Olimpijska prvaka previsoka ovira

Pjongčang – Konec dogajanja v alpskem smučanju je na teh olimpijskih igrah ponudil ekipno tekmo. Ta nima dolge tradicije, zaradi neposrednih dvobojev na izločanje pa pritegne kar lepo pozornost. Slovenska četverica (Žan Kranjec, Štefan Hadalin, Tina Robnik, Ana Bucik) je izpadla že ob uvodu proti močni Švedski.



Pri slednji sta se predstavila nova slalomska olimpijska prvaka, Andre Myhrer in Frida Hansdotter, in bila prehitra za Kranjca in Bucikovo. Švedska se je nato z izidom 3:1 (edino slovensko zmago je prispevala Robnikova) uvrstila naprej, končnega slavja tako kot v slalomskih olimpijskih predstavah ni doživela. V smučarski klasiki alpskega dela Evrope je Švica v finalu ugnala Avstrijo, junakinja zmagovalne vrste je Wendy Holdener, ki se vrača domov z ekipno zlato kolajno, s slalomsko srebrno in kombinacijsko bronasto.



Za slovensko alpsko smučanje v Pjongčangu ni bilo uvrstitev na oder, da bi kdorkoli nasledil Tino Maze, lastnico dveh srebrnih v Vanocuvru in nato še dveh zlatih nazadnje v Sočiju, realno ni bilo pričakovati, še zlasti ne po oktobrski poškodbi Ilke Štuhec. Ekipna tekma pa je resda razgrnila za konec takojšnji poraz z močnejšo Švedsko, a popolnega razočaranja po izpadu v uvodnem delu tekmovanja ni bilo.



Slovenci brez izkušenj z ekipnih tekem



»Vsi skupaj nismo bili tako oddaljeni od zmage, res pa so bili naši tekmeci močni. Nam primanjkuje izkušenj s takšnih tekem, v tej disciplini še nisem tekmovala, le Ana se je že preizkusila. Predvsem pa sem poskusila odmisliti, da ob meni smuča neposredna tekmica, poskusila sem kot ponavadi, torej po svoji idealni črti,« je poudarila Tina Robnik, Žan Kranjec, ki je dva dni prej dobro začel svojo slalomsko preizkušnjo, a jo nato z odstopom predčasno sklenil, pa le ni bil kos olimpijskemu prvaku Myhrerju. »Ostajam prepričan, da smo imeli eno boljših ekip, četudi smo se poslovili od tekmovanja že po prvem nastopu. Sam sem poskusil smučati podobno kot Myhrer, morda tudi preveč tvegal, a na takšnih tekmah brez tega preprosto ne gre,« je povedal Kranjec, ki se bo ob prihajajočem koncu tedna na domačem pokalu Vitranc poskusil predstaviti v lepši luči kot zdaj v teh zadnjih dveh korejskih nastopih. Pred tem bo kajpak pri njem močno ostalo podčrtano 4. mesto v veleslalomu.



Tudi druga dva slovenska poraženca sobotnih dvobojev s Švedi, Hadalin in Bucikova, nista bila pretirano razočarana nad razpletom, v en glas sta potrdila, da slovenski izbrani vrsti dejansko primanjkuje izkušenj v tej disciplini. »Na tej ekipni tekmi odločajo različni parametri, povrh gre tudi za zaprt sistem tekmovanja v sezoni, kjer moraš biti med najboljših 12, da lahko sploh nastopiš. A tudi to je zdaj tekma za olimpijske kolajne, zato je ne kaže podcenjevati,« pravi Klemen Bergant, trener moškega dela ekipe za tehnične discipline. Njegov stanovski kolega, ki skrbi za ženski del, Denis Šteharnik, pa je v ciljnem prostoru arene, nad katero je v soboto padel olimpijski zastor, dodal: »Naši tekmeci so bili zelo močni, takrat morda celo najtežji. A zlasti Robnikova se je odrezala z lepim nastopom. Ne smemo biti razočarani.«



Zdaj pa pokal Vitranc



Avstrijci, v soboto brez prvega asa alpskega smučanja Marcela Hirscherja, v finalu niso bili kos Švicarjem, omenjeni dvakratni olimpijski zmagovalec se bo vrnil prav kmalu na podkorensko progo. Veleslalomsko za pokal Vitranc ocenjuje kot eno najlepših v koledarju svetovnega pokala, prav na dan te tekme, torej v soboto, 2. marca, bo praznoval 29 let. Lani se je v Kranjski Gori že veselil kristalnega globusa, tudi v tej sezoni mu dobro kaže ob že lepi prednosti v skupni razvrstitvi proti Henriku Kristoffersenu. A pod posebnim povečevalnim steklom bodo doma seveda slovenski smučarji. Tradicionalna prireditev je vedno lepša, ko občinstvo ploska za odmeven dosežek vsaj komu od domačih adutov.