Skoki na ZOI 2018: Andreas Wellinger olimpijski prvak, Peter Prevc 12.

Peter Prevc z drugim skokom pridobil 12 mest, najbolj razočarani so bili Poljaki, ki so ostali brez olimpijskega odličja.

J. P., N. Gr.

Pjongčang - Prvi tekmovalni vrhunec slovenske reprezentance se ni razšel z uspehom, kakršnega so si v slovenskem taboru želeli. Veliko bolj zadovoljni so bili Nemci, zlato odličje je osvojil Andreas Wellinger, srebro in bron pa odhajata na Norveško. Najboljši Slovenec je bil Peter Prevc na 12. mestu, v drugi seriji se je približal rekordu skakalnice, Tilen Bartol je bil 16., Jernej Damjan pa 28. Timi Zajc je svoj debi na OI zaključil v prvi seriji.

»Drug skok je bil malo bolj jezen in se mi je dobro izšlo, poznalo se je, da mi ni bilo treba tolikokrat dol z zaletišča, zato sem lahko ostal osredotočen le na skok. Tudi telo v skakalnem dresu težko ostane ogreto, ko čakaš na vrhu. Finalni skok je bil manjši obliž na vse težave, nekoliko lažje bo nadaljevati na večji napravi,« je v izteku skakalnice povedal Prevc.

Tekma v Pjongčangu je bila pravi maraton, ki se je vlekel več kot dve uri in pol in se končal ob 00.30 po lokalnem času, kar je botrovalo praznim tribunam na štadionu Alpensia. Skakalcem je delo oteževal tudi hud mraz, temperature so se približale 10 stopinjam Celzija pod ničlo, vse to pa ni moglo pokvariti velikega slavja v nemški reprezentanci, ki je dolgo čakala na nov naslov olimpijskega prvaka v smučarskih skokih.

POTEK PRVE SERIJE

V poskusni seriji tik pred tekmo je Peter Prevc, enako kot že v kvalifikacijah, potrdil vlogo najbolje pripravljenega slovenskega orla v Pjongčangu, saj je s skokom, dolgim 101 meter, zasedel dvanajsto mesto. Enako dolg je bil Jernej Damjan (17. mesto), medtem ko je bil Tilen Bartol v odličnem ozračju še dva metra daljši (16. mesto). Edini od varovancev Gorana Janusa, ki ni ujel stotice, je bil komaj 17-letni Timi Zajc s 94.5 metra (30. mesto). Najdaljši je bil s 109 metri Poljak Stefan Hula, točkovno najuspešnejši pa Norvežan Robert Johansson (68,4 točke).

Premočan veter se je igral z živci tekmovalne žirije že na začetku prve serije, ki jo je z rahlo zamudo, potem ko so ga za nekaj časa poslali s štartne rampe, odprl domač tekmovalec Seu Čoi. V zrak se je pognal s 14. zaletnega mesta, pristal pa pri 93.5 metra. Vseeno si je zaslužil gromek aplavz gledalcev, ki se jih je ob napravi zbralo kar lepo število. Tudi v nadaljevanju so občasni močni sunki vetra motili in prekinjali izvedbo prve serije, dolgo je moral na zeleno luč čakati tudi Bolgar Vladimir Zografski, ki pa je s številko 15 vseeno kot prvi preskočil stotico (101.5 metra).

A že kmalu je nekaj orlov odneslo še precej dlje. Prvi je od konkurence odskočil Američan Kevin Bickner s kar 109 metri, meter krajši je bil Japonec Rjoju Kobajaši, ki pa je, zavoljo manjšega vetrovnega odbitka, prevzel vodstvo s tremi točkami naskoka (120,2). Takoj za njim se je v korejski zrak pognal prvi (in najmlajši) od štirih Slovencev Timi Zajc, ki pa ga je dokaj zgodaj posrkalo na smučino. S 97 metri in 98,6 točke je bil tedaj četrti v čakalnici, vendar pa so bili vrh naprave le še najboljši tekmovalci olimpijske sezone svetovnega pokala.

