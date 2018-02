Norveški hitrostni drsalec prekinil polstoletno sušo

J. M.

Pjongčang - Norveški hitrostni drsalec Havard Lorentzen je v Pjongčangu slavil olimpijsko zmago na petstometrski razdalji. Z novim olimpijskim rekordom 34,41 sekunde je za stotinko ugnal domačina Cha Ming-Kyuja, Kitajec Gao Tingju pa je na tretjem mestu za zmagovalcem zaostal 24 stotink. 25-letni Norvežan je rekord Američana Caseyja Fitzrandolpha z iger v Salt Lake Cityju leta 2002 popravil ravno za stotinko. Cha je pred njim rekord izenačil. Norvežani so na zlato v tej disciplini čakali kar 50 let.

Izidi, hitrostno drsanje 500 metrov, moški

1. Havard Lorentzen (Nor) 34,41

2. Cha Min-Kyu (JKo) 34,42

3. Gao Tingju (Kit) 34,65

4. Mika Poutala (Fin) 34,68

5. Daichi Yamanaka (Jap) 34,78

6. Joji Kato (Jap) 34,83

7. Ronald Mulder (Niz) 34,83

8. Nico Ihle (Nem) 34,89

9. Kai Verbij (Niz) 34,90

10. Jan Smeekens (Niz) 34,93

Kanadski in nemški dvosed do stotinke poravnana

Kanadska tekmovalca v bobu dvosedu Justin Kripps in Alexander Kopacz sta bila v seštevku štirih voženj povsem poravnana z nemško dvojico Francesco Friedrich - Thorsten Margis. S časom 3:16,86 sta oba para za pet stotink sekunde ugnala bronasto latvijsko navezo, ki sta jo sestavljala Oskars Melbardis in Janis Strenga. Za nemškega pilota Friedricha je to prva olimpijska kolajna, ima pa že kar sedem naslovov svetovnega prvaka.



Izidi, bob dvosed, moški

1. J. Kripps/A. Kopacz (Kanada) 3:16,86

1. F. Friedrich/T. Margis (Nemčija) 3:16,86

3. O. Melbardis/J. Strenga (Latvija) 3:16,91

4. N. Walther/C. Poser (Nemčija) 3:17,06

5. J. Lochner/C. Weber (Nemčija) 3:17,14

6. W. Won/S. Seo (Južna Koreja) 3:17,40

7. N. Poloniato/J. Lumsden (Kanada) 3:17,74

8. B. Maier/M. Sammer (Avstrija) 3:17,76

9. O. Kibermanis/M. Miknis (Latvija) 3:17,80

10. C. Spring/L. Brown (Kanada) 3:18,24