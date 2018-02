Semenič ostal brez današnjih kvalifikacij

J. P.

Pjongčang - Smučarski skakalci, udeleženci zimskih olimpijskih iger v Pjongčangu, so pred današnjimi kvalifikacijami (z začetkom ob 13.30 po srednjeevropskem času) opravili še tretji sklop treh treningov, ki pa je bil med vsemi daleč najbolj okrnjen, saj je na njem nastopilo zgolj 21 od 65 prijavljenih tekmovalcev, torej manj kot tretjina.

Iz slovenske peterice so zadnji test izpustili Peter Prevc, Jernej Damjan in Tilen Bartol, torej sta bila v igri le dva varovanca glavnega trenerja Gorana Janusa. Predvsem Timi Zajc si je lahko nekoliko ojačal samozavest, saj je v drugem poskusu zmogel najdaljšo (104 metre), v tretjem pa drugo daljavo serije (106 metrov). Uvodoma je bil z 89.5 metra manj prepričljiv.

Anže Semenič je drugi skok izpustil, prvič je potegnil 88 metrov daleč, nato je bil še dva metra in pol daljši. Po posameznih serijah so najdlje skočili Norvežan Daniel Andre Tande (98 metrov), Zajc in Avstrijec Gregor Schlierenzauer (107.5 metra), ki je vpisal najboljšo daljavo zadnjega sklopa treh treningov. Točkovno je bil v vseh treh poskusih najprepričljivejši Norvežan Andreas Stjernen.

Po koncu treningov pa je glavni trener Janus tudi izbral slovensko četverico za današnje kvalifikacije. Poleg Prevca, Damjana in Bartola bo v igri še mladi, 17-letni Zajc, ki je v zadnjem sklopu treningov pokazal nekoliko več kot Semenič, ki bo zato počival.