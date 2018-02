Prevc po uspešnih kvalifikacijah poudarja, da ima še precej rezerv 

J. P., N. Gr.

Pjongčang - Smučarski skakalci so med tistimi udeleženci zimskih olimpijskih iger v Pjongčangu, ki bodo v pogonu že prve dni. Pravzaprav so uvodne treninge na manjši napravi (HS-109) opravili že včeraj, danes pa so jih že čakale kvalifikacije za sobotno prvo od dveh posamičnih preizkušenj. Iz slovenske peterice, ki je priletela v Južno Korejo, je danes po odločitvi glavnega trenerja Gorana Janusa manjkal Anže Semenič, ki se ni pretirano izkazal na treningih.

Prednost pred njim je tako dobil mladi Timi Zajc, ki je popolnil slovensko kvalifikacijsko četverico, v kateri so bili še Tilen Bartol, naš najkonstantnejši orel v olimpijski sezoni svetovnega pokala Jernej Damjan in Peter Prevc, ki v Pjongčangu brani olimpijsko srebro z manjše skakalnice izpred štirih let v Sočiju. Konkurenco si je tedaj prepričljivo pokoril Poljak Kamil Stoch, ki je med glavnimi favoriti za odličja tudi v Pjongčangu.

V kvalifikacijah je nastopilo 57 tekmovalcev, kar je pomenilo, da je zgolj sedmerica ostala brez preboja na sobotno preizkušnjo. Tudi vsi štirje slovenski orli so šli uspešno in brez težav skozi prvo sito. Nobeden sicer ni posegel povsem po vrhu, je pa s kretnjo po doskoku zadovoljstvo z opravljenim pokazal Prevc, ki je bil s 14. dosežkom najprepričljivejši Slovenec v kvalifikacijah. Skočil je 99 metrov in si prislužil 120,2 točke.

Jernej Damjan je vpisal 16. kvalifikacijski dosežek. Foto: Jonathan Nackstrand/AFP.



Le kanček je za njim na 16. mestu zaostal Damjan, ki je pristal pri 99.5 metra (118,9 točke), blizu je bil tudi Bartol z 22. dosežkom (97 metrov, 115,1 točke). Nekoliko več je zaostal zgolj Zajc, a njegovih 94 metrov in 107,1 točke je povsem zadostovalo za uvrstitev na tekmo. Največ je v kvalifikacijah pokazal Nemec Andreas Wellinger, ki sicer s 103 metri ni bil najdaljši, ni pa imel pomoči vetra, zato ga je na vrh poneslo tudi s pomočjo vetrovnega pribitka (133,5 točke).

»Poskusni skok je bil podoben skokom s prvega treninga, drugi je bil stabilen, ni me veliko zavrtelo, kar je zaenkrat že kar dovolj, poleg tega pa sem se uvrstil na tekmo. So pa seveda še rezerve. Sem pa precej boljše volje kot včeraj, ko sem spal tri, štiri ure, nato mi ni šlo na skakalnici, za nameček pa me je čakala še obnovitev vprašanj novinarjev. Včeraj me je pomiril že drugi trening, pa še spati sem šel prej in dolgo spal,« je bil po kvalifikacijah delno zadovoljen Prevc.

Tudi Damjan skoka ni opravil slabo, se pa nekoliko muči s skakalnico, ki ni po njegovem okusu. »Kvalifikacije sem tako kot običajno vzel bolj na lahko, čeprav se na tej skakalnici še lovim. Ni mi problem skočiti okoli 100 metrov, a malo več mi ne uspe. Ne vem, kako bi to skrivnost rešil, mogoče jo bom do sobote. Skakalnica je taka, da se na njej ne da uživati. S treninga v trening je sicer bolje, toda ne vem, kje naj najdem še tisto, kar mi manjka,« je prvi tekmovalni skok v Pjongčangu opisal Damjan.

Precej slabše volje pa sta bila mlajša reprezentanta Bartol in Zajc. »Skok ni bil tak, kot sem si želel, v bistvu sem bil do zdaj tu zadovoljen le z enim. Na mizi sem prepozen, ne najdem njenega roba, tudi z zaletno hitrostjo imam nekaj težav. Zdaj moram to poskušati popraviti, nato tekmo čim bolj oddelati, se pa že zdaj bolj veselim velike skakalnice,« je priznal Bartol, podobno razpoložen je bil tudi Zajc: »Zadovoljen sem, ker sem se uvrstil v ekipo, a z današnjima večernima skokoma nisem navdušen. Na mizi imam še precej rezerve.«

Tako je odbil tudi napad dveh visoko ambicioznih Poljakov, ki sta bila daljša od njega: Stoch za meter (131,7 točke), Dawid Kubacki pa še za pol metra več (129,6 točke). Ekipno so bili korak pred tekmeci ravno Nemci, ki so se vsi štirje zvrstili do sedmega mesta, in Poljaki med drugim in enajstim mestom. Stometrsko mejo je preskočilo 14 tekmovalcev, a med njimi Janusovih varovancev ni bilo. Sobotna preizkušnja se bo začela ob 13.35.

IZIDI KVALIFIKACIJ

1. Andreas Wellinger (Nem) 133,5 točke (103 metri)

2. Kamil Stoch (Pol) 131,7 (104)

3. Dawid Kubacki (Pol) 129,6 (104.5)

4. Richard Freitag (Nem) 129,1 (102)

5. Stefan Kraft (Avs) 128,6 (102.5)

6. Markus Eisenbichler (Nem) 127,7 (102.5)

7. Karl Geiger (Nem) 125,5 (102)

8. Daniel Andre Tande (Nor) 123,0 (100)

9. Stefan Hula (Pol) 122,7 (100.5)

10. Simon Ammann (Švi) 122,3 (102)

14. Peter Prevc (Slo) 120,2 (99)

16. Jernej Damjan (Slo) 118,9 (99.5)

22. Tilen Bartol (Slo) 115,1 (97)

29. Timi Zajc (Slo) 107,1 (94)