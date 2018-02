Podvig in pol: kapetan Muršak v podaljšku dokončal epski zasuk risov

Američani so do 45. minute vodili z 2:0, podaljšek sta izvlekla Urbas in Muršak, piko na i je v 61. minuti postavil kapetan.

Pjongčang - Slovenski hokejisti so olimpijski turnir v Pjongčangu odprli sanjsko, z zmago nad favorizirano velesilo ZDA. Tekmeci, ki imajo igralski kader sestavljen povečini iz mož, ki si kruh služijo v kolektivih na stari celini, so resda do 45. minute vodili z 2:0, nato pa jim je zmanjkalo sape proti vse bolj agresivnim risom, ki so začutili svojo priložnost in jo tudi odlično unovčili. Najprej se je po strelu branilca Blaža Gregorca plošček od Jana Urbasa odbil za hrbet čuvaja mreže Ryana Zapolskega, dobro minuto in pol pred koncem rednega dela pa je podaljšek izsilil Jan Muršak.

Tedaj so Slovenci igrali brez vratarja in s šestimi igralci v polju, kar se jim je obrestovalo že po 19 sekundah. V dodatnem delu pa so risi potrebovali pičlih 38 sekund, da so dokončali pravljični preobrat in zmagali s 3:2. Drugi zadetek na tekmi je, kot pravi kapetan, dosegel Muršak in nepopisno slavje v našem taboru se je lahko začelo. Izbrana vrsta ZDA je pred Slovenci padla prvič, zdaj pa izbrance selektorja Karija Savolainena že v petek zjutraj po srednjeevropskem času čaka nov izjemno zahteven zalogaj. Na nasprotni strani bodo namreč ruski olimpijci, za nameček še besni po današnjem uvodnem porazu proti Slovakom (2:3), proti katerim so že v začetku pete minute vodili z 2:0.

Risi so se zahvalili tudi navijačem na tribunah. Foto: Matej Družnik/Delo

POTEK PRVE TRETJINE

Slovenci in Američani so si stali nasproti tudi že pred štirimi leti v Sočiju, tedaj je ravno izbrana vrsta ZDA risom zadala najhujši poraz v rednem delu (5:1). Selektor Kari Savolainen je uvodoma med vratnice postavil Gašperja Krošlja, ki je v dvorani hokejskega centra Kvandong dobil prednost pred Luko Gračnarjem, medtem ko je finski strokovnjak na slovenski klopi v prvo peterko uvrstil Mitjo Robarja, Blaža Gregorca, Miho Verliča, kapetana Jana Muršaka in Jana Urbasa.

Naši fantje so se dvoboja lotili odločno in pogumno, bili enakovreden tekmec, manjkala pa je pika na »i«, saj v prvi polovici uvodne tretjine sploh niso ustrelili v okvir nasprotnikovih vrat. Američani so hitro poskusili trikrat, še najbolj vroče je bilo pred Krošljem v tretjem poskusu, a se po gneči pred vrati mreža ni zatresla. Zaradi igre z zlomljeno palico je moral za dve minuti na kazensko klop Luka Vidmar, tekmeci so imeli priložnost ob številčni premoči na ledu.

Toda ne za dolgo, tudi reprezentanco ZDA je kmalu za tem okrnila izključitev Jamesa Wisnieskega, ki je z visoko palico udaril Robarja po obrazu. V igri 4 : 4 pa so, ko se je prva tretjina ravno nagibala v drugo polovico, zobe vendarle pokazali tudi risi. Akcijo je začel Robert Sabolič, a je njegov poskus vratar Ryan Zapolski še ubranil, odbitek pa je priletel ravno na palico prekaljenega branilca Sabahudina Kovačeviča. Čuvaj mreže je bil izigran, vrata so bila prazna, stoodstotno slovensko priložnost je preprečil eden od ameriških branilcev, ki je s telesom zaustavil Kovačevičev poskus.

