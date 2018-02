Meta Hrovat v superveleslalomu ni videla cilja

J. P.

Davos - Obetavna slovenska alpska smučarka Meta Hrovat, ki bo čez mesec dni dopolnila šele 20 pomladi, je s slalomsko zmago doslej prvo ime naše odprave na mladinskem svetovnem prvensvu v švicarskem Davosu. Pred tem je odstopila v veleslalomu, danes pa scenarij ponovila tudi v superveleslalomu, v katerem ravno tako ni videla cilja.

Časa za proslavljanje šampionske lovorike je bilo dovolj, od slalomskega podviga so namreč minili že štirje dnevi, danes je šla lahko mlada Kranjskogorka na progo spočita in sproščena. Ni začela najhitreje, že pri prvem vmesnem času si je nabrala 67 stotink zamude, pred drugim pa je odstopila, enako kot med Slovenkami tudi Andreja Slokar.

Tako je našo čast rešila Žana Ciