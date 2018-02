Anamarija in Alenka lepo zaokrožili Pjongčang 2018

Pjongčang – V slovenskem tekaškem taboru bodo Pjongčang 2018 večinoma ohranili v lepi luči. Resda ni bilo kolajne, s katero sta se nazadnje iz Vancouvra in Sočija vrnili Petra Majdič in Vesna Fabjan, a včerajšnje šesto mesto v ekipnem ženskem šprintu je lepo zaokrožilo podobo iz Koreje in napovedalo še svetlo prihodnost.



Nikakršnih dvomov ni bilo o tem, da je dober teden tekmovanj na zahtevni progi pustil precej posledic, tudi vodilna slovenska tekačica Anamarija Lampič je že začela dihati na škrge. Toda za konec je skupaj z Alenko Čebašek zbrala dovolj moči in se konkurenčno pomerila z ostro konkurenco. Med desetimi finalnimi dvojicami sta zasedli šesto mesto, takšen je bil uradno tudi cilj pred nastopom. »Škoda, ker je bilo dosegljivo tudi mesto višje, a ekipni šprint skriva precej pasti,« je poudarila Lampičeva, ki si bo svoje prve olimpijske igre ohranila v lepi luči. Seveda bi bila še bolj nasmejana, če bi se uvrstila v finale posamičnega šprinta s klasično tehniko, na 7. mestu je takrat ostala tik pred vrati elite.



A včeraj ni skrivala dobre volje po nastopu s Čebaškovo (»Najbrž res ni boljše sotekmovalke za takšno tekmo.«), privoščila je tudi zmago Američankama Kikkan Randall in Jessici Diggins, ki sta bili v napovedi resni kandidatki za uvrstitev na stopničke, a da bosta ravno pred dvojicama Švedske in Norveške, so v tekaški srenji napovedali le redki. Slovita Marit Bjørgen je tako ostala brez nove zlate kolajne, še dolgo je bilo veselo v zmagovalnem taboru pod žarometi tekaškega štadiona.



Anamarijin padec za nov začetek



Večerni mraz resda ni bil primerljiv z ostrim vetrom prvih dni OI, vendar je vseeno ponujal pravo zimsko ozračje in zahteval topla oblačila. Tudi tekačicam v prostoru za pogovore z novinarji na prostem pol ure po prihodu v cilj ni bilo več prav udobno. A prešerno razpoloženje, ki sta ga izžarevali obe reprezentantki po sklepnem slovenskem tekaškem nastopu na igrah, je odganjalo misli o tem, da je že čas za toplo večerjo in nujni počitek.



Sicer pa se zanimiva tekma za našo dvojico ni začela prav obetavno. V prvem krogu je namreč Lampičevi zdrsnilo, tek je nadaljevala po padcu. »Prehitevala me je Finka, v tisti gneči zapičila palico na mojo smučko, zato sem padla na kolena, a se nato vendarle hitro pobrala in nadaljevala po željah,« je opisala dogodke reprezentantka, s katero bomo pogovor ob slovesu od njenih prvih olimpijskih iger objavili jutri.



Alenka Čebašek? V tekaški smučini je doslej zbrala več izkušenj kot sotekmovalka, Pjongčang pa bo ohranila v še posebej lepem spominu po 12. mestu na zahtevni desetkilometrski preizkušnji. Toda včerajšnja tekma z nastopom v finalu je za konec ostala posebej podčrtana. »Sprva po ponesrečenem uvodu niti nisem vedela, kako se bom pobrala, a nadaljevanje iger me je nato prav razveselilo,« je dejala in se ozrla tudi k prihodnosti: »Razmišljala sem o koncu športne poti, toda zdaj vidim, da s kakovostnim treningom lahko še konkurenčno tekmujem. Zadnji nastopi so mi vlili moč, veselim se že naslednje sezone in svetovnega prvenstva v Avstriji, kjer mi proge ustrezajo.«



Zdaj na vrsti nordijski izziv



Toda pred poolimpijsko zimo so pred taborom slovenskih smučarskih tekačev še izzivi v tednih po vrnitvi iz Pjongčanga. Na vrsti je sklepna nordijska turneja, na kateri bodo naše tekmovalke predvidoma izpustile Oslo, za zadnje točke svetovnega pokala pa se bodo borile v Lahtiju na Finskem, Drammnu na Norveškem in Falunu na Švedskem. Vsaj na finski in švedski postaji se bo preizkusilo tudi slovensko moško zastopstvo, ki pa je bilo včeraj vendarle predaleč od ravni, s katero sta se izkazali Lampičeva in Čebaškova.



Toda glede na predstave moškega dela reprezentance v zadnjih sezonah to ne preseneča, slovenski tekači že dolgo niso tako blizu najboljšim na svetu kot naše vodilne tekmovalke. Miha Šimenc in Janez Lampič sta zasedla 21. mesto, zataknilo se jima je že kmalu po štartu, ko se je slednjemu zlomila palica. »Če se ti to zgodi že v uvodnem krogu, ti tekmeci uidejo in izgubiš stik z njimi, priložnost je že zapravljena,« je potožil Lampič. Šimenc mu je prikimal in priznal, da je bila deseterica krepko oddaljena, nato pa dodal, da je bil v Južni Koreji zadovoljen z nastopom v posamičnem šprintu. Na moški tekmi se je zmage veselila Norveška z izjemno dvojico Martin Sundby-Johannes Klaebo, slednji je osvojil že tretjo zlato kolajno na letošnjih OI.



Tekaški spored bosta zaprli kraljevski disciplin: ženska tekma na 30 km in moška na 50 km. Slovenskih udeležencev ob koncu tedna ne bo več v smučini. Domov se bodo vrnili jutri.