Prvo zlato za Južno Korejo

J. M.

Pjongčang - Do prvega zlata so prišli tudi gostitelji olimpijskih iger. V hitrostnem drsanju na kratke proge je v disciplini 1500 metrov slavil Lim Hjo Jun, ki je ob tem postavil še olimpijski rekord s časom 2:10,458 minute. Drugi je bil Nizozemc Sjinkie Knegt, tretji pa Semen Elistratov, kar pomeni, da so prvo medaljo osvojili tudi olimpijski športniki iz Rusije, ki sicer ne nastopajo pod zastavo svoje državo, pač pa olimpijsko. Naslov je branil Kanadčan Charles Hamelin, ki pa zaradi diskvalifikacije ni uspel osvojiti zlata še na tretjih različnih igrah.

V hitrostnem drsanju pa je prva končna disciplina potekala v ženski konkurenci. Na tekmi na 3000 metrov so prevlado pokazale nizozemske tekmovalke, ki so si razdelile vsa tri odličja. Naslov prvakinje je na ovalu Gangneung osvojila Carlijn Achtereekte in osvojila svojo prvo olimpijsko kolajno. Ugnala je izkušenejšo Ireen Wüst, ki je osvojila že svojo deveto olimpijsko odličje, bron pa je pripadel Antoinette de Jong, ki je prav tako prvič stala na zmagovalnem odru na olimpijskih igrah.

Slovenija tako v hitrostnem drsanju kot v hitrostnem drsanju na kratke proge nima svojih predstavnikov.