Trojno norveško slavje v skiatlonu

N. Gr., STA

Pjongčang - Norveški smučarski tekač Simen Hegstad Krüger je novi olimpijski prvak v skiatlonu. Na igrah v Pjongčangu je na tekmi, kjer tekmovalci premagajo 15 kilometrov klasično ter 15 kilometrov prosto, za seboj pustil rojaka Martina Johnsruda Sundbyja na drugem mestu in Hansa Christera Holunda na tretjem. Slovencev ni bilo na startu.

Krueger, ki se je za napad odločil v predzadnjem krogu, je do cilja pritekel z osmimi sekundami prednosti pred Sundbyjem, Holund je zaostal 9,9 sekunde.

Do četrtega mesta je pritekel Rus Denis Spicov, peto mesto je osvojil Francoz Maurice Manificat, šestega Švicar Dario Cologna, sedmega Britanec Andrew Musgrave.

Novi olimpijski prvak je do zlata prišel precej presenetljivo, saj je 24-letnik doslej v svetovnem pokalu na odru za zmagovalce stal samo dvakrat, od tega je zmagal enkrat.

Poraženec tekme je bil Norvežan Johannes Hoesflot Klaebo, sicer vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala, ki je bil komaj deseti.

Smučarski tek, skiatlon, moški:

1. Simen Hegstad Krueger (Nor) 1:16:20,0

2. Martin Johnsrud Sundby (Nor) + 8,0

3. Hans Christer Holund (Nor) 9,9

4. Denis Spicov (ROŠ) 12,7

5. Maurice Manificat (Fra) 14,2

6. Dario Cologna (Švi) 25,1

7. Andrew Musgrave (VBr) 25,7

8. Alex Harvey (Kan) 33,4

9. Martin Jaks (Češ) 33,8

10. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 43,4