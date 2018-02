Biatlon - štafeta (M): Švedi do olimpijskega naslova, Slovenci brez Faka do 10. mesta 

Pjongčang - Švedska štafeta v postavi Peppe Fleming, Jesper Nelin, Sebastian Samuelsson in Fredrik Lindström se veseli naslova olimpijskih zmagovalcev. Švedom kot edini reprezentanci na tekmi ni bilo treba v kazenski krog. Skoraj minuto za njimi so končali drugouvrščeni Norvežani, bron pa odhaja v Nemčijo. Slovenska štafeta je zadnji biatlonski nastop na teh igrah sklenila na desetem mestu.

Švedsko je na prizorišču spremljal kralj Karl XVI Gustav. Predstavniki te skandinavske države so glavno biatlonsko presenečenje iger v Pjongčangu. Poleg današnjega je zlato osvojila tudi Hanna Öberg na 15-kilometrski tekmi, srebro pa ženska štafeta in Samuelsson na 20-kilometrski preizkušnji.

Brez Jakova Faka, ki ga je zdelala utrujenost

Danes so Slovenijo na tekmovališčih na olimpijskih igrah zastopali zgolj biatlonci. Na štafetni preizkušnji ni nastopil prvi mož reprezentance Jakov Fak. Nosilec srebrne kolajne z individualne tekme je zadnjo biatlonsko tekmo teh iger izpustil zaradi izčrpanosti: »Enostavno po vseh nastopih na teh igrah danes ne bi mogel nastopiti po svojih pričakovanjih, ker sem preveč utrujen.« Fak je sicer v Pjongčangu nastopil na vseh petih preizkušnjah do sedaj, tako štirih posamičnih, kot tudi na tekmi mešanih štafet.

V slovenski četverici ga je zamenjal Lenart Oblak. Zadnje dejanje biatlonskega sporeda se je začelo ob 12.15 po srednjeevropskem času, Slovenijo pa so, poleg prej omenjenega Oblaka, zastopali še Klemen Bauer, Mitja Drinovec in Miha Dovžan. Naslova iz Sočija niso branili Rusi, ki tokrat, zaradi vsem znanih razlogov, nastopajo pod olimpijsko zastavo. Ruske štafete namreč ni bilo na štartu.



Biatlonska štafeta se je morala znajti brez edinega slovenskega dobitnika kolajne v Pjongčangu.

Foto: Matej Družnik/Delo

Potek tekme:

Kot prvi se je na progo za Slovenijo podal Miha Dovžan. Na prvem streljanju je bil brezhiben, na drugem pa je zgrešil dvakrat, vendar pa je situacijo rešil s popravami in mu ni bilo treba v kazenski krog. V teku je nato nekoliko popustil in z dobro minuto zaostanka za vodilno Nemčijo predal kot 12. Kot drugi je na progo krenil Klemen Bauer. Na prvem streljanju je popravljal enkrat, slabše pa se je odrezal na drugem, ko je ob treh popravah moral tudi v kazenski krog. V vodstvu po polovici tekme so bili Čehi, Slovenija pa je 11. Z minuto in 43 sekundami zaostanka se je na pot podal Mitja Drinovec. Skupaj z njim je štartal tudi Martin Fourcade, saj je bila Francija, s pol sekunde zaostanka mesto za slovenskimi biatlonci. Drinovec je na prvem strelskem postanku popravljal trikrat, na drugem pa je »iz prve« pokril vseh pet tarč. V teku se je povzpel na 8. mesto in predal zadnjemu slovenskemu tekmovalcu Lenartu Oblaku z zaostankom dobrih treh minut za vodilno Norveško. Oblak je na prvem streljanju popravljal enkrat, na drugem pa tako kot Drinovec pokril vseh pet tarč brez poprav in odšel v zadnji krog kot osmi. Naslov olimpijskega prvaka je osvojila Švedska pred Norveško in Nemčijo. Oblak je v teku nato izgubil dve mesti in Slovenci so končali kot 10. Za zmagovalci so zaostali nekaj več kot pet minut.

Veselje švedske četverice ob zmagi na štafetni preizkušnji. Foto: REUTERS/Murad Sezer

Bauer razočaran nad Fakovo odločitvijo

»Ne bi preveč komentiral, lahko samo rečem, da sem razočaran. Je pa jasno, da se je njegova odsotnost poznala, vsi vemo, kam Jaka spada,« je Fakovo odsotnost komentiral Bauer, Drinovec pa je, po po poročanju STA, dejal: »Jasno je, da bi ga želeli v ekipi, a je olimpijski podprvak in se ima pravico tako odločiti. Čaka ga namreč zaključek sezone, v kateri brani tretje mesto v svetovnem pokalu in če je ugotovil, da bo počival, moramo to spoštovati.«

Dovžan je takole ocenil svoj zadnji nastop na teh igrah: »Na koncu so me že pekle noge. A nebi v svojem nastopu ničesar spreminjal. Moja taktika je bila, da sem na začetku spredaj, žal me je na koncu malo zmanjkalo.« Fakova odpoved pa je šla na roke Oblaku, ki je dobil priložnost za nastop in jo tudi izkoristil: »Jaz sem danes užival. Nov sneg je malo upočasnil progo, a serviserji so se odrezali. Zelo sem zadovoljen z nastopom.«

Trener Tomaš Kos: »Mogoče je bilo celo bolje, da ni nastopil«

Glavni trener Tomaš Kos je dejal, da Jakova razume: »Mogoče je tako celo boljše. Če ni bil stoodstoten, bi bilo le slabše, nihče ne more garantirati, da bi nam zagotovil boljšo uvrstitev. V teh spremenljivih vetrovnih razmerah bi se lahko zgodilo marsikaj. Videli smo, da je moral najboljši biatlonec na svetu Martin Fourcade v kazenski krog. Njegova zamenjava Lenart Oblak se je v teh razmerah znašel in se predstavil v zelo dobri luči.«

Izidi, štafeta 4 x 7,5 km, moški:

1. Švedska 1:15:16,5 (0+7)

(Peppe Femling, Jesper Nelin, Sebastian Samuelsson, Fredrik Lindström)

2. Norveška + 55,5 (1+12)

(Lars Helge Birkeland, Tarjei Bø, Johannes Thingnes Bø, Emil Hegle Svendsen)

3. Nemčija 2:07,11 (3+10)

(Erik Lesser, Benedikt Doll, Arnd Peiffer, Simon Schempp)

4. Avstrija 2:52,5 (2+11)

5. Francija 3:26,6 (3+12)

6. ZDA 3:50,2 (2+14)

7. Češka 4:07,1 (2+13)

8. Belorusija 4:49,5 (3+12)

9. Ukrajina 5:00,8 (2+9)

10. Slovenija 5:00,8 (1+10)

(Miha Dovžan, Klemen Bauer, Mitja Drinovec, Lenart Oblak)