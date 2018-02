Sirše višjo uvrstitev zapravil prvi dan

A. V., STA

Pjongčang - Slovenski sankač Tilen Sirše je olimpijske igre v Pjongčangu končal na predzadnjem, 39. mestu. Svojo priložnost, da bi se uvrstil med najboljših 30 in se s tem uvrstil v četrto vožnjo, je zapravil že prvi dan, ko ga je v drugi vožnji prevrnilo na bok.

Po prvi vožnji je bil 34., a zaostanek za 30. ni bil neulovljiv. Nato pa ga je po besedah trenerja in očeta Milana Siršeta zdelal pritisk, naredil je napako in izgubil ravnotežje. V tretji vožnji ni mogel ničesar pridobiti, sproščen pa je pokazal najboljšo predstavo tukaj. To je bila najbrž tudi njegova zadnja vožnja v karieri.

"Danes sem lahko le branil to 39. mesto, višje nisem mogel. Start ni bil dober, šel sem preveč desno, zato je bilo težje izpeljati prvi zavoj. Potem ko sem hitro popravil napako, pa mi je šlo dobro, postavil sem svoj najboljši čas tukaj, žal pa mi to ni dosti pomagalo, saj sem možnosti za mesta okoli 30., kar bi bil po mojem lep dosežek, zapravil včeraj," je dejal Sirše in nato malo bolj podrobno opisal sobotno napako.

"V drugi ovinek sem prišel previsoko, zabil sem se v strop. V tretjem ovinku sem imel preveliko hitrost, zato me je obrnilo na bok. Poskušal sem vse, da bi se čim prej spravil na sanke, to mi je uspelo šele v petem zavoju, tako da sem izgubil približno deset sekund. S tem pa je splavala po vodi tudi boljša uvrstitev. Domov odhajam zadovoljen, da sem se udeležil olimpijskih iger, a z grenkim priokusom zaradi včerajšnje napake," z mešanimi občutki domov odhaja Zasavec, ki si bo z olimpijskih iger najbolj zapomnil odprtje in vznemirjenje, ko se zaveš, da ti je uspelo, da zastopaš Slovenijo.

Sirše, doma iz okolice Zagorja, domov potuje v torek. Doma se bo po zanj najnapornejši in najbolj stresni sezoni najprej spočil, nato pa bo začel iskati zaposlitev. Lani je magistriral iz geografije, želel bi delati na tem področju, sprejel pa bi marsikaj. Če bo zaposlitev dobil, bo sanke pri 27 letih postavil v kot, saj od tega športa ne more živeti.

Izidi:

- enosed, moški:

1. David Gleirscher (Avt) 3:10,702

2. Christopher Mazdzer (ZDA) + 0,026

3. Johannes Ludwig (Nem) 0,230

4. Dominik Fischnaller (Ita) 0,232

5. Felix Loch (Nem) 0,266

6. Samuel Edney (Kan) 0,319

7. Kevin Fischnaller (Ita) 0,352

8. Roman Repilov (Rus) 0,406

9. Wolfgang Kindl (Avt) 0,431

10. Andi Langenhan (Nem) 0,731

...

39. Tilen Sirše (Slo)