Senzacija Hanne Öberg, uvrstitev kariere Urške Poje

Pjongčang - Biatlonke so opravile z najdaljšo preizkušnjo na igrah, 15-kilometrsko individualno tekmo. Na tekmi, ki strelskih napak ne odpušča, saj vsak zgrešen strel pomeni minuto časovnega pribitka, je z brezhibnim strelskim nastopom senzacionalno zlato osvojila Švedinja Hanna Öberg. Pred tem je bila njena najboljša uvrstitev na tekmi svetovnega pokala 21. mesto letos v Annecyju. V Pjongčangu je tudi na prvih dveh tekmah pokazala dobro formo in končala v deseterici (peta v sprintu in sedma na zasledovalni tekmi).

Drugo mesto je kljub dvema zgrešenima streloma osvojila Slovakinja Anastazija Kuzmina, ki je za zmagovalko zaostala 24 sekund. Še nekaj več časa pa je na progi pustila tretjeuvrščena Nemka Laura Dahlmeier, ki je zlatima kolajnama iz sprinta in zasledovanja dodala še današnji bron.

Izkazali sta se tudi obe slovenski predstavnici. Urška Poje je na strelišču podrla vseh dvajset tarč in končala na 12. mestu. Poleg nje se je popoln strelski nastop posrečil le še zmagovalki Öbergovi in četrtouvrščeni Nemki Franziski Preuss. Gre za izjemen uspeh 20-letne biatlonke, ki točk v svetovnem pokalu še nima. Njena najboljša uvrstitev je namreč 45. mesto iz te sezone v Ruhpoldingu. Tri četrtine tekme je še bolje kazalo Anji Eržen, ki pa je na zadnjem strelskem nastopu s tremi zgrešenimi streli zapravila odmevno uvrstitev, a vseeno končala na solidnem 35. mestu.

Ob 12.20 bodo individualno tekmo na 20-kilometrski razdalji začeli tudi moški. Slovenske barve bodo zastopali Miha Dovžan (štartna številka 17), Klemen Bauer (41), Jakov Fak (57) in Mitja Drinovec (73).

Hanna Öberg je zrežirala prvovrstno senzacijo. Foto: Francois-Xavier Marit/AFP.

Urška Poje: Nisem še konkurenčna eliti, a grem počasi po stopnicah

Mlada slovenska biatlonka je po tekmi življenja takole za STA strnila občutke: »Seveda smo vsi zadovoljni in veseli. Če bi šla gledat analizo, se je vse skupaj odlično izšlo v primerjavi s prejšnjo tekmo. Pjongčang nam vsak dan ponuja drugačne razmere, danes so bile dobre, jaz sem jih izkoristila. Tudi tekaško sem se borila po svojih močeh. To je moja trenutna forma, nisem še konkurenčna svetovni eliti, a gremo počasi po stopnicah.« Dodala je, da je glede na to, da ima šele 20 let, to njen življenjski trenutek, razlog svoje odlične uvrstitve pa vidi predvsem v sproščenosti. Priznala je, da ji je v zadnjem krogu začelo zmanjkovati moči, a vendar se je borila do konca.

Odlične volje je bila razumljivo tudi zmagovalka Öbergova, ki ni mogla skriti solz sreče: »Presenečena sem nad seboj. Danes je bil moj dan. Na strelišču je bilo res odlično in po obeh streljanjih leže sem čutila, da lahko zadenem tudi stoje, kar me je na koncu pripeljalo do zmage.« Po že tretji kolajni v Pjongčangu pa zadovoljstva ni skrivala niti tokrat bronasta Dahlmeierjeva: »Vedela sem, da se bo tekma odločila na strelišču, in vesela sem, da se mi je posrečilo. Nikakor pa danes ni bilo lahko, saj sem zgrešila že takoj na prvem streljanju, zato je bilo nadaljevanje zahtevno. Borila sem se in res dala vse od sebe.«

