ZOI 2018: Zmaga Nilssonove in Klaeba, Lampičeva sedma

Pjongčang - Smučarska tekačica Stina Nilsson je nova olimpijska prvakinja v špritnu v klasičnem koraku. Švedinja je bila v finalu hitrejša od druge Norvežanke Maiken Caspersen Falla in tretje Julije Belorukove, ki nastopa pod olimpijsko zastavo. V izločilne boje so se uvrstile tri Slovenke: Anamarija Lampič, Katja Višnar in Alenka Čebašek. Le prva se je prebila v polfinale, kjer je nato osvojila četrto mesto v drugi skupini. Skupno je bila 7.



Med moškimi je slavil Norvežan Johannes Hoesflot Klaebo, ki je na vzponu uprizoril silovit napad, na katerega tekmeci niso našli odgovora. 21-letnik je postal najmlajši olimpijski prvak med moškimi v smučarskih tekih. Drugo mesto si je pritekel Italijan Frederico Pellegrino, tretji pa je bil »olimpijec iz Rusije« Aleksander Bolšunov.

Anamarija Lampič: Bo še burno

»Vem, da v klasiki startam zelo dobro in to je bila moja prednost. Pred kvalifikacijami je bil moj cilj, da dobro odtečem in se postavim na začetek. Šla sem na vse ali nič, v polfinalu je malo zmanjkalo za finale, a sem zadovoljna,« je po tekmi, ki jo je končala kot četrta v svoji polfinalni skupini, skupno pa sedma, dejala mlada tekačica.

»Nisem bila živčna, vedela sem, da bi morala priti čez. Bila sem skoraj povsem prepričana, recimo 95-odstotno,« je o uvrstitvi v polfinale, potem ko se je tja prebila kot srečna poraženka, še dejala Lampičeva.

Finale je začela dobro, celo povedla, potem pa izgubila na drugem vzponu, ko ni mogla več ujeti prvih treh: »Zadela sem se z Rusinjo, sredi klanca se mi je v progo vrinila Američanka, pokvarila mi je ritem. A sem zadovoljna. Danes so bile ključne smuči. Spodaj je bil led, na vrhu napihan sneg, ki je zelo suh in zavira. Skandinavci to obvladajo, nam pa še vedno manjka malo vsega.«

»Bo še burno, kako naprej ... naslednja je tekma v 'skatu', mislim, da bom startala, bom pa videla, kako bo,« je o svojih naslednjih tekmah na igrah dejala Lampičeva.



Polfinale in finale:



V prvi polfinalni skupini sta se v finale zanesljivo uvrstili Stina Nilsson in Maiken Caspersen Falla. V drugi je Lampičeva odločno začela in se prerbila v ospredje skupine. Nato je izgubila stik z vodilno skupino treh tekačic in tekla prbližno pet metrov za njimi. Od napredovanja je bila na koncu precej oddaljena, tekmovanje je kot četrta v svoji skupini končala na osmem mestu.



V finalu je nastopila šesterica: Stina Nilsson, Hanna Falk (obe Švedska), Maiken Caspersen Falla (Norveška), Julija Belorukova, Natalija Neprjajeva (obe ROŠ) in Jessica Diggins (ZDA).



Vodstvo je prevzela Nilssonova ter se skupaj s Fallo in Belorukovo oddaljila od tekmic. Kmalu je bilo jasno, da si bodo te tri tekačice tudi razdelile kolajne. Nilssonova je nato še pospešila in razblinila zadnje dvome o novi olimpijski zmagovalki. Bolj napeto je bilo v boju za drugo mesto, kjer je Falla odbila nekaj napadov Belorukove.



V moški konkurenci so v finalu nastopili Johannes Hoesflot Klaebo, Paal Golberg (oba Norveška), Frederico Pellegrino (Italija), Ristomatti Hakola (Finska), Oskar Svensson (Švedska) in Aleksander Bolšunov (OAR).



Četrtfinale:



Lampičeva je nastopila v prvi skupini (od petih). V polfinale napredujeta prvi dve iz vsake skupine in še dve tekmovalki po času. Lampičeva je takoj zavzela četrto pozicijo in držala stik z najboljšimi. V drugi polovici si je prednost pričakovano zagotovila Nilssonnova, Lampičeva je močno finiširala, a je Finka Krista Parmakoski obranila pol sekunde prednosti, tako da je slovenska tekačica končala na tretjem mestu. Dosegla je čas 3:12,47 in se z njim kot prva po času iz čakalnice uvrstila v polfinale.



V drugi skupini sta nastopili Višnarjeva in Čebaškova. Slednja je takoj zaostala za glavnino, bolj favorizirana Višnarjeva pa je sprva še bila v vodilni skupini, nato pa so se naredile večje razlike in končala je na četrtem mestu. Podobno kot Nilssonova v prvi je bila v drugi dominantna Maiken Caspersen Falla, tretja Ida Ingermarsdotter pa ni prehitela Lampičeve, prav tako je niso tudi tekmovalke, ki se v skupinah 3, 4 in 5 niso neposredno uvrstile v polfinale.



Višnarjeva je na koncu zasedla 16, Čebaškova pa 30. mesto.



Kvalifikacije:

V kvalifikacijah so Slovenijo zastopale štiri tekmovalke, uspešna pa je bila trojica, ki bo tekmovanje nadaljevala tudi v izločilnih bojih. Nastop v izločilnih bojih so si zagotovile Katja Višnar (5. v kvalifikacijah), Anamarija Lampič (11.) in Alenka Čebašek (29.), neuspešna pa je bila Nika Razinger, ki je končala na 52. mestu. Najhitrejša v kvalifikacijah je bila Švedinja Stina Nilsson pred Norvežanko Maiken Caspersen Falla in Finko Kristo Parmakoski.

V moških kvalifikacijah sta nastopila Miha Šimenc in Janez Lampič, oba pa sta bila prepočasna za nastop v izločilnih bojih. Šimenc je končal kot 32., do uvrstitve v finale pa mu je zmanjkalo 26 stotink sekunde. Slabše se je odrezal Lampič, ki je končal kot 47. Najhitreje je s kvalifikacijami opravil Finec Ristomatti Hakola, sledila pa sta mu vodilni v svetovnem pokalu v tej disciplini Norvežan Johanes Klaebo in ruski predstavnik Aleksander Bolšunov.

Končni vrstni red šprinta v klasični tehniki:

Ženske:

1. Stina Nilsson (Šve)

2. Maiken Caspersen Falla (Nor)

3. Julija Belorukova (ROŠ)

4. Natalija Neprjajeva (ROŠ)

5. Hanna Falk (Šve)

6. Jessica Diggins (ZDA)

...

7. Anamarija Lampič (Slo)

16. Katja Višnar (Slo)

30. Alenka Čebašek (Slo)

52. Nika Razinger (Slo)

Moški:

1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor)

2. Federico Pellegrino (Ita)

3. Aleksander Bolšunov (ROŠ)

4. Paal Golberg (Nor)

5. Oskar Svensson (Šve)

6. Ristomatti Hakola (Fin)

...

32. Miha Šimenc (Slo)

47. Janez Lampič (Slo)