ZOI 2018: Laura Dahlmeier na zasledovalni tekmi do drugega zlata, Erženova izgubila pet mest 

N. Gr., J. M.

Pjongčang – Biatlonsko dogajanje se nadaljuje z današnjima zasledovalnima tekmama za moške in ženske. Prve so priložnost dobili ženske, kjer najboljši položaj brani izvrstna Laura Dahlmeier, prepričljiva olimpijska prvakinja v sprintu.

Po prvem strelskem nastopu se je Anastazija Kuzmina že povsem približala Nemki, ki ima na vetrovnem strelišču nekaj težav, tudi Čehinja Vitkova se je že približala na manj kot 20 sekund. Dahlmeierjeva, Vitkova in Kuzmina so vse morale po enkrat v kazenski krog in ponudile priložnost zasledovalkam.

Anja Eržen je glavni cilj dosegla že z uvrstitvijo na zasledovalno tekmo, saj ni konkurenčna za res vrhunske rezultate, v hladnem in vetrovnem Pjongčangu pa je bila že uvrstitev med šestedeseterico dovolj, da Slovenke ohrani na ženskem biatlonskem zemljevidu. Erženova na drugem streljanju ni bila uspešna, tretji in peti strel je poslala mimo tarče in ostaja na mestih okrog številke 50, kjer je končala tudi sprintersko tekmo.

Na tretjem streljanju je Dahlmeierjeva zadela vseh pet strelov, Kuzmina je napravila napako in Nemka se je spet oddaljila od tekmic. Vitkova še naprej strelja dobro in je trenutno ob Kuzmini najbliže Nemki, ki ima nekaj manj kot 40 sekund prednosti pred zadnjima dvema krogoma in zadnjim streljanjem.

Zadnjih pet strelov je 24-letna Nemka brez težav zadela in v teku do cilja je imela dovolj časa, da je uživala v svojem trenutku in proslavila zanesljivo in povsem zasluženo zmago. Anastazija Kuzmina je kljub štirim zgrešenim strelom osvojila srebro, Francozinja Anais Bescond pa bron.

Erženova s kar sedmimi zgrešenimi streli ni imela možnosti za dober rezultat, na zasledovanju je izgubila pet mest in končala na 51. mestu, kar je v letošnji sezoni nekako njena realnost. Edina slovenska predstavnica na tekmi je po nastopu povedala: »To je bila zame ena najtežjih tekem v letošnji sezoni, vsaj kar se tiče razmer. Bilo je zelo mrzlo, veter je samo poslabšal zadevo. Strelsko mi res ni šlo, želela sem si veliko več. Res sem upala, da bom popravila položaj in pridobila nekaj mest. A takšna je situacija, nisem bila edina, ki je veliko grešila. Poskušala bom iti naprej, čaka me še ena individualna preizkušnja, to tekmo pa bom poskušala čim prej pozabiti.«

Dahlmeierjeva pa je, z že drugim zlatom, napovedala boj za naziv ene glavnih zvezdnic teh iger. Postala je tudi prva biatlonka, ki je obranila prvo mesto v sprintu in na istih igrah slavila še na zasledovalni tekmi. Nemška junakinja je na kratko opisala razmere na današnji tekmi: »Tekma je bila res izredno, izredno težka. Neverjeten mraz. Šele po tekmi sem spet ogrela zamrznjene prste. Bolečine so bile na tej tekmi hujše, kot kadarkoli pred tem.« Dodala pa je, da je bilo lepše tekmovati, ker sta jo na prizorišču spodbujala tudi starša.

Biatlon, ženska zasledovalna tekma (10 km):

1. Laura Dahlmeier (Nem) 30:35,3 (1 zgrešen strel)

2. Anastazija Kuzmina (Slk) + 29,4 (4)

3. Anais Bescond (Fra) 29,6 (1)

4. Marte Olsbu (Nor) 1:07,3 (4)

5. Hanna Öberg (Šve) 1:08,9 (3)

6. Denise Herrmann (Nem) 1:19,4 (2)

7. Veronika Vitkova (Češ) 1:37,3 (3)

8. Lena Häcki (Švi) 1:41,5 (3)

9. Tiril Eckhoff (Nor) 1:47,8 (5)

10. Mona Brorsson (Šve) 1:54,5 (1)

51. Anja Eržen (Slo) 5:47,3 (7)