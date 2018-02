Bauer bi si tak nastop želel za posamično tekmo

Pjongčang – Svojčas je imela Slovenija zelo močno mešano biatlonsko štafeto, o čemer priča tudi srebrna kolajna s svetovnega prvenstva iz Ruhpoldinga 2012, a to so zdaj le še lepi spomini. Z olimpijskim podprvakom na 20 km Jakovom Fakom v ekipi je na olimpijskih igrah v Pjongčangu zasedla zgolj 14. mesto.



Da doseg slovenske mešane štafete ni visok, je bilo jasno že pred štartom, četudi je nastopil Jakov Fak. Deseto mesto se je zdela skrajna meja, na koncu je torej pristala še nekoliko nižje. Zgolj en močan člen je pač premalo, za nameček je tudi slovenski junak teh iger že močno utrujen, medtem ko Urška Poje in Anja Eržen nista konkurenčni najboljšim, četudi je prva zelo prijetno presenetila na 15-kilometrski preizkušnji in zasedla 12. mesto.



Dekleti tokrat nista pokazali, kar sta želeli, Urša Poje, ki je prva krenila na progo, je imela dve popravi, Anja Eržen pa je pretekla tudi kazenski krog, tako da je po polovici tekme Slovenija zasedala šele 17. mesto. »Začela sem dobro, v streljanju stoje pa nisem bila dovolj osredotočena. Moj nastop ni bil najboljši,« je ocenila Pojetova, tudi Erženova ni bila zadovoljna, poleg močnega prehlada, s katerim se je borila v zadnjih dneh, je omenjala tudi tekmovalni pritisk, ki mu ni bila kos.



Moški del je nato pričakovano nekoliko popravil sliko, Klemen Bauer je svoj nastop opravil brez napak in bil v svoji skupini četrti … Ob koncu si je lahko le želel, da bi mu takšna predstava uspela tudi na kateri od posamičnih preizkušenj. »Po tednu dni zelo napornih tekem sem se počutil presenetljivo svežega. Res mi je uspel dober nastop, takšnega bi si želel tudi še na kakšni drugi tekmi. Sicer smo vsi upali, da bomo imeli po dveh predajah boljše izhodišče, a bilo je, kakršno je bilo, tako visokega zaostanka pač ni bilo mogoče izničiti,« je bil zadovoljen z opravljenim delom Bauer, ki je v Pjongčangu kazal stanovitne nastope, a bi si želel, da bi takšno stabilnost dosegal na višji ravni.



Za konec še moška štafeta



Bauer je računal, da se bo štafeta uvrstila okoli 10. mesta, več je pričakoval tudi Fak, ki se je na štart podal kot 15. Njegova tekma ni bila brezhibna (dve popravi), pri njem ni več prave svežine, vseeno pa se je odločil za nastop, saj so olimpijske igre le olimpijske igre in če je že tu, potem bo pač nastopal, sicer bi mu bilo žal, če ne bi izkoristil še ene priložnosti. Trudil se je po najboljših močeh in Slovenijo potisnil še mesto navzgor, več ni šlo. »Mislim, da smo sposobni veliko boljšega rezultata, a danes se nam ni izšlo. Za višjo uvrstitev bi res morali biti na vrhunski ravni. Sam sem želel pridobiti še kakšno mesto, zato sem na drugem strelskem postanku preveč tvegal, da bi čim hitreje zadel in bi ujel stik za zadnji krog. Žal ni uspelo,« je razmišljal Fak, ki ga do konca iger čaka še en nastop, v petek v moški štafeti.



Fourcade že tretjič zlat



Junak Pjongčanga pa že postaja Martin Fourcade. Potem ko se mu je uvodna šprinterska tekma ponesrečila, niza same zmage, včeraj se je kot prvi na teh igrah razveselil tretje zlate kolajne (zasledovanje, 20 km). Zanjo je v veliki meri poskrbel sam, saj mu je Simon Desthieux predal kot tretji, a z brezhibnim nastopom je Fourcade Francijo popeljal na 1. mesto. »Res sem si želel to ekipno zmago, saj so čustva povsem drugačna kot pri osvajanju kolajn na posamičnih tekmah. Biatlon je posamični šport in ekipna zmaga je res prečudovita,« je Fourcade dejal po izjemnem finišu, v katerem je presenetljivo brez kolajne ostala Nemčija, večji del tekme vodilna, na koncu pa je za tretjeuvrščeno Italijo zaostala za tri stotinke sekunde.