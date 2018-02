Popustila pod pritiskom velike priložnosti

Pjongčang – Kombinacija v alpskem smučanju na velikih tekmovanjih pogosto ponuja priložnost za lep rezultat, nič drugače ni bilo včeraj na ženski tekmi v Pjongčangu. Štartalo je namreč zgolj 28 tekmovalk, po smukaškemu delu pa je zelo dobro kazalo Maruši Ferk na 5. mestu, a v slalomu je nato storila napako …



Kombinacija je ena od dveh disciplin – poleg veleslaloma –, v katerih so Slovenke v tej sezoni stale na odru za zmagovalke, v Lenzerheide je bila tretja Ana Bucik. Ko je Maruša Ferk, ki je smukaško progo preizkusila že dan prej na specialnem smuku, končala na 5. mestu z 1,61 sekunde zaostanka za vodilno Lindsey Vonn, so apetiti narasli. »Po smuku sem si želela čim bolje razporediti čas, malce sem si odpočila, se nadihala, v miru preoblekla, opravila ogled proge, na ogrevanju je bilo smučanje na želeni ravni in sproščeno sem lahko šla na štart,« je opisovala Ferkova, ki pa je v podzavesti gotovo čutila precejšen pritisk, saj se je zavedala, da lahko ob odličnem nastopu meri zelo visoko.



»Slalomska proga ni bila preveč zahtevna, a po kar lepem času se mi je žal zgodila napaka. Z izjemo nekaj padcev na začetnih treningih sem bila tu zelo suverena, stabilna,« je zmajevala z glavo Ferkova ob klasični slalomski napaki, ko je zajela kol. Kljub temu je nadaljevala – sama je zatrjevala, da ni bila prepričana, ali ga je res ali ne –, čemur bo sledila kazen, gotovo denarna, lahko pa tudi v obliki slabše štartne številke na naslednji tekmi. Ker je bila prepričana, da je bila dosegljiva tudi kolajna, Ferkova ni niti skušala skriti velikega razočaranja. »Zdajle še povsem ne dojemam, kakšna priložnost je spolzela iz rok, gotovo pa bo prišlo za mano. Smuk je bil res super, veliko boljši kot dan poprej specialni, vse znanje, ki ga imam, sem pokazala. Je pa seveda treba za dober, odličen rezultat končati obe disciplini,« je sklenila Ferkova.



Ana Bucik 11.



Po njeni napaki je bila najboljša Slovenka Ana Bucik, ki je z 11. mestom dosegla najboljšo slovensko žensko uvrstitev v alpskem smučanju tu … Slalomistka je bila bolj navdušena nad svojim smukom (po njem je bila 15.), saj je prvič tekmovala in tvegala, ni zgolj nastopala, še do četrtega vmesnega časa je bila osma, a nato v spodnjem delu storila napako, ki ji je vzela približno sekundo. »Smuk je bil z izjemo napake res dober, tako da si nimam česa očitati, medtem ko bi v slalomu gotovo lahko nastopila bolje, a ne toliko, da bi prišla do kolajne, saj proga tega ni dovoljevala. Na kakšnih drugih tekmah je sicer možno nadoknaditi tudi tri sekunde, a tu je bila postavitev lahka, sneg pa počasen, kar je šlo na roko tekmovalkam, ki so boljše v hitrih disciplinah,« je dejala Bucikova in ocenila, da bi se najvišje lahko povzpela do 8. mesta.



»S končnim rezultatom sem lahko zadovoljna, saj gre za moj drugi najboljši rezultat v kombinaciji. Vem, da so se s 3. mestom pričakovanja dvignila, a sem takoj opozorila, da bo ta dosežek težko ponoviti. Bom pa delala na tem, da ga bom čim prej,« je še dodala Bucikova, ki je bila zadnji teden bolna, tako da je izpustila kar nekaj slalomskih in kondicijskih treningov, da je hranila moči. Kljub temu bo stisnila še zobe za ekipno preizkušnjo, ki bo tokrat prvič na sporedu olimpijskih iger.



Kolajna mogoča, bolj realno 5., 6. mesto



Glavni trener slovenske ženske reprezentance Denis Šteharnik z izkupičkom seveda ni mogel biti zadovoljen. »Kolajna je bilo mogoča, bolj realna pa je bila uvrstitev okoli 5., 6. mesta, tega sem se nadejal. Maruša je občutila pritisk, zavedala se je, da lahko meri visoko, a sneg je agresiven in napake se hitro kaznujejo. V dveh, treh vratih je nekoliko zamujala, nato pa skušala napako popraviti, a se je odzvala preveč panično in sanj je bilo konec. Je pa bila v smuku odlična, res sem bil vesel njenega nastopa. Tudi Ana me je tu presenetila, škoda le tiste napake,« je ocenil včerajšnja nastopa Šteharnik, o ženskem delu tekmovanj pa: »Najbolj pozitivna plat je bila Meta Hrovat v veleslalomu. Punce so bile v tej disciplini prvič v takšnem položaju, da bi lahko z dvema odličnima nastopoma nekaj dosegle. Prej so pač nastopile in kar je bilo, je bilo. Tokrat pa je bil pritisk večji, vedele so, da štejejo le kolajne, napadle so, a ni se jim izšlo. Meta pa je na svojih prvih igrah nastopila precej rutinirano, ona je od tu odnesla veliko pozitivnega,« je svetlo točko izpostavil Šteharnik, ki je bil veliko bolj kot z rezultati v Pjongčangu zadovoljen s testiranjem opreme, da bodo izhodišča v prihodnji sezoni boljša. Spored svetovnega pokala pri dekletih se bo prihodnji konec tedna nadaljeval v Crans-Montani, nato sledi Ofterschwang in pa finale v Åreju. »Naša želja je, da bi se na finale uvrstilo vseh pet tekmovalk iz reprezentance A, kar bi bil lep uspeh za celotno ekipo,« je izpostavil kratkoročni cilj Šteharnik.