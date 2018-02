ZOI 2018: Tekaška štafeta Norvežanom

N. Gr., STA

Pjongčang - Na olimpijskih igrah v Pjongčangu so v štafeti smučarjev tekačev na 4 x 10 km zmagali Norvežani Didrik Toenseth, Martin Johnsrud Sundby, Simen Hegstad Krueger in Johannes Hoesflot Klaebo (1:33:04,9) pred ekipo olimpijskih športnikov iz Rusije, ki je zaostala 9,4 sekunde, tretja je bila Francija (+36,9).

Andrej Larkov, lani že srebrn na SP v ruski štafeti, ni najbolje začel za rusko četverico. Po 6,6 kilometra je bil šele šesti, vendar je predal kot drugi s 6,9 sekunde zaostanka za Kazahstanci, za katere je začel Aleksej Poltoranin, dobitnik dveh bronastih medalj na SP leta 2013 v Val di Flemmeju. Aleksander Bolšinov je v drugi predaji Rusom pritekel kar 24,7 sekunde prednosti pred Italijo, 28 pred Francijo in 32,1 pred Norveško na četrtem mestu.

Nato je Aleksej Červotkin v tretji ruski predaji zašel v težave in je ne le izgubil vso prednost, ampak tudi vodstvo. Denis Spicov je zadnjo predajo prejel kot tretji. Norvežani, za katere je izjemno delo v predzadnji predaji opravil Krueger, so imeli na čelu 0,4 sekunde prednosti pred Francozi, ki jih je na drugo mesto s prav tako dobro predstavo povedel Clement Parise, Rusi so bili tretji z 4,8 sekunde zaostanka, Italijani pa so bili na četrtem mestu že daleč zadaj, skoraj 50 sekund (49,5).

Medalje so bile tako že oddane, o njihovi žlahtnosti pa so odločali Francoz Adrien Backscheider, Klaebo, že zlat na teh OI v sprintu, in Spicov, bronast na 15 km na teh igrah. Slednji je zaostajal že za več kot 17 sekund, nato pa vztrajno zmanjševal zaostanek ter se najprej priključil vodilni dvojici, nato pa prevzel vodstvo z narekovanjem zelo hitrega ritma. Backscheider je kmalu zaostal, Klaebo pa je bil v predzadnjem kilometru na čelu in je z norveško zastavo brez pravega napora opravil zadnje metre na stadionu. Spicov ni imel možnosti za preobrat, Francozi pa so tudi gladko prišli do brona. Fince je na četrto mesto popeljal Lari Lehtonen, vendar jih je minuta ločila od najnižje stopničke zmagovalnega odra.

Klaebo in Krueger sta prišla do drugega zlata na teh OI, Norvežani pa so dobili prvič štafetno zlato po letu 2002. V Pjongčangu so Norvežanke tudi dobile štafetno zlato v nedeljo, ta skandinavska tekaška velesila pa je dvojno olimpijsko krono slavila prvič po letu 1968.

Štafeta 4 x 10 km, moški:

1. Norveška 1:33:04,9

(Didrik Tönseth, Martin Johnsrud Sundby, Simen Hegstad Krüger,

Johannes Hösflot Kläbo)

2. Roš + 9,4

(Andrej Larkov, Aleksander Bolšunov, Aleksej Červotkin, Denis Spicov)

3. Francija 36,9

(Jean Marc Gaillard, Maurice Manificat, Clement Parisse, Adrien

4. Finska 1:40,5

5. Švedska 2:05,6

6. Nemčija 2:08,2

7. Italija 2:35,2

8. Kazahstan 3:31,4

9. Kanada 3:41,0

10. Češka 4:18,1