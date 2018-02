Ženski veleslalom - odstop Ane Drev, najboljša Slovenka Meta Hrovat (V ŽIVO)*

J. P.

Pjongčang - Kdo bo na zimskih olimpijskih igrah v Južni Koreji nasledil novopečeno mamico Tino Maze na veleslalomskem prestolu? To bo jasno že danes zjutraj, saj se je vreme vendarle usmililo prirediteljev v Pjongčangu, ki so smučarski »super četrtek« že odprli s prvo progo ženskega veleslaloma, s katero je najbolje opravila Italijanka Manuela Mölgg, ki je odlično izkoristila štartno številko 1 in si zagotovila najboljše izhodišče pred finalom, v katerem se bo očitno za zmago udarila z ameriško zvezdnico tehničnih disciplin Mikaelo Shiffrin, ki zaostaja dve desetinki, in rojakinjo Federico Brignone, ki je še dodatnih devet stotink zadaj.

Vse ostale smučarke zamujajo že pol sekunde ali več, dobro izhodišče za napad na drugi progi Rainbow I, ki jo je zakoličil nekdanji trener Tine Maze in zdaj slovaške reprezentance, Italijan Livio Magoni, pa ima tudi Ana Drev, ki je prvi nastop opravila skladno s pričakovanji in na desetem mestu, ki si ga deli s še eno Italijanko Sofio Goggia, zaostaja še zelo znosno sekundo in dve stotinki. Za četrtim mestom, denimo, zaostaja manj kot pol sekunde. Po polovici tekme mlada Meta Hrovat, ki je v tej sezoni svetovnega pokala prvič stopila na veleslalomske stopničke, drži 16. mesto, a zaostaja že več kot dve sekundi, medtem ko je slalomska specialistka Ana Bucik na dvajsetem mestu že dve sekundi in tri četrt zadaj.

Četrta slovenska predstavnica, Tina Robnik, ki je nastopila kot zadnja v elitni petnajsterici, je odstopila že na prvi progi. Po napaki po drugem merjenju vmesnega časa je pristala na boku, nekaj časa drsela po terenu in ostala brez uvrstitve. Med dolžnicami so tudi vodilna veleslalomistka olimpijske zime, Nemka Viktoria Rebensburg, ki zamuja 83 stotink za vodilno in bo napadala z osmega mesta, Francozinja Tessa Worley, ki na 14. mestu zaostaja že 1,44 sekunde, in Avstrijka Anna Veith, ki bo srebro iz Sočija branila s 15. položaja, uvrščena je ravno med Worleyjevo in Hrovatovo. Štart finala ženskega veleslaloma v Jongpjongu bo ob 5.45 po srednjeevropskem času.

IZIDI PRVE PROGE

1. Manuela Mölgg (Ita) 1:10,62

2. Mikaela Shiffrin (ZDA) + 0,20

3. Federica Brignone (Ita) 0,29

4. Ragnhild Mowinckel (Nor) 0,55

5. Marta Bassino (Ita) 0,57

6. Sara Hector (Šve) 0,60

7. Frida Hansdotter (Šve) 0,70

8. Viktoria Rebensburg (Nem) 0,83

9. Stephanie Brunner (Avs) 0,91

10. Sofia Goggia (Ita) 1,02

10. Ana Drev (Slo) 1,02

16. Meta Hrovat (Slo) 2,14

20. Ana Bucik (Slo) 2,76

Tina Robnik (Slo) odstopila