Pristop je bil pravi, rezultat ne

Pjongčang – Ženski veleslalom je bil na papirju ekipno najmočnejša slovenska disciplina alpskega smučanja, a tudi ta ni popravila bledega vtisa. Glavni trener Denis Šteharnik je sicer poudarjal, da ni razočaran, ker je bil pristop deklet pravi, a zgolj ta ne prinaša rezultata. V prvi ženski tekmi na teh igrah sploh je bila najboljša Meta Hrovat na 14. mestu.



Visoke apetite slovenske ženske veleslalomske ekipe je spodbudila predvsem zadnja tekma svetovnega pokala tik pred OI, v Lenzerheide, kjer je bila Hrovatova tretja, med petnajsterico sta bili še Ana Drev in Tina Robnik. Očitno previsoke, ne le pri okolici, ampak tudi pri dekletih. Obe prvokategornici, Drevova in Robnikova, sta namreč odstopili, obe pa sta bili bolj kot razočarani zadovoljni s pristopom. Robnikova je že v prvem nastopu preveč tvegala, Drevova v drugem.



Slednja si je potihem želela kolajno na svojih zadnjih olimpijskih igrah, ko je po prvem nastopu zaostaja za dobro sekundo, je bilo jasno, da ji lahko visoko uvrstitev prinese le popoln napad. Sedmo mesto ali odstop, zanjo tu prav velike razlike ni. »Visoko sem merila, tudi na vseh treningih sem se dobro počutila. Resda sem si v prvem nastopu, v katerem me je presenetilo, da so se že pri številki 12 na strmini naredile smučine, nabrala kar velik zaostanek, ampak z idealnim nastopom bi se lahko povzpela precej višje. Zato sem očitno tudi preveč tvegala, preveč direktno linijo sem izbrala, ker sem želela s čim več hitrosti v ravninski del,« je dejala o precej trdem pristanku tik pred ciljem Drevova, ki se pri tem ni poškodovala, zabolelo pa jo seveda je. Na oba načina.

Tina Robnik je nastop zaključila že na prvi progi. Foto: Matej Družnik/Delo

Vedela, da mama gleda TV in mora hitro vstati



»Ko sem ležala v snegu, sem vedela, da mama gleda televizijo in da moram zato čim prej vstati,« je pojasnila, potem ko si je v cilju ogledala še razplet pri vrhu. A zgolj zaradi samega razpleta, ne zato, da bi vsrkala še zadnje olimpijske trenutke. »Nimam poslovilnih ali čustvenih občutkov. Vem pa, da je bila današnja pot prava in da je na olimpijskih igrah ne bo več,« je še dodala smučarka iz Šmartnega ob Paki, ki je v Pjongčang pripotovala zgolj zaradi veleslaloma in se že danes vrača v domovino, pri čemer se je njeno bivanje v Južni Koreji že tako ali tako podaljšalo za tri dni zaradi prestavitve tekme.



Medtem ko se Drevova poslavlja od olimpijskih iger, pa te pomenijo začetek novega obdobja za Meto Hrovat, ki je popolna novinka velikih članskih tekmovanj in se je prišla seznanit, kako vse skupaj poteka. Četudi je še dan pred tekmo dejala, kako se odlično počuti, sproščeno, brez treme, jo je na štartu vendarle občutila. Noge niso bile prave, niso ubogale in tedaj je spoznala, da OI vendarle niso običajna tekma. Po 16. mestu na prvi progi pa je bilo na drugi (9. čas) vendarle lažje.

Meta Hrovat je z debijem opravila solidno. Foto: Matej Družnik/Delo

»Prevečkrat se mi to zgodi, da prvo progo presmučam v krču, na drugi pa sem potem bolj sproščena, ker si rečem: kar bo, pa bo. Uživala sem v drugem nastopu, kar je pri meni zelo pomembno, saj to pomeni, da me noge ubogajo. S celoto ne morem biti zadovoljna, s posameznimi deli pa,« je dejala debitantka, za katero je bilo precej zahtevno prestavljanje tekem, saj (je) nastop(il)a tudi v slalomu, tako da se je morala vsak dan drugače pripravljati. »A iz tega se lahko zelo veliko naučimo, ker se moraš zelo hitro prilagajati. S tega vidika je bila to dobra izkušnja,« je poduk za prihodnost odnesla Hrovatova, ob kateri je bila lahko najmanj nezadovoljna še Ana Bucik (21.), saj gre za zdaj še za slalomsko specialistko, čeprav počasi postaja tudi veleslalomistka.



Čeprav so bila pričakovanja visoka, končni iztržek pa boren, je Šteharnik iskal svetle točke. »Ne, nisem razočaran, niti najmanj. Bil bi, če punce ne bi tekmovale, če bi samo smučale, a so tekmovale. Pristop in priprava sta bila prava, žal pa se ni razpletlo po načrtih. Tina je dobro začela, a je žal storila napako, Drevova je bila po prvem nastopu na nek način še vedno v igri za kolajno in kaj naj potem naredi drugega, kot da gre na glavo, zato ji nimam česa očitati, Bucikova je smučala, kot zna, Hrovatova pa si sploh zasluži vse pohvale,« je ocenil glavni trener ženske reprezentance.