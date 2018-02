Smučarski kros (V ŽIVO): Filip Flisar že v polfinalu*

J. P.

Pjongčang - Med tistimi slovenskimi športniki, ki imajo na 23. zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu le eno priložnost, je tudi (verjetno) najbolj prepoznaven obraz, smučarski krosist Filip Flisar. Danes, od 5.15 naprej, ga čakajo izločilni boji, v nočnih kvalifikacijah pa je dokazal, da se na specifični korejski progi dobro znajde. Bil je namreč med najhitrejšimi na njej, vpisal je peti najboljši čas, za najprepričljivejšim, Švicarjem Alexom Fivo, pa zaostal manj kot sekundo (91 stotink).

V kvalifikacijah sicer ni izpadel nihče, saj je bilo med udeleženci zgolj 31 tekmovalcev, pomembne so bile izključno za razporeditev v skupine v prvem krogu izločilnih bojev, v osmini finala. Tako je brkati in bradati 30-letni Mariborčan padel v na papirju ne prezahtevno skupino 3, v kateri bodo še Italijan Stefan Thanei (z dvanajstim časom kvalifikacij), malo znani Nemec Florian Wilmsmann (21.) in Avstrijec Thomas Zangerl, ki se mu je kvalifikacijski nastop povsem ponesrečil (28.).

Flisar je sicer v Pjongčang, v Snežni park Phoenix, pripotoval s skromno popotnico, saj se na zadnjih treh preizkušnjah svetovnega pokala ni prebil skozi kvalifikacijsko sito. Vendar pa ga bodri in spodbuja dejstvo, da je imel tudi pred svetovnim prvenstvom leta 2015 v Kreischbergu, na katerem se je okitil celo s šampionsko lovoriko, za seboj skromno sezono svetovnega pokala. Na prejšnjih dveh izvedbah olimpijskih iger je obakrat končal v polfinalu, v Vancouvru je bil osmi, v Sočiju pa še malce višje - šesti.

POTEK IZLOČILNIH BOJEV

Proga v Snežnem parku Phoenix je bila - v primerjavi s tistimi v svetovnem pokalu - izjemno dolga, atraktivna, pa tudi dovolj široka, da je dovoljevala prehitevanja. Da je bila tudi zahtevna, je bilo jasno že v osmini finala, ko je v drugi skupini pri skoku grdo padel Francoz Terence Tchiknavorian, eden najprepričljivejših v tej sezoni svetovnega pokala, ki je obležal na snegu. Takoj za njim se je v ogenj prvič v izločilnih bojih pognal tudi Filip Flisar, ki je s petim časom kvalifikacij lahko prvi izbiral štartni položaj.

Dobro ga je izkoristil in se v osmini finala na čelo četverice zavihtel že takoj po štartu, ki ga je veliko treniral v olimpijski sezoni. Sprva mu je za ovratnik najbolj dihal Nemec Florian Wilmsmann, ki pa je po napaki drugo mesto prepustil izkušenejšemu Avstrijcu Thomasu Zangerlu. Ob vmesnem času je imel Mariborčan v rdeči majici že šest desetink naskoka, v cilju je bil razkorak do prvega izzivalca še večji, 71 stotink. Flisar je vodil od štarta do cilja, nastopil je prepričljivo in brez napak ter se suvereno prebil v četrtfinale.

V zadnji skupini osmine finala je gledalcem že drugič zastal dih, saj je pri predzadnjem skoku visoko v zrak katapultiralo izkušenega Kanadčana Christopherja Delbosca, ki je grdo padel, obležal na progi in prekinil tekmo za nekaj minut. V četrtfinalu je Flisar tekmoval v drugi skupini s Zangerlom, ki ga je pred tem že odpravil, in Švicarjema Arminon Niedererjem in Jonasom Lenherrjem. Štartno mesto je 30-letni Štajerec lahko izbiral kot drugi, iz hišice se je odločno pognal v zeleni majici.

Že pred njegovim štartom se je moral v četrtfinalu posloviti najhitrejši iz kvalifikacij, Švicar Alex Fiva, ki je padel in ostal brez možnosti za kolajne. Zato pa ni ničesar prepustil naključju Flisar, ki je vnovič odlično začel in bil pri obeh vmesnih časih spredaj, šele pred zaključnimi skoki je iz zavetrja mimo njega švignil Niederer in zmagal v skupini, medtem ko se je slovenski predstavnik z drugim mestom brez pretiranih težav prebil v polfinale. Tako daleč je prišel tudi že v Vancouvru leta 2010 in Sočiju pred štirimi leti.