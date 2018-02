ZOI 2018: Nemci presenetili favorizirane Kanadčane, Rusi zanesljivi 

N. Gr., J. M.

Pjongčang - Za prvo finalno vstopnico hokejskega turnirja v Južni Koreji sta se merili Češka in Rusija. Čehi so imeli precej težav, a so se do polfinala prebili preko ZDA po streljanju kazenskih strelov, na drugi strani pa so Rusi po presenetljivem uvodnem porazu proti Slovaški ujeli pravi ritem in začeli mleti nasprotnike.

Nazadnje je njihovo moč občutila Norveška in izgubila s kar 6:1 v četrtfinalu, proti Čehom pa tudi zvezdniškim Rusom, kjer prednjačita veterana Pavel Dacjuk in Ilja Kovaljčuk, zagotovo ne bo lahko. Rusi so na turnir, čeprav pod olimpijsko zastavo, prišli zelo motivirani, saj so se navijačem želeli oddolžiti za razočaranje z domačih iger v Sočiju.

Odkar Rusija na olimpijskih igrah nastopa kot samostojna država, še nima hokejskega zlatega odličja in čeprav tudi letošnja zmaga tehnično gledano tega ne bi spremenila, bi vendarle pomenila obliž na dolgoletne rane.

V drugem polfinalu se merita presenečenje olimpijskega turnirja Nemčija in Kanada, ki je proti Nemcem v vlogi izrazitega favorita, čeprav nastopa brez hokejistov iz lige NHL.

Potek tekme - Češka : Olimpijski športiniki iz Rusije 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Prva tretjina je postregla z malo priložnostmi na obeh straneh. Nekoliko bolj napadalno usmerjeni so bili Rusi, vendar pa zadetkov v tem delu igre ni bilo. Vsaka ekipa je imela tudi eno priložnost ob igri z igralcem več, ki pa je ni izkoristila.

V drugi tretjini pa so Rusi pritisnili na plin. Povedli so po odlični akciji Dacjuka, ki je našel Nikito Guseva, ta pa je plošček poslal v mrežo. Gol je bil priznan po ogledu videoposnetka. Češki selektor je želel ruski nalet prekiniti z minuto odmora, vendar ni bil uspešen. Že pol minute kasneje je namreč rusko vodstvo podvojil Vladislav Gavrikov. Do konca tega dela so nato pritisnili tudi česki hokejisti, vendar so Rusi odbili vse napade in se v zadnjo tretjino podajajo z lepo prednostjo.

V zadnji tretjini so Čehi silovito pritisnili, vendar so bili njihovi napad jalovi. Ob koncu so poskušali tudi s šestim igralcem v polju in igro brez vratarja, to pa je kaznoval izkušeni Kovaljčuk, ki je z zadetkom v prazno mrežo zabil še zadnji žebelj v češko krsto. Ruski vratar Vasilij Košečkin je svojo mrežo ohranil nedotaknjeno in Ruse popeljal v finale.

Vasilij Košečkin je ostal nepremagan in popeljal Ruse v veliki finale. Foto: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Potek tekme - Kanada : Nemčija 3:4 (0:1, 1:3, 2:0)

V prvi tretjini sta obe ekipi sprožili malo strelov na vrata in skupno kar petkrat sedeli na kazenski klopi (Trikrat Kanadčani in dvakrat Nemci). Nemcem je uspelo izkoristiti prednost dveh igralcev več, zabil je Brooks Macek po podaji Dominika Kahuna.

V drugi tretjini pa že kar dvojni šok za branilce olimpijskega naslove. V četrti minuti nadaljevanja je zadel Matthias Plachta, dve minuti kasneje pa je na 3:0 povišal Frank Mauer. Nato pa so končno prvi zadetek na tej tekmi zabili tudi Kanadčani. Ob igri z igralcem več je bil natančen Gilbert Brule in »javorjevim listom« ponovno vlil nekaj upanja. Z enako mero pa so jim nato vrnili Nemci, saj je prednost igralca več v gol pretvoril Patrick Hager. Sedem minut pred koncem tretjine je, zaradi nevarnega naleta proti glavi, tekmo predčasno zaključil strelec zaenkrat edinega kanadskega gola Brule, ki je dobil 5+20 minut kazni. Nemci so se tako v zadnji del tekme podali z lepo prednostjo.

Na začetku zadnjega dela igre so Kanadčani prek Mata Robinsona hitro znižali in napovedali napad na izenačenje. Nemci so nato prišli do priložnosti, da prednost povrnejo na tri zadetke razlike. Cody Goloubef je nepravolno oviral nemškega napadalca in sodniki so dosodili kazenski strel. Odgovornost je prevzel Kahun, njegovo namero pa je prebral kanadski vratar Kevin Poulin in svojo reprezentanco ohranil v borbi za finale. Deset minut pred koncem je nato zabil še Derek Roy in kanadčani so bili ponovno v igri. Vendar pa popolnega preobrata ni bilo. Nemci so zdržali tudi napade Kanade brez vratarja in ostajajo največje presenečenje hokejskega dela iger.

Gilbert Brule je po nevarnem prekršku nad Davidom Wolfom predčasno končal s tekmo. Foro: REUTERS/Grigory Dukor