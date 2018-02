Druga slovenska kolajna v Pjongčangu: Žan Košir bronast

Slovenski deskar je ponovil uspeh iz Sočija, potem ko je le za stotinko sekunde zgrešil uvrstitev v finale.



Pjongčang - Deskar Žan Košir je osvojil bron v paralelnem veleslalomu v Pjongčangu. Gre za drugo slovensko olimpijsko kolajno na zimskih olimpijskih igrah v Južni Koreji, potem ko je biatlonec Jakov Fak osvojil srebro na 20-kilometrski posamični preizkušnji. Slovenski deskar na snegu je z odliko opravil s prvimi tremi nastopi, v polfinalu pa ga je za stotinko sekunde ugnal Južni Korejec Li Sang Ho. V malem finalu je nato 33-letni Tržičan premagal Francoza Sylvaina Dufourja, ki je v spodnjem delu storil napako, kar je pomenilo, da je Košir ponovil uspeh iz Sočija 2014. Zlato je osvojil prvi favorit Švicar Nevin Galmarini.



»Ko sem na večer pred tekmo pomislil, da se bo domača vas spet zbrala v lokalu in spremljala moje nastope, me je kar stisnilo. Danes sem med nastopi odmislil bolečino. Čeprav je morda izgledalo, da nisem bil zadovoljen, to ne drži. Sem ponosen, da se mi je uspelo pobrati po vsem, kar sem prestal,« je po tekmi misli strnil Košir in dodal, da je bila »pot od Kanade do Sočija precej lažja kot pot od Sočija do tukaj«.



Potek polfinala:



22-letni Korejec se je nekoliko presenetljivo uvrstil v polfinale. V prvem delu si je Košir ustvaril 36 stotink prednosti in vse je kazalo, da bo napredoval. Nato pa je storil dve manjši napaki: po prvi se je Li zelo približal, po drugi sta bila tekmeca poravnana - tako je bilo tudi na ciljni črti, a izkazalo se je, da je bil Korejec stotinko hitrejši. Po tekmi so se na družbenih omrežjih takoj vnele s slikami podprte razprave, ali je bil Košir oškodovan. Med drugim je ob prihodu v cilj tudi dvignil roke v znak zmagoslavja - očitno je bil prepričan, da je napredoval.



Košir je med drugim ob prihodu v cilj tudi dvignil roke v znak zmagoslavja - očitno je bil prepričan, da je napredoval. Foto: Loic Venence/AFP

Potek četrtfinala:



Koširjev tekmec je bil Nemec Stefan Baumeister. Že na prvem merjenju vmesnega časa je imel Košir 62 totink prednosti. V spodnjem delu je Baumeister storil še eno napako, v cilju je zaostal več kot tri sekunde.



Potek osmine finala:

Najhitrejši v kvalifikacijah je bil srebrni iz Sočija 2014 in vodilni v svetovnem pokalu Švicar Nevin Galmarini, ki se je v prvem izločilnem boju pomeril s Timom Mastnakom. Švicar je upravičil vlogo prvega favorita, s se je slovenski debitant na ZOI dobro upiral, saj je zaostal 38 stotink sekunde.





Žan Košir med kvalifikacijskim nastopom. Foto: Matej Družnik/Delo

Nasprotnik Koširja, ki je v Sočiju osvojil kolajno v slalomu in veleslalomu, je bil Kim Sang Kjum iz Južne Koreje. Od štarta do cilja je bilo jasno, da se bo v četrtfinale uvrstil Slovenec, ki je deskal izjemno zanesljivo in v cilj prišel s sekundo in 14 stotinkami prednosti.



Izjave po kvalifikacijah:



Deskarja Žan Košir z drugim in Tim Mastnak s 16. izidom kvalifikacij sta se prebila v osmino finala paralelnega veleslaloma na olimpijskih igrah v Pjongčangu. Za mesto in stotinko je bil prekratek Rok Marguč na 17. mestu. Že pred njima je s 15. časom kvalifikacij uspelo tudi Gloriji Kotnik.





Ester Ledecka je spisala neverjetno zgodbo: postala je olimpijska prvakinja v superveleslalomu in veleslalomu. Le da je prvega prevozila na dveh, drugega pa na eni »dili«. Foto: Mike Blake/Reuters

»To so olimpijske igre in seveda je bilo čutiti napetost v nogah. A v drugi vožnji sem našel linijo, ki je tudi vzpodbudna napoved za finale,« je po kvalifikacijah za TV Slovenija povedal 33-letni Košir.



Marguč je bil po svojih vožnjah tako razočaral, da je oddrvel mimo novinarjev, zato pa se je toliko rajši pri njih ustavil Mastnak. »Očitno je res, da se ti v življenju vse vrne. Kolikokrat sem jaz na tak način ostal brez finala, tokrat pa me je obdarila sreča. Prva vožnja mi ni uspela, a se nisem predal, v drugi sem pokazal vse svoje znanje. Prvotni cilj sem izpolnil, zdaj se tekma šele začenja. Čeprav je bil Galmarini najhitrejši, ni nepremagljiv. Zdi se mi dosti boljše, da se bom pomeril z njim kot pa s Koširjem, ki se mi zdi izredno dober. Bolje, da se z njim pomerim v finalu,« je optimistično razpoložen Celjan.



Ledecka do drugega zlata



Glorija Kotnik je v kvalifikacijah dosegla 15. čas. V izločilnih dvobojih se je osmini finala pomerila z drugouvrščeno Rusinjo Aljono Zavarzino. Po napakah v srednjem delu proge je Kotnikova v spodnjem delu pospešila in skoraj ujela favorizirano tekmico, a so ji v cilju do napredovanja zmanjkale tri stotinke sekunde. Zmagala je Čehinja Ester Ledecka, ki ima na igrah že zlato kolajno iz superveleslalomu v alpskem smučanju, tudi v letošnjem svetovnem pokalu pa je bila v tej disciplini le enkrat premagana.