Pet minut in pol pred koncem prvega dela so bili Američani spet v številčni premoči, na hlajenje na kazensko klop je moral Marcel Rodman. Krošljeve reflekse je preizkusil Chris Bourque, vendar neuspešno, njegovi soigralci so pletli mrežo okrog slovenskih vrat, a se rezultat ni spremenil. Po protinapadu je bliskovito sprožil še Brian O'Neill, toda brez učinka, minuto pozneje pa je slovenski vratar prvič pokleknil. Akcijo je začel Ryan Donato, Garrett Roe je izza vrat plošček preusmeril natančno na palico O'Neilla, ki mu ni bilo težko zatresti nebranjenega dela mreže.

Takšen je bil tudi rezultat po prvi tretjini, ob koncu katere je udarec v obraz dobil tudi Verlič. Kljub slovenskemu trudu in pogumu je bilo ameriško vodstvo zasluženo, čemur zgovorno pritrjuje tudi razmerje sproženih strelov - kar 11:3 v korist vodilne zasedbe, Savolainenovo četo je nekajkrat z zadnjimi močmi reševal vratar Krošelj.

Izvrsten je bil tudi Gašper Krošelj. Foto: Matej Družnik/Delo

POTEK DRUGE TRETJINE

Enako kot v prvi tretjini so tudi v drugi slovenski risi začeli brezkompromisno in se brez težav enakovredno kosali s favoriziranimi nasprotniki, v 24. minuti pa so se znašli tudi v lepi priložnosti. Kapetan Muršak je plošček lepo oddal Kovačeviču, ki je brez oklevanja ustrelil z velike razdalje, vendar pa izida ni spremenil. Izkušeni steber obrambe, ki bo ob koncu olimpijskih iger dopolnil 32 let, je zapravil že drugo obetavno priložnost na tekmi. Na ameriški odziv ni bilo treba dolgo čakati.

Kmalu nato je moral, kot tretji Slovenec na tekmi, na kazensko klop napadalec Rok Tičar, izbrana vrsta ZDA je tedaj vse sile usmerila v napad in pritisnila z vseh koncev, a sta slovenski vratar in obramba ostala neprebojna. Še najbližje povišanju je bil 33-letni branilec Matt Gilroy, O'Neillov soigralec pri finskem Jokeritu, ki je ustrelil, ko je bil Krošelj že na tleh in premagan, a namesto mreže zatresel zgolj prečko. Razmerje strelov je bilo tedaj že 19:8 v korist moštva, ki je vodilo.

Z nizkim strelom je zelo obetavno poskusil Matic Podlipnik, ameriškemu taboru je zastal dih, a se rezultat na semaforju ni spremenil. Moč nasprotnika je nato na lastni koži boleče občutil Žiga Jeglič, ki mu je visoka palica Jordana Greenwaya okrušila zob, Američan je moral za kazen na dveminutni prisilni počitek. Selektor Savolainen je ob drugi številčni premoči na ledni ploskvi, nenavadno, v ogenj naenkrat poslal kar pet napadalcev, ki pa niso bili uspešni. Njihova neučinkovitost je bila hitro kaznovana.

Po poskusu Bobbyja Sanguinettija se je ravno Greenway, mladi in visokorasli (198 centimetrov) napadalec univerze Boston, ki bo pojutrišnjem dopolnil šele 21 pomladi, znašel na pravem mestu in odbitek brez pretiranih preglavic pospravil za Krošljev hrbet. Po 23. sproženem strelu so bili torej Američani dva zadetka spredaj. Tudi po povišanju vodstva pa niso spustili ritma, temveč so želeli čim prej razbliniti vse dvome o zmagovalcu. Na zadnji odmor so risi odšli z zaostankom z 0:2, tretji gol je tekmecem preprečil Krošelj, ki je ubranil poskus Bobbyja Butlerja iz protinapada.

