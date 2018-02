Brez Kopitarja, a z novim izzivom

Hokejsko dogajanje na zimskih olimpijskih igrah vedno znova pritegne prav posebno pozornost. Tako kot na poletnih v uvodnem tednu plavanje, nakar napoči čas še za spektakularno dogajanje v atletski areni. Seveda pa je olimpijski hokejski turnir za slovensko javnost še posebej zanimiv, odkar na njem sodelujejo tudi risi. V Pjongčangu bodo nastopili drugič zapored.



Prejšnje igre v Rusiji so bile za slovensko odpravo sanjske. Smučarski akterji so se veselili rekordnih osmih kolajn, prvič je v letih samostojnosti nastopila tudi hokejska reprezentanca, povrh s priznanim zvezdnikom ledenih ploskev Anžetom Kopitarjem. In takrat še zdaleč ni bila topovska hrana za reprezentance, brez katerih si olimpijskih turnirjev v preteklosti ni bilo mogoče niti predstavljati. Izbrana vrsta pod vodstvom selektorja Matjaža Kopitarja je že na premieri močno namučila opevane gostitelje, v nadaljevanju ugnala Slovake, med katerimi je jedro moštva sestavljala izkušena falanga iz NHL, ter za konec uvodnega dela tekmovanja znosno izgubila z ameriško vrsto. Priborila si je tekmo za uvrstitev v končnico proti Avstriji in se pozneje predstavila še v četrtfinalu proti poznejšim podprvakom Švedom.



Slovenija v Pjongčang odhaja brez Kopitarja. Foto: Christian Petersen/AFP

Kako bo letos? Seveda v slovenskem taboru hrepenijo po novi uvrstitvi v prestižni izločilni del tekmovanja, napovedi pa so zelo nehvaležne. Ker tokrat prvič po dobrih dveh desetletjih na OI ne bo asov iz NHL, med risi ne bo Kopitarja. Njemu je denimo pripadla izjemna vloga prav v kvalifikacijah za Pjongčang, ko je v slačilnici in na ledu ohranjal izjemno spoštovanje, s posameznimi potezami navduševal stroko, za konec pa z Rokom Tičarjem prispeval gola pri kazenskih strelih za odločilno zmago Slovenije nad Belorusijo. A kot bo naša reprezentanca v Pjongčangu ostala brez pomoči svojega aduta iz najmočnejšega severnoameriškega tekmovanja, seveda tudi v drugih moštvih ne bo zvezdnikov, ki jih hokejski svet najbolj pozna.

Savolainen brez večjih ugank

Sodeč po zadnjih napovedih bi tako vloga udarne favoritinje lahko pripadla ruski izbrani vrsti, tudi na tem turnirju, tako kot v Sočiju, tekmici slovenske reprezentance v uvodnem delu. Rusi se bodo predstavili z aduti iz KHL, najmočnejšega klubskega hokejskega tekmovanja na stari celini. Po ugledu in ne nazadnje tudi zaslužku sta najbolj cenjena Ilja Kovaljčuk in Pavel Dacjuk, zdaj oba člana vodilnega moštva iz St. Peterburga. V skupini uvodnega dela se bodo naši hokejisti pomerili še s Slovaki in Američani – prvi bodo večinoma nastopili z igralci iz domače in češke lige, ameriška selekcija z mladci, ki trkajo na dveri delodajalcev v NHL, ter s posamezniki iz evropskih klubov.



Finski strokovnjak in selektor slovenske hokejske reprezentance Kari Savolainen. Foto: Aleš Černivec/Delo



Za slovensko krmilo je po lanskem neuspehu na svetovnem prvenstvu v Parizu znova poprijel finski strokovnjak Kari Savolainen. Pred ducatom let je že bil slovenski selektor, prav pod njegovim vodstvom so se risi nazadnje obdržali v najvišjem razredu svetovnega hokeja.

Jedro moštva je že dolgo znano, tukaj tudi za Finca ni bilo pretiranih ugank, le da v primerjavi s Sočijem zdaj ne bo enega od junakov takratnega podviga Roberta Kristana. Vratarska enica je pripadla Gašperju Krošlju, za vragolije v napadu naj bi skrbel napad Jeglič-Tičar-Sabolič, pomembna vloga bo zagotovo pripadla tudi Janu Muršaku, nazadnje kapetanu risov, ki blesti v močni švedski ligi pri moštvu iz Göteborga. Cilj? Spet v četrtfinale …