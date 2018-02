ZOI 2018: Arnd Peiffer olimpijski prvak, Fak in Bauer zapravila veliko priložnost 

N. Gr.

Pjongčang - Šprinterska tekma najboljših biatloncev je postregla z velikim presenečenjem, žal pa ni prinesla prve slovenske kolajne v Pjongčangu. V ne tako zelo zahtevnih razmerah na strelišču najboljši biatlonci sveta niso zdržali pritiska olimpijskih iger, Johannes Thingnes Boe in Martin Fourcade sta oba zgrešila po tri strele in ostala brez odličja. Naslova svetovnega prvaka se je presenetljivo razveselil 30-letni Nemec Arnd Peiffer, srebra Michal Krčmar, brona pa Dominik Windisch.

Nemška reprezentanca je po povprečnih predstavah v dosedanjem delu sezone zablestela na olimpijskih igrah, biatlon je v Nemčiji zelo popularen in na prvih dveh tekmah so osvojili dve zlati odličji, jutrišnji zasledovalni tekmi bosta s prvega mesta začela tako Pffeifer kot Laura Dahlmeier, včerajšnja zmagovalka šprinta.

Priložnosti za naskok na odličje ob težavah konkurentov nista izkoristila Jakov Fak in Klemen Bauer. Fak je bil hiter v smučini, a je že v leže zgrešil en strel, v stoje pa še drugega. Bauerju je po polovici kazalo še bolje, potem pa so se spet prikradle napake v streljanju stoje in dve tarči je pustil nepokriti.

»Že zjutraj je kazalo, da bo kar zanimiva tekma, še vedno so močni sunki vetra, a so se nekoliko umirili. V dokaj dobrih razmerah sem najprej zadel vse tarče, na progi sem se dobro počutil, potem pa so se spet pripetile standardne napake pri streljanju v stoje ... zelo blizu so bili streli, a tarče niso padle,« je za nacionalno televizijo povedal Bauer po tekmi.

»Šlo je slabše od pričakovanja, predvsem na strelišču, dal sem svoj maksimum a v takih razmerah nisem uspel bolje streljati. Tak je šport, zame je mraz največji problem, a biatlon je zimski šport. V prstu nisem imel pravega občutka, potrudil sem se po najboljših močeh, a je šel vsaj en strel preveč mimo. Za zasledovalno si želim, da bi streljal na nivoju sezone do sedaj, potem bi bil zadovoljen,« je bil razočaran tudi Fak.

Jakov Fak na strelišču. Foto: Reuters

Trenutno tretjeuvrščeni biatlonec v svetovnem pokalu na 23. mestu za Peifferjem zaostaja za 55 sekund, Bauer pa na 26. mestu še nekoliko več in v zasledovanju ju čaka veliko dela. Nastop na zasledovalni tekmi se nasmiha tudi Mihi Dovžanu, ki drži mesto v prvi šestdeseterici, Mitja Drinovec pa je bil prepočasen.

POTEK TEKME

Prvi izmed slovenske četverice se je na progo podal Bauer, ki nosi številko devet. Prvi tekmovalci na strelišču so pokazali, da razmere niso tako slabe, zato bo potrebno biti zelo natančen in bržkone zadeti vseh deset strelov za eno od kolajn. Fak v teku ni začel najbolje, po slabih dveh kilometrih za Emilom Heglejem Svendsnom zaostaja deset sekund, dve sekundi je bil hitrejši tudi Bauer. Prvi strelski nastop je Bauerju uspel odlično, streljal je hitro in podrl vseh pet tarč, po prvem krogu je trenutno na tretjem mestu, ostaja pa izkušenemu Slovencu še streljanje stoje, ki mu je že velikokrat odneslo vrhunski rezultat.

Jakov Fak je bil manj uspešen, v mirnem ozračju je zadel prve štiri zadetke, peti »biatlonski« pa je zletel mimo in Fak bo zelo težko povsem pri vrhu. V smučini je sicer dvignil ritem teka, trenutno je po prvem streljanju na devetem mestu. Na strelišču je imel kljub solidnim razmeram velike težave Johannes Thingnes Boe, ki ni zdržal pritiska in je zgrešil kar tri strele, danes olimpijske kolajne za Norvežana ne bo.

Bauer je prišel na drugo streljanje z dobrim časom, tvegal je s hitrim streljanjem, a se mu vnovič ni izšlo, že drugi strel je šel na levo stran mimo tarče, zgrešil je še četrtega in velika priložnost za Bauerja je splavala po vodi. Tudi Faku se ni izšlo, kljub zgrešenemu strelu leže je še imel priložnost, v smučini je nekaj nadoknadil, a je tudi v stoje eno tarčo pustil nepokrito in se poslovil od lova na olimpijske kolajne. Zdaj tako Bauerju kot Faku ostane le še čim boljši tek do cilja in boj za boljše izhodišče na zasledovalni tekmi.

Iz boja za zmago so presenetljivo izpadli najboljši trije Norvežani - brata Boe in Svendsen, kar je bil pravi debakel najmočnejše reprezentance na svetu. Johannes Thingnes Boe je tudi v stoje zgrešil en strel, s kar tremi zgrešenimi streli bo tudi na zasledovalni tekmi začel iz ozadja. Arnd Peiffer je zadel vseh deset strelov, v smučini sicer ni najhitrejši, a vse kaže, da bo trenutno prevzel vodstvo. Vrata do zmage se na široko odpirajo Martinu Fourcadu, ki je pred nekaj trenutki šele štartal in je opazoval težave Norvežanov, glavnih konkurentov za zlato.

Arnd Peiffer je bil v cilju povsem izmučen. Foto: AP

Jakov Fak in Klemen Bauer sta trenutno na cilju na šestem oziroma sedmem mestu, v teku sta za najhitrejšim Benediktom Dollom zaostala manj kot 20 sekund, kar kaže, da sta v smučini konkurenčna za odličja, trenutno pa za najboljšimi zaostajata za dobrih 40 sekund, izhodišče za zasledovanje ne bo slabo.

Velike težave je imel tudi Fourcade, že na prvem streljanju je zgrešil tri tarče in tudi on se poslavlja od boja za zlato, kar je prvovrstno presenečenje! Najbolj vesel poloma Francoza je bil Peiffer, ki je trenutno v cilju vodilni, v karieri pa še nima posamične olimpijske kolajne. Veliko presenečenje je pripravil 27-letni Čeh Michal Krčmar, ki ga nihče ni videl med favoriti, a je zadel vseh deset strelov in v teku iztisnil zadnje atome moči in si zagotovil srebno kolajno.

Martin Fourcade je na drugo streljanje prišel jezen in vseh pet tarč pokril s kot stroj hitrim in natančnim streljanjem, pred zadnjim krogom je zaostajal za dobrih 15 sekund za kolajnami in začela se je bitka najboljšega biatlonca na svetu s časom in progo v Pjongčangu. V teku pa Francoz tokrat ni uspel nadoknaditi zaostanka in z dobrimi 20 sekundami zaostanka je končal na robu deseterice.

Moški šprint (12,5 km), izidi:

1. Arnd Peiffer (Nem) 23:38,8/0

2. Michal Krcmar (Češ) + 4,4/0

3. Dominik Windisch (Ita) 7,7/1

4. Julian Eberhard (Avt) 8,4/1

5. Erlend Bjoentegaard (Nor) 17,4/2

6. Benedikt Doll (Nem) 17,6/1

7. Simon Schempp (Nem) 21,4/1

8. Martin Fourcade (Fra) 22,1/3

9. Serafin Wiestner (Švi) 23,5/1

10. Lukas Hofer (Ita) 31,0/2

23. Jakov Fak (Slo) 55,4/2

26. Klemen Bauer (Slo) 57,6/2

53. Miha Dovžan (Slo) 2:03,4/2

72. Mitja Drinovec (Slo) 2:34,9/3