Ob televizijskem premoru po nastopu prvih 30 skakalcev je tekmovalna žirija spustila štartno rampo za eno mesto na zaletišče št. 13, kar pa ni oviralo Tilna Bartola, ki je bil precej prepričljivejši od reprezentančnega kolega Zajc. Potegnil je do 106 metrov in na takratnem drugem mestu za vodilnim Kobajašijem zaostal za pičlo točko in dve desetinki (119,0). Mednju se je vrinil tudi nekdanji olimpijski zmagovalec in svetovni prvak, zimzeleni 36-letni Švicar Simon Ammann, ki je bil od Bartola meter krajši, a štiri desetinke točke boljši. Razlike so bile pičle.

Peter Prevc brani srebro iz Sočija. Foto: Matej Družnik/Delo.

Ravno pred nastopom tretjega slovenskega skakalca, branilca srebra iz Sočija Petra Prevca, pa se je veter okrepil do te mere, da našemu najboljšemu kvalifikantu ni dovolil nastopa. Kar štirikrat je sedel na rampi in jo moral za kratko zapustiti, v peto so mu vendarle prižgali zeleno luč, a je negotovost opravila svoje in je doskočil že pri kaluklacijski točki, pri 98.5 metra. To ga je po nastopu zavihtelo na 13. mesto (106,2 točke), v uteho mu je bilo lahko vsaj to, da si je, kot drugi Janusov varovanec, že zagotovil tudi finalni nastop. Takoj za njim je Nemec Karl Geiger za desetinko prevzel vodstvo (103.5 metra).

Na vetrovne razmere se je požvižgal Poljak Stefan Hula, ki je bil najdaljši že v poskusni seriji, v prvi pa si je s kar 111 metri prepričljivo pokoril dotedanjo konkurenco. Pred Geigerjem si je zagotovil kar enajst točk in pol naskoka (131,8), obenem pa tekmovalno žirijo prepričal, da je še spustila zaletišče na dvanajsto mesto. Žrtev spremenljivih zračnih razmer je bil na treningih in v kvalifikacijah odlični njegov rojak Dawid Kubacki, ki ga je posrkalo že pri 88 metrih, s čimer je zaostal tudi za četrtim Slovencem Zajcem. Brez finala je presenetljivo ostal tudi Japonec Džunširo Kobajaši.

Rojaka Hule ni mogel sklatiti niti trofejnejši Kamil Stoch, ki brani dvojno lovoriko iz Sočija. Vlekel je 106.5 metra in se do desetinke izenačil z drugouvrščenim Forfangom. Adam Malysz, ki ga je bilo videti v izteku, je lahko zaploskal svojima naslednikoma za ekipni uspeh v prvi seriji. Med drugim in petim mestom je bila le točka razkoraka. Med Slovenci je imel najboljše izhodišče Tilen Bartol, ki je na dvanajstem mestu za šestim zaostajal za zgolj 3,8 točke. Peter Prevc je bil po polovici tekme 24., Jernej Damjan 27., Timi Zajc pa je na 33. mestu finale zgrešil za - reci in piši - štiri desetinke točke!

POTEK DRUGE SERIJE

V drugi seriji je bil od slovenske trojice najprej na vrsti Jernej Damjan, ki se še enkrat več na mali napravi v Pjongčangu ni znašel in pristal pri zgolj 95 metrih in pol. Kljub vsemu je bil v izteku skakalnice nasmejan, tekmo pa bo končal v zadnji deseterici uvrščenih, novo priložnost bo imel na veliki napravi.

»V teh pogojih je težko karkoli pametnega povedati, imel sem smolo z res slabim vetrom. Žal je tako, to je šport in treba je gledati naprej, ne nazaj. Hitrost je bila tako nizka na zaletni mizi, da brez vzgonskega vetra, ki ga nisem imel, enostavno ni šlo, čutil sem le praznino v zraku,« je težke razmere opisal Damjan.

Tri skakalce kasneje se je na vrh mize usedel osmoljenec prve serije Peter Prevc, ki je imel pri prvem skoku ogromno smole in po prvi seriji končal na zanj zelo skromnem 24. mestu. Z veliko jeze se je pognal v smučino, se močno odrinil in pristal pri kar 113 metrih, kar je bilo le pol metra manj od rekorda skakalnice! Prevca sta v izteku obšla jeza in olajšanje hkrati, možnosti za kolajno so splavale po vodi že v prvi seriji, bo pa lahko z dobrimi občutki pogledal v prihodnji teden in tekmo na veliki skakalnici. Prevc je za več kot 20 točk prevzel vodstvo pred Manuelom Fettnerjem in bo nekaj mest v drugi seriji zagotovo pridobil.

Ob čakanju na zadnji slovenski nastop v finalni seriji je svojo nalogo opravil tudi ljubljenec navijačev Noriaki Kasai, ki je sicer zaostal za Prevcem, ki bo končal v petnajsterici, a je bil po nastopu na že svojih osmih olimpijskih igrah navdušen. Petra je prehitel šele Daniel Andre-Tande, ki je bil prav tako razočaran po prvem skoku, s 111 metri in pol pa je po zaslugi prednosti s prve serije brez težav prevzel vodstvo.

Peter Prevc v zraku. Foto: Reuters

V finalu je veter nagajal tudi Tilnu Bartolu, ki je moral dolgo čakati na svoj skok, dvakrat je bil že pripravljen na nastop, a je moral z zaletne mize, na koncu pa je vendarle dobil zeleno luč. Čakanje na skoraj desetih stopinjah pod ničlo Bartola ni zmedlo, pristal je pri 102 metrih, a je imel nekaj težav pri doskoku in zaostal je tudi za Petrom, uvrstil se je na trenutno peto mesto in bo najmanj šestnajsti ob debiju na olimpijskih igrah.

Po Bartolu je sledila dolga prekinitev, ko so Simona Ammanna tako kot Prevca v prvi seriji »sprehajali« na zaletno rampo in spet nazaj. Izkušeni Švicar je deloval precej jezno, a je s še enim dobrim skokom pokazal, da je na olimpiijskih igrah vedno treba računati nanj, tokrat bo tekmo končal na robu deseterice. Izvrstne razmere je za njim izkoristil Robert Johansson, ki je s 113 metri in pol izenačil rekord skakalnice! Imel je precej težav pri doskoku, a je zdržal in Norvežan bo iz ozadja resno napadel oder za zmagovalce. Za dobrih sedem točk je na vrhu prehitel rojaka Tandeja, za stopničkami je po prvi seriji zaostajal le za šest točk.

Svetovni prvak s srednje skakalnice Stefan Kraft je s šestega mesta po prvi seriji računal na napad na kolajne, a je bil v finalu razočaran, z le 103 metri je zaostal tudi za Prevcom in bo končal povsem na robu deseterice, kar je za Avstrijca veliko razočaranje. Veliko bolj zadovoljen je bil Andreas Wellinger, ki je tako kot Johansson izenačil rekord skakalnice s 113 metri in pol in z veliko prednostjo skoraj 10 točk prehitel Norvežana. Wellinger se je resno vmešal v boj za kolajne, morda celo za naslov prvaka.

Nemški navijači so nekaj podobnega pričakovali tudi od Richarda Freitaga, ki pa je prvi olimpijski nastop zaključil razočaran, zdrsnil je na šesto mesto in ostal brez kolajne. V boju najboljših treh je najprej skakal Johann Andre Forfang, a s 109 metri in pol v odličnih razmerah to ni bilo dovolj za Wellingerja, ki bo med dobitniki kolajn.

Zadnja dva na vrhu skakalnice sta bila Poljaka Kamil Stoch in Stefan Hula. Najprej je skakal Stoch in se po zanj skromnem skoku (105m) prijel za glavo ter predal naslov olimpijskega prvaka. Stoch je bil zelo razočaran, ne bo ponovil uspeha iz Sočija pred štirimi leti, kjer je bil najboljši na mali napravi, tokrat je ostal celo brez odličja.

O naslovu olimpijskega prvaka je odločal Hula, ki pa ni zdržal pritiska in zlate kolajne se je razveselil Andreas Wellinger, ki je tako postal novi skakalni olimpijski prvak, prvi nemški po Jensu Weissflogu iz daljnega Lillehamerja. Le 105 metrov in pol Hule je bilo premalo, končal je na petem mestu in Poljaki so končali brez kolajne, čeprav so imeli najboljša dva po prvi seriji. Srebrno kolajno je osvojil Forfang, bron pa Johansson in Norveška se je razveselila dveh kolajn.

Na koncu najboljši Slovenec je bil Peter Prevc na 12. mestu, Tilen Bartol je bil 16., Jernej Damjan pa 28. V slovenskem taboru z doseženim ne morejo biti najbolj zadovoljni, edina svetla točka je bil drugi skok Prevca, s katerim je v finalu pridobil kar dvanajst mest. Moški skoki se bodo nadaljevali naslednji petek s kvalifikacijami na veliki napravi.