POTEK TRETJE TRETJINE

Očitno je bil selektorjev ukaz izbrancem ob zadnjem glavnem odmoru, da se tekmeca lotijo še bolj agresivno - in res so si že ob izteku tretje minute tretje tretjine priigrali prvo odlično priložnost, ki se je kar naenkrat ponudila Jegliču, ki je kot blisk pridrsal izza gola, a ploščka ni znal pospraviti mimo Zapolskega v mrežo. Nato je bil dvakrat nevaren še Robert Sabolič, toda obrakrat neučinkovit, Slovenci so nakazali, da bodo storili vse za priključek. V 46. minuti pa se jim je napadalna agilnost vendarle obrestovala.

Akcijo je začel kapetan Muršak, nadaljeval Vidmar, plošček pa je prišel do 28-letnega branilca Blaža Gregorca, ki je s polrazdalje nemudoma sprožil in ga mimo gneče pred vrati poslal v mrežo Zapolskega, ki je prvič pokleknil ob šestnajstem slovenskem poskusu, četrtem v zadnjem delu. Gregorc, ki si kruh že od prejšnje sezone služi na Češkem pri prvoligaškem moštvu Hradec Kralove, pa ni bil dolgo vpisan kot strelec, saj so gol uradno priznali Janu Urbasu, od katerega se je plošček odbil v mrežo.

Po znižanju zaostanka je risom prišla kot naročena še nova, že tretja izključitev Američanov na tekmi, na kazensko klop je v 52. minuti moral Brian Gionta. Naši fantje so takoj pritisnili z vsemi topovi, najnevarneje Anže Kuralt, ki je silovito sprožil, a zatresel le prečko. V zadetih okvirih vrat je bilo tako izenačeno, 1:1, na semaforju še ne. Izbrana vrsta ZDA se je po dveh minutah mukoma izvlekla, Slovenci pa so grizli naprej in je zlepa niso spustili iz njene tretjine. Zdelo se je, da imajo za finiš več sape kot Američani.

V zadnjih 15 minutah tekme so Slovenci prevladovali na ledu. Foto: Matej Družnik/Delo

Ni jim preostalo drugega kot popoln napad. Dve minuti pred koncem rednega dela je Savolainen posegel po minutnem odmoru in po njem potegnil Krošlja iz vrat ter ga nadomestil s šestim igralcem v polju. Le nekaj sekund so potrebovali risi, da so to unovčili in izenačili, podaljšek je, kot se za pravega kapetana spodobi, izvlekel Jan Muršak, za katerega je bil to drugi gol doslej na olimpijskih turnirjih. Točko so si s tem Slovenci že zagotovili, bili pa so odločni, da v žep pospravijo še drugo.

POTEK PODALJŠKA

In res so jo, pa niti ni trajalo dolgo! Komaj se je namreč podaljšek začel, že ga je bilo konec. Mož odločitve pa v 38. sekundi odlični Muršak, ki je tako v razmaku pičlih dveh minut in četrt še drugič matiral Zapolskega in poskrbel za prvo zmago naših fantov nad hokejsko velesilo ZDA, ki v podaljšku ni sprožila proti tekmečevim vratom, v celotnem dvoboju pa je imela razmerje strelov na svoji strani (36:25). Toda predvsem na račun poletne prve tretjine, odtlej so namreč Slovenci vzpostavili ravnotežje na ploskvi.

SLOVENIJA : ZDA 3:2 (0:1, 0:1, 2:0 - 1:0)

Strelci: 0:1 - Brian O'Neill (Garrett Roe, Ryan Donato, 18.), 0:2 - Jordan Greenway (Brian O'Neill, Bobby Sanguinetti, 33.), 1:2 - Jan Urbas (Blaž Gregorc, Luka Vidmar, 46.), 2:2 - Jan Muršak (Blaž Gregorc, Miha Verlič, 59.), 3:2 - Jan Muršak (Rok Tičar, Jan Urbas, 61.).