Po šoku pred tekmo in odlični igri brez četrtfinala

Gangnung – Slovenska hokejska reprezentanca še nikdar ni igrala tako dobro proti norveški vrsti kot v včerajšnji odločilni predstavi za uvrstitev v današnji olimpijski četrtfinale, pa je vseeno ostala brez nagrade. Izgubila je v podaljšku, potem ko je v tekmo vložla veliko energije. Ni je sesula niti šokantna novica o tem, da Žiga Jeglič zaradi pozitivnega dopinškega testa ne sme igrati.



»Videli smo, da Žige ni z nami v slačilnici, nismo pa vedeli pravega vzroka. Seveda takšna novica najprej vpliva kot hladna prha, nekaj minut gre v pripravi na tekmo na račun pogovorov, kaj se je zares zgodilo, a potem so misli že pri tekmi in želji, da bi to odigrali po najboljših močeh,« nam je po koncu včerajšnje tekme in slovesu risov od Pjongčanga dejal najizkušenejši med njimi, Marcel Rodman. Četudi s posledicami poškodbe kolena in zato nastopanja s posebno opornico je tako kot drugi izbranci Karija Savolainena že od uvodnega dne turnirja garal na vso moč.



Izjemen začetek, a le en gol v mreži tekmecev



Prvič od svetovnega prvenstva na Švedskem leta 2013 je prav včeraj slovenska vrsta proti Norveški popolnoma prevzela prevlado na ledu od prvih minut, vse zadnje tekme – v omenjenem Stockholmu, dve leti pozneje v Ostravi in nazadnje lani na svetovnem prvenstvu v Parizu – so akterji tekme plesali predvsem po skandinavskih taktih. Odločen in temeljit pristop strokovnega štaba pod Savolainenovim vodstvom je na tem turnirju pri priči obrodil sadove, tudi visoka tekmovalna raven ključnih reprezentančnih akterjev, med katerimi je tudi včeraj posebej blestel kapetan Jan Muršak, je prispevala delež k tekmi, na kateri je Sloveniji dolgo zelo dobro kazalo. Res pa je, da je ostajal slab okus po zapravljenih priložnosti – vodstvo z 1:0 po prvi tretjini je bilo glede na razmerje strelov (16:9) kar prenizko.



Seveda so si bili v slovenskem taboru na jasnem, da jih čaka še veliko garanja, podobno kot tudi v dveh tekmah skupine, ko so Američane ugnali v podaljšku, Slovake pa po kazenskih strelih. Tudi v drugi tretjini so bili včeraj aktivnejši kot ugledni tekmeci (9:4), vendar pa je vratar Lars Haugen, Muršakov znanec iz švedske lige, ohranjal izjemno zanesljivost. Na ledu resda ni bilo Jegliča, a v napadu z Rokom Tičarjem in Robertom Saboličem se je imenitno znašel Anže Kuralt. »Moral sem na hitro ukrepati, prav Kuralt je bil na prejšnjih tekmah pogosto nevaren za tekmečeva vrata, zato sem mu predal to novo vlogo. Opravil jo je zelo dobro,« je poudaril selektor Savolainen.



Dve prečki preprečili pot v četrtfinale



Podobno kot norveški čuvaj mreže je tudi Gašper Krošelj v vratih slovenske reprezentance soigralcem z odličnimi obrambami vlival samozavest, v rednem delu tekme le Kristiansenovega gola za izenačenje ni mogel preprečiti. Ta trenutek je pognal dotlej slabše vikinge v še nekaj napadov, a zasuka ni bilo. Tudi risi so še pokazali zobe, tako kot že dvakrat dotlej so se morali lotiti podaljška. Ob prednosti igralca več se jim je ponudila izjemna priložnost, okvir vrat je po Muršakovem strelu – že v rednem delu pa po Gregorčevem – preprečil veliko slavje risov.



Sanje o ponovitvi olimpijskega četrtfinala iz Sočija 2014 so izpuhtele, saj so kmalu po teh zadnjih neuspešnih poskusih v včerajšnjem podaljšku ob veliki gneči pred Krošljevimi vrati risi prejeli gol: danes bo proti ruskim zvezdnikom, favoritom turnirja, igrala Norveška. »Vem, lahko bi bilo drugače. Res se je slabo končalo za Slovenijo, da se je po tako dobrih igrah mora posloviti od turnirja, a vedno je najbolj pomembno zmagati zadnjo tekmo,« je strnil misli Mats Rosseli Olsen, napadalec norveške vrste. Danes se bo ta poskusila postaviti po robu ruski vrsti, poseben izziv bo to za prvega asa pri moštvu Patricka Thoresena, saj bo na nasprotni strani 15 klubskih soigralcev iz St. Peterburga. Lahko pa bi danes pod žaromete osrednje olimpijske dvorane pridrsali tudi risi …