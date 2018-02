Sven Kramer vnovič nepremagljiv na 5000 metrov

N. Gr., STA

Pjongčang - Nizozemski hitrostni drsalec Sven Kramer bo k svoji zbirki treh zlatih olimpijskih medalj lahko dodal še eno. Z novim olimpijskim rekordom 6:09,76 minute je v tekmi na 5000 metrov v velikem ovalu Gangneung v Pyeongchangu premagal Kanadčana Teda-Jana Bloemena in Norvežana Sverra Lunda Pedersena.

Enaintridesetletnemu Kramerju je uspelo ubraniti naslov olimpijskega prvaka na 5000 metrov iz Vancouvra in Sočija. Eden najboljših hitrostnih drsalcev v zgodovini športa in večkratni svetovni prvak ima zlato tudi z ekipne zasledovalne preizkušnje, pa še dve srebrni in dve bronasti medalji.

Olimpijski podprvak Bloemen je edini izmed vseh nastopajočih na igrah, ki bo nagrado prejel izplačano v virtualnem denarju. Kanadčan je namreč podpisal sponzorsko pogodbo s podjetjema, ki se ukvarjata s kriptovalutami ter virtualno resničnostjo in tako bo tudi glavnino plačila z njihove strani dobil v kriptovalutah, nekaj denarja bo še vedno prejel v gotovini.

Nizozemska sicer velja za najuspešnejšo državo v hitrostnem drsanju, v Sočiju so Nizozemci v 12 disciplinah zmagali kar osemkrat. Za nekaj drame sta poskrbela Bloemen in Pedersen, ki sta v cilj pridrsala zelo izenačeno. Kanadčan, sicer svetovni rekorder, je 5000-metrsko razdaljo premagal v 6:11,616 minute, Norvežan pa v 6:11,618 minute.

Sven Kramer v elementu. Foto: Reuters

Medvedjeva z rekordom v umetnostnem drsanju

Osemnajstletna ruska umetnostna drsalka Jevgenija Medvedjeva je na zimskih olimpijskih igrah v Pyeongchangu za svojo predstavo v kratkem programu ekipne tekme prejela oceno 81,06, s čimer je popravila lasten svetovni rekord. Prejšnji najboljši dosežek je dosegla na lanski tekmi v Tokiu, ko je prejela oceno 80,85.

Medvedjeva ima v lasti svetovne rekorde v kratkem programu, prostem programu in kombiniranem skupnem seštevku. Rusinja je po nastopu povedala, da je vesela, v isti sapi pa je nadaljevala: »Vem, da sem lahko še boljša. Na lestvici od ena do pet bi si dala oceno štiri, slabo štiri.«

Po drugem dnevu ekipne tekme je v vodstvu s 45 točkami Kanada, druga je Rusija, ki jih ima 39, tretja ZDA s 36 točkami, četrta Italija s 35 in peta Japonska z 32.