Sonce za dobro počutje, a brez odmevnega izida

Pjongčang – Moški smuk, vrhunec slehernega velikega smučarskega tekmovanja, v slovenski tabor prav posebnega veselja ni prinesel. Tudi včerajšnja zgodba je bila v slogu medle sezone. Povsem drugače je med Norvežani, Svindalovo zlato in Jansrudovo srebro so proslavljali še dolgo v noč, ko so sicer prav tu domačini nazdravljali na korejski silvestrski večer.



Niso le Slovenci smukaški poraženci preloženega smuka, tokrat se računi niso izšli niti Avstrijcem, Švicarjem, po zadnji Dressnovi kitzbühlski zmagi tudi Nemcem. Upanje v slovenskem taboru je tlelo, a je bilo kmalu jasno, da čudežnega preskoka v tej sezoni na olimpijskih igrah ne bo. Glede na pričakovanja se je Martin Čater z 19. mestom solidno odrezal in si prislužil nesporno višjo oceno od Klinetove (27.) Hrobat je ob svojem prvem olimpijskem smuku zasedel 29. mesto, Klemen Kosi je po nenavadni napaki predčasno končal tekmo.



Stare težave Boštjana Klineta



Bera nikakor ne more zadovoljiti slovenskih pričakovanj, prejšnje sezone so pred olimpijsko zimo obetale precej več, četudi so se očitno kriteriji med tekmovalci znižali, vsaj sodeč po besedah predvidenega udarnega aduta za smuk, Boštjana Klineta: »To je bil imeniten dan za smučanje, glede priprave in nato nastopa si nimam česa očitati,« je dejal Mariborčan, a v nadaljevanju razgrnil težavo, s katero se je v sezoni že večkrat soočil: »Z opremo ni bilo vse brezhibno, spet so se mi 'zažgale' smuči, drselo je, možnosti za višjo uvrstitev takrat ni bilo več,« je še omenil prvi kandidat med slovenskimi smukači za boj z najboljšimi.



Očitno višje številke niso omogočale preboja, kdor se spomni poledenelih in kot beton trdih podlag z evropskih klasik, mu je ta olimpijski smuk že kar pretirano preprost, nikomur pa razen vodilnih z nizkimi štartnimi številkami pa ne omogoča preboja k najboljšim.



Čaterjeve ambicije so pred OI segale višje od 19. mesta. »Res nikomur s temi višjimi številkami ni šlo, zlasti v spodnjem delu mi ni šlo po načrtih,« je poudaril, dodal, da je smukaško preizkušnjo že pospravil pod preprogo ter da so mu misli uhajale le še k izzivu superveleslaloma, po srednjeevropskem času davi.



Kosi: To je bilo vsaj atraktivno …



Kosi se je tvegano lotil nastopa, želel si je tekmovati na vso moč, privoščil si je napako pri skoku, ni bilo rešitve, zapeljal se je kar skozi vrata, tekme je bilo takrat zanj konec. »Še dobro, da sem jo odnesel brez prask ali odrgnin. Če že nisem poskrbel za dober izidi, sem vsaj za atraktivnost, kar pa, da ne bo pomote, ni bil moj namen,« se je tudi pošalil smučar, ki slovi po dobri volji in pripravljenosti za hec. A tako kot pri drugih slovenskih smukačih je seveda najprej podčrtan tekmovalni cilj. Tu ga člani naše reprezentance niso uresničili, ob tem, da so bila pričakovanja najmanjša pri Hrobatu, olimpijskem benjaminu.



»Predvsem Martin in Miha sta prav spodobno prestala to tekmo, res pa so tokrat štartne številke zelo krojile končni vrstni red. Od petnajstice naprej zasukov ni bilo, motili pa so me tudi predolgi intervali med posameznimi štarti, a to krojijo TV prenosi, pri tem smo nemočni,« je po koncu tekme potegnil črto Peter Pen, glavni trener za hitre discipline.