki je po polovici tekme držala dvanajsti rezultat, v drugo pa izgubila dve mesti, a vseeno končala v petnajsterici. Izkušena Špela Rogelj je v finalu pridobila šest mest (22.), medtem ko se je Urši Bogataj drugi skok ponesrečil in je zdrsnila povsem na rob finalistk, na 30. mesto. Dosežki so primerljivi s tistimi izpred štirih let v Sočiju: tedaj je bila Maja Vtič šesta, Katja Požun enajsta, še dve slovenski zastopnici (Rogljeva in Eva Logar) pa v finalu.

Nika Križnar je dvakrat preskočila stometrsko znamko. Foto: Jonathan Nackstrand/AFP.



Zmage se je, v slogu celotne olimpijske sezone, v kateri je skoraj nepremagljiva in z naskokom vodilna v svetovnem pokalu, veselila Norvežanka Maren Lundby, ki je včeraj na treningu padla, a se na to ni ozirala pretirano. Že po prvi seriji je bila v vodstvu, a ji njena točkovna zaloga - 2,2 točke pred prvo izzivalko - ni dovoljevala finalne ležernosti. Čeprav je v drugo skočila s kar pet mest nižjega zaletišča kot, denimo, Križnarjeva, se je posmehnila konkurenci in vpisala največjo daljavo dneva, kar 110 metrov, s čimer je le še potrdila zlato.

Na tronu je nasledila Nemko Carino Vogt, ki je tokrat na petem mestu ostala brez stopničk, vseeno pa so imeli v nemškem taboru razlog za zadovoljstvo, saj je v finalu drugo izhodišče ubranila Katharina Althaus in se okitila s srebrom. Za zmagovalko je zaostala za natanko dvanajst točk. Na odru jima je družbo delala še slovita Japonka Sara Takanaši, za katero je olimpijski bron lepa uteha po razmeroma neposrečeni sezoni svetovnega pokala. Za Lundbyjevo je zaostala že krepkih dvajset točk, Nika pa na sedmem mestu kar 41,4.

IZIDI ŽENSKE TEKME

1. (1.) Maren Lundby (Nor) 264,6 točke (105.5 in 110 metrov)

2. (2.) Katharina Althaus (Nem) 252,6 (106.5, 106)

3. (3.) Sara Takanaši (Jap) 243,8 (103.5, 103.5)

4. (4.) Irina Avakumova (Oli) 230,7 (99, 102)

5. (6.) Carina Vogt (Nem) 227,9 (97, 101.5)

6. (5.) Daniela Iraschko-Stolz (Avs) 225,9 (101.5, 99)

7. (7.) Nika Križnar (Slo) 223,2 (101, 104)

8. (10.) Ramona Straub (Nem) 210,5 (98.5, 98.5)

9. (9.) Juki Ito (Jap) 203,9 (94, 93)

10. (8.) Juliane Seyfarth (Nem) 194,3 (102.5, 90)

14. (12.) Ema Klinec (Slo) 181,6 (91.5, 89)

22. (28.) Špela Rogelj (Slo) 154,5 (80, 90.5)

30. (25.) Urša Bogataj (Slo) 135,2 (84.5, 81)

Tudi Ema Klinec je končala v petnajsterici. Foto: Matthias Schrader/AP.

POTEK PRVE SERIJE

V prvi seriji je, v spremenljivih vetrovnih razmerah, iz slovenske četverice najprej s številko 18 nastopila Špela Rogelj in zmogla dolžino 80 metrov. Skočila je šele v drugem poskusu, saj se je zaradi premočnega vetra pri prvem odhodu na štartno klop prižgala rdeča luč. Pozneje so gledalci videli še slovenski paket, saj so se od številke 26 do 28 zvrstile Nika Križnar, Ema Klinec in Urša Bogataj.

Najmlajša slovenska tekmovalka Križnarjeva je za en meter preskočila stometrsko mejo, nato pa je pred nastopom Klinčeve veter spremenil smer in na svoj nastop je morala tudi ona čakati nekoliko dlje. Pred njo je moral skočiti še predskakalec, nato pa je pristala pri 91.5 metra, ob zelo slabih vetrovnih razmerah. Za njo je bila na vrsti še Bogatajeva, tudi ona pa je morala zapustiti štartno mesto. V drugo je vendarle šlo, skok pa je meril 84.5 metra.

Pred poskusom branilke naslova, Nemke Carine Vogt, so štartno klop kar nekajkrat premikali, na koncu pa se je serija nadaljevala z enakega zaletnega mesta, kot se je tudi začela, 25. Vse štiri Slovenke so si zagotovile tudi preboj v finalno serijo, najbolje pa je kazalo Križnarjevi, ki je na sedmem mestu za vodilno Norvežanko Maren Lundby zaostajala desetinko manj kot 17 točk, do brona jo je ločilo nekaj manj kot 12 točk.

Klinčeva je bila dvanajsta, Bogatajeva 25., Rogljeva pa 28. Norvežanki, junakinji olimpijske sezone svetovnega pokala, sta se najbolj približali Nemka Katharina Althaus in Japonka Sara Takanaši. Vrstni red na prvih treh mestih po prvi seriji je bil enak kot v skupni razvrstitvi te zime svetovnega pokala.

Maren Lundby je v tej sezoni razred zase. Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters.

IZIDI PRVE SERIJE

1. Maren Lundby (Nor) 125,4 točke (105.5 metra)

2. Katharina Althaus (Nem) 123,2 (106.5)

3. Sara Takanaši (Jap) 120,3 (103.5)

4. Irina Avakumova (Oli) 114,7 (99)

5. Daniela Iraschko-Stolz (Avs) 113,3 (101.5)

6. Carina Vogt (Nem) 108,6 (97)

7. Nika Križnar (Slo) 108,5 (101)

8. Juliane Seyfarth (Nem) 108,3 (102.5)

9. Juki Ito (Jap) 105,1 (94)

10. Ramona Straub (Nem) 104,4 (98.5)

11. Kaori Ivabuči (Jap) 98,2 (93.5)

12. Ema Klinec (Slo) 94,2 (91.5)

25. Urša Bogataj (Slo) 71,2 (84.5)

28. Špela Rogelj (Slo) 64,3 (80)