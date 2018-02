Risi v olimpijski generalki mukoma strli Korejce

Gostitelji olimpijskega turnirja so vodili do 52. minute, za slovensko zmago z 2:1 sta poskrbela Goličič in Kuralt.

J. P.

Pjongčang - Slovenska hokejska reprezentanca pod taktirko novega selektorja Karija Savolainena je v generalki pred začetkom olimpijskega turnirja v Pjongčangu vpisala zmago, a se je do nje dokopala mukoma. Večji del dvoboja z gostiteljico Južno Korejo je namreč trla njen čvrst odpor, naposled pa jo z zasukom v končnici le strla z 2:1.

Že v uvodnem delu so risi nakazali, da jih zanima zgolj zmaga. Močno so pritisnili, bili večinoma v nasprotnikovi tretjini, nizali priložnosti, a jih je tepla neučinkovitost, za nameček je mrežo zaklenil izjemni 31-letni vratar kanadskega porekla Matt Dalton, sicer eden od kar sedmih Severnoameričanov pod korejsko zastavo (ob njem še po trije branilci in napadalci).

Slovenci so bili kaznovani, ko se je tekma ravno prevesila v drugo polovico. Matijo Pintariča, ki je tik pred tem med vratnicami zamenjal Luko Gračnarja, je matiral v ameriškem Vailu rojeni napadalec Mike Testwuide, ki je pred tremi dnevi dopolnil 31 let. Korejci so tako potrdili premoč v drugi tretjini, v kateri so - potem ko so se otresli začetnega krča - zagospodarili na ledni ploskvi.

Šele prejeti zadetek je Slovence vendarle podžgal, da so v drugi polovici zadnje tretjine zrežirali preobrat. Izenačil je Boštjan Goličič v 52. minuti, manj kot dve minuti pozneje pa je tehtnico na stran risov dokončno nagnil še njegov soigralec pri francoskem prvoligašu Grenoblu, Anže Kuralt, ki so ga izbrali tudi za najboljšega slovenskega igralca na tekmi.

Zdaj Savolainenovo četo čaka vrnitev v olimpijsko vas v Gangneungu in udeležba na jutrišnjem svečanem odprtju iger (opoldne po slovenskem času), nato pa bo imela še nekaj dni časa za zaključno pripravo za prvi olimpijski izziv, ki jo čaka šele prihodnjo sredo. Na nasprotni strani bodo Slovencem stali Američani, polfinalisti prejšnjega olimpijskega turnirja v Sočiju.