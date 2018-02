Nordijska kombinacija: trojna nemška zmaga na veliki skakalnici

J. M.

Pjongčang - Nordijski kombinatorci so danes tekmovali na veliki skakalnici. Olimpijski prvak je postal Nemec Johannes Rydzek, ki se je na vrh prebil po tem, ko je bil po skakalnem delu tekme na petem mestu. Drugi je bil njegov rojak Fabian Riessle, ki je zaostal štiri desetinke sekunde, tretji pa še en Nemec, prvak tekme na srednji napravi, Eric Frenzel, ki je zaostal osem desetink. Še drugič na teh igrah je na nehvaležnem četrtem mestu končal Norvežan Jarl Magnus Riiber.



Slovenska predstavnika sta v teku izgubila še nekaj mest. Marjan Jelenko je končal na 41. mestu, Vid Vrhovnik pa mesto za njim. Oba sta za zmagovalcem zaostala skoraj pet minut.



Smučarski skoki:



Po prvem delu tekmovanja je vodil Japonec Akito Watabe, ki si je v skakalnem delu priboril tri desetinke točke prednosti pred Norvežanom Riiberjem, kar znaša zgolj sekundo, če preračunamo v zaostanke pred štartom tekaškega dela. Tretji je bil Avstrijec Wilhelm Denifl, ki je zaostajal 16 sekund, nato pa sta sledila glavna favorita, Nemca Frenzel in Rydzek. Prvi se je v smučino podal s 24 sekundami zaostanka, drugi pa z 31.



Slovenska predstavnika se pri svojem skoku nista izkazala. Jelenko se je na progo podal kot 37., 3 minute in 38 sekund za Watabejem, 38. Vrhovnik pa še štiri sekunde kasneje.