Tretje olimpijsko zlato za Anastazijo Kuzmino

Pjongčang - Na biatlonski tekmi s skupinskim štartom je do prvega zlata na teh olimpijskih igrah v Pjongčangu prišla Slovakinja Anastazija Kuzmina. Za seboj je pustila Belorusinjo Darjo Domračevo in Norvežanko Tiril Eckhoff. Razočarala je prva biatlonska zvezdnica korejskih iger, Nemka Laura Dahlmeier, ki je končala šele na 16. mestu. Za Kuzmino je to tretja zlata olimpijska kolajna, pred tem si je konkurenco pokorila v šprintu v Vanvouvru in Sočiju. V Pjongčangu je bila srebrna že na individualni preizkušnji, skupno pa ima še dve drugi mesti. Slovenk ni bilo na štartu.



Potek tekme

Najboljša trideseterica se je skupaj podala na 12,5 kilometra dolgo pot in do prvega streljanja tekla v skupini. Na uvodnem strelskem nastopu je nato vseh pet tarč pokrilo 18 tekmovalk, v zaostanku pa se je znašla Dahlmeierjeva, ki je morala v kazenski krog. Na polovici tekme je nato do manjše prednosti prišla Kuzmina, strelski dosežki pa so bili še vedno solidni. Do prvega postanka stoje je nato drugouvrščeno Domračevo držala na razdalji okoli desetih sekund. Ponovno je pokrila vse tarče in njena prednost je le še narasla. V četrti krog je kot druga odšla Italijanka Dorothea Wierer z 28 sekundami zaostanka, ostale tekmovalke pa so zamujale že več kot 35 sekund.

Na progi je nato prednost pred zasledovalkami Kuzmina povečala na 45 sekund, zadaj pa se je oblikovala skupina šestih tekmovalk, ki so ji sledile. Slovakinja je na zadnjem strelskem nastopu pustila nepokrito zadnjo, dvajseto tarčo in že pred zadnjim krogom odločila tekmo v svojo korist. Domračeva je šla s 24 sekundami zaostanka naprej kot druga, tretja pa je bila Eckhoffova, ki je zaostajala še deset sekund več. Tekmovalke med tretjim in desetim mestom so strelišče zapustile v 16 sekundah razlike. Kuzmina je nato v svojem tempu mirno odtekla do konca in čeprav je Belorusinja do konca zaostanek zmanjšala na 18 sekund, njeno zmagoslavje ni bilo ogroženo. Do brona se je po odličnem zadnjem krogu prebila Eckhoffova, ki je odbila napade zasledovalk.

Izidi

Biatlon, skupinski start, ženske (12,5 km):

1. Anastazija Kuzmina (Slk) 35:23,0/1

2. Darja Domračeva (Blr) + 18,8/1

3. Tiril Eckhoff (Nor) 27,7/2

4. Lisa Vittozzi (Ita) 45,6/2

5. Hanna Oeberg (Šve) 46,5/1

6. Dorothea Wierer (Ita) 47,3/1

7. Nadežda Skardino (Blr) 47,9/0

8. Marte Olsbu (Nor) 51,6/1

9. Marie Dorin Habert (Fra) 57,9/2

10. Kaisa Mäkäräinen (Fin) 1:00,9/2