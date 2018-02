ZOI 2018: Fourcade znova olimpijski prvak, polom Faka

N. Gr., J. M.

Pjongčang – Moška zasledovalna tekma tokrat ni postregla s takšnimi presenečenji kot v sprintu. Martin Fourcade je izkoristil izkušnje in izjemno pripravljenost ter brez težav ubranil naslov olimpijskega prvaka v zasledovanju, na drugem mestu pa je presenetljivo končal šele 20-letni Šved Sebastian Samuelsson. Bronast je bil Nemec Benedikt Doll.

Slovenska reprezentanca je doživela nov hladen tuš. Klemen Bauer je zgrešil šestkrat, a je tekel zelo hitro in na koncu zasledovalno tekmo končal na zanj solidnem 24. mestu, še precej slabše je šlo Jakovu Faku. Po dveh streljanjih, ko je zgrešil že tri tarče, je želel odstopiti, a ga je trener Tomaš Kos prepričal, da s tekmo nadaljuje. Na tretjem streljanju je zgrešil trikrat, na zadnjem sicer pokril vse tarče, a končal pri repu udeležencev zasledovalne tekme, bil je 47. Miha Dolžan je zgrešil sedem strelov in končal na predzadnjem, 59. mestu. Nov poraz je doživel tudi Johannes Thingnes Boe, ki je po slabem nastopu v sprintu tudi zasledovanje končal šele na 21. mestu.

Fak bo moral razočaranja čim prej pozabiti in se zbrati za posamično tekmo, kjer bo v širšem krogu favoritov za odličja.

Jakov Fak ni vedel, kaj storiti

Bauer je po nastopu za nacionalni radio povedal: »Bile so težke razmere, bil sem pripravljen nanje, zadovoljen sem, ker sem v teku dober. Tekaška forma je dobra, a tega žal nisem znal unovčiti na strelišču. Razmere so bile težke, nisem imel take sreče kot včeraj, ko je bilo bolj mirno. 24. mesto ni slab izid, cilj je bil povzpeti se višje. Gremo naprej, glavo je treba resetirati.«

Fak, ki je dobro uvrstitev zapravil že na prvih dveh streljanjih, pa je pojasnil tudi dogodek, ki se je pripetil po drugem strelskem nastopu: »Kazenski krog je ograjen, koridor za izhod je označen, a mi je sotekmovalec preprečil izhod, zato sem nadaljeval tek v njem, nato sem prestopil ograjo, saj sem opazil, da na izidih ni več mojega imena. Mislil sem, da to pomeni diskvalifikacijo, in nisem vedel, kaj narediti. Ustavil sem se in vprašal trenerja, kaj narediti. Ljudje iz Mednarodne biatlonske zveze so mi rekli, da to ni diskvalifikacija, in sem lahko nadaljeval.«

Šved Sebastian Samuelsson je prvovrstno presenečenje zasledovalne tekme. Foto: AFP

Potek tekme

V Pjongačangu je tudi danes na progi zelo mraz, zato Faku ne bo nič lažje kot včeraj, veliko so ostali dolžni tudi Norvežani. Težko delo čaka zmagovalcasšprinta Peifferja, ki je včeraj ob desetih zadetkih strelih le za dobrih 20 sekund prehitel Fourcada, ki je zgrešil kar trikrat, danes si tako počasnega teka ne bo mogel privoščiti.

Martin Fourcade je s prvo zasledovalno skupino že v prvem krogu ujel Peifferja, ki pa se ni zmedel in je na strelišču znova pokril vseh pet tarč, Fourcade je enkrat zgrešil in razlika bo pred nadaljevanjem spet narasla. V ospredju ob Nemcu teče še Avstrijec Julian Eberhard, ki je prav tako zadel vseh pet strelov.

Fak in Bauer sta tekmo začela zelo slabo, oba sta že na prvem streljanju zgrešila po dvakrat in morala v kazenske kroge, vrhunska uvrstitev pa je že po prvem streljanju splavala po vodi. Tudi na drugem streljanju je bil Peiffer nezgrešljiv, Eberhard pa je zgrešil enkrat in moral v kazenski krog. Fourcade je drugih pet strelov zadel in na petem mestu zaostaja 20 sekund, držal stik s Peifferjem in čakal na svojo priložnost.

Klemen Bauer je na drugem streljanju zadel vseh pet tarč in se nekoliko približal prvi večji skupini, po drugem streljanju je na 23. mestu in zaostaja minuto in 20 sekund, Jakov Fak pa je en strel spet zgrešil in moral znova v kazenski krog, trenutno ne bo uvrščen v prvo trideseterico. Iz boja za kolajne je že izpadel Johannes Thingnes Boe, ki je zgrešil še dvakrat in bo tako kot Fak končal daleč od mest, ki so mu jih pred začetkom OI napovedovali in kamor po predstavah v tej sezoni spada.

Jakov je imel na progi veliko težav. Foto: AFP

Na sredi tretjega kroga je Jakov Fak izginil z monitorjev, ki beležijo rezultate, po dveh slabih strelskih nastopih je Fak želel odstopiti, po streljanju se je ustavil pri trenerju Tomašu Kosu in se z njim pogovarjal več kot minuto, nato pa je vendarle nadaljeval po progi. Fak je sicer tudi na tretjem streljanju tri tarče pustil nepokrite in bo danes končal na repu uvrščenih.

V težkih razmerah v streljanju stoje je Peiffer en strel poslal mimo, Fourcade si je vzel nekaj več časa in pokril vse tarče, pred zadnjim streljanjem pa vodi za 20 sekund pred Nemcem, ki v teku Francozu ni kos. S streljanjem je že opravil tudi Bauer, ki je v stoje spet dvakrat zgrešil in dokončno ostal brez možnosti za prvo deseterico. Fourcade je v teku še povišal prednost, na zadnjem streljanju zadel vseh pet tarč in precej pred ciljno črto je bilo jasno, da bo Martin Fourcade postal prvi biatlonec v zgodovini, ki bo ubranil naslov olimpijskega prvaka.

Proti kolajnam tečeta še Benedikt Doll in šele 20-letni Šved Sebastian Samuelsson, ki je pripravil prvovrstno presenečenje na zasledovalni tekmi. V teku brez težav sledi Dollu in o srebru bodo odločali zadnji kilometri. Medtem je Bauer tudi na zadnjem streljanju zgrešil dvakrat, skupno je šest strelov poslal mimo in je trenutno na 24. mestu, svoje uvrstitve iz sprinta ne bo bistveno izboljšal. Dvoboj Doll – Samuelsson je dobil zadnji in na svojih prvih olimpijskih igrah takoj prišel do srebrne medalje, tudi bron Dolla je njegovo prvo odličje na olimpijskih igrah.

Moška zasledovalna tekma (12,5 km):

1. Martin Fourcade (Fra) 32:51,7 (1 kazenski strel)

2. Sebastian Samuelsson (Šve) + 12,0 (1)

3. Benedikt Doll (Nem) 15,1 (1)

4. Tarjei Boe (Nor) 1:02,6 (3)

5. Simon Schempp (Nem) 1:02,7 (3)

6. Benjamin Weger (Švi) 1:03,1 (2)

7. Simon Desthieux (Fra) 1:03,7 (3)

8. Arnd Peiffer (Nem) 1:14,1 (3)

9. Erlend Bjoentegaard (Nor) 1:26,3 (4)

10. Lukas Hofer (Ita) 1:32,7 (3)

24. Klemen Bauer (Slo) 3:04,2 (6)

47. Jakov Fak (Slo) 5:18,7 (6)

59. Miha Dovžan (Slo) 7:21,5 (7)