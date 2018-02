Slovenija postaja nočna mora slovaškega moštva

Gangnung – Naši risi so si tudi korejsko olimpijsko ledeno ploskev, tako kot pred štirimi leti tisto v Rusiji, izbrali za novo poglavje svoje pravljice. Na svoji tretji tekmi letošnjega turnirja so dosegli drugo zmago, tokrat po kazenskih strelih proti Slovaški. Za uvrstitev v četrtfinale se bodo jutri (8.40) pomerili z norveškimi hokejisti.



Slovenska hokejska reprezentanca je v pričakovanju tekme št. 3 na teh olimpijskih igrah pokazala dva različna obraza – vedrega na premieri proti ZDA in nato nemočnega ob predstavi z Rusi, udarnimi favoriti turnirja. Koliko pa je ta druga tekma pobrala risom moči, smo lahko le ugibali na tribunah, kjer smo srečali vratarja Matijo Pintariča, branilca Žigo Pavlina in napadalca Andreja Hebarja, trojico, ki je tokrat ni bilo na seznamu za tekmo.



Podoben selektorjev pristop kot na SP 2005



Računica je bila jasna, zmaga, tudi po podaljšku ali kazenskih strelih, Slovencem prinaša zelo dobro izhodišče v torkovih kvalifikacijah za četrtfinale, v nasprotnem bo naloga predvidoma precej težja. In tega so se očitno zavedali prav vsi na čelu z izjemnim strategom Karijem Savolainenom, po ducatu let povratniku na klop slovenske izbrane vrste. Ostal nam je v spominu, kako dobro je pristopil nalogam v skupini za obstanek svetovnega prvenstva 2005 v Innsbrucku. Takrat je rise predvsem pripravil za odločilni tekmi proti Franciji in zlasti domači Avstriji, Nemčija pa je bila takrat za njegove igralce kot zdaj – Rusija. Poskusili so se boriti po najboljših močeh, a energijo je bilo treba hraniti za odločilni boj s primerljivim tekmecem.



Tako so zdaj visok poraz z Rusi (1:8) hitro pospravili na smetišče zgodovine, že uvodne minute s Slovaško pa so potrdile slovensko odločnost in zanesljivost. Resda tekmica ni bila tako močna kot pred štirimi leti – a med risi pač manjka Anže Kopitar –, vseeno pa prihaja iz dežele izjemne hokejske pripadnosti in tradicije. »Toda Slovenija zdaj postaja v hokeju za naše hokejiste nočna mora,« nam je omenil Robert Barat, komentator na slovaški nacionalni TV hiši, vrsto let že med poročevalci z velikih hokejskih tekmovanj. A po vsem videnem ne gre za kakšno čarovnijo, temveč preprosto za zelo temeljit pristop strokovnega štaba in novi tekmovalni polet hokejistov na ledu. Ti so sprožili več strelov kot tekmeci (30:25), mojstrovini Roka Tičarja in Žige Jegliča pri kazenskih strelih sta zaokrožili lepo predstavo in slovenski vrsti na koncu priigrali lepo 2. mesto v skupini uvodnega dela, tik za odlično rusko reprezentanco. »Sam doživljam to zmago posebej čustveno, ker smo pač vnovič ugnale Slovake, med katerimi imam veliko prijateljev,« je dejal Jeglič strelec zadnjega gola na tekmi za zmago, sicer že pri Slovanu nekoč specialist za kazenske strele: »Prav vratar Branislav Konrad mi je po tekmi dejal, da me je že stokrat videl izvajati kazenske strele, a da ga vedno znova presenetim,« nam je v smehu dejal eden od junakov druge slovenske zmage.



Tudi Tomaš Kos navdušen nad risi



Tudi drugi risi so bili kajpak zadovoljni, kapetan Jan Muršak ni skrival utrujenosti, kar je bilo vidno tudi na ledu: »Priznam, opazil sem, da niti glava niti telo nista več delovala, kot bi si želel, a seveda sem vesel, da smo na koncu le zdržali in zmagali po kazenskih strelih. Takšni uspehi so vedno posebej sladki,« pravi edini tukaj med slovenskimi hokejisti z izkušnjami tudi iz NHL. Na bogate izkušnje pa se lahko zanese tudi selektor Savolainen, ki je igralce na večernem sestanku po visokem petkovem porazu z Rusijo soočil z vprašanjem – kako gledajo na to veliko število prejetih golov? –, a jim v hipu že preusmeril misli k naslednji tekmi. »V takšnih trenutkih odloča tudi psihološki pristop,« pravi umirjeni Finec, ki je po tekmi namenil moštvu povsem prosto nedeljo. »Za en dan je bilo treba pozabiti na hokej, morda obiskati tudi kakšna druga olimpijska prizorišča,« je še dejal Savolainen, ki so mu, razumljivo, blizu tudi nordijske smučarske panoge. Stiska pesti tudi za druge slovenske športnike. Tako kot Tomaš Kos, glavni trener naših biatloncev. Čehu je seveda zelo blizu hokejska igra, navdušen je bil na tribunah dvorane Kvangdong nad to, ki so jo prikazali Muršak in druščina na lep sobotni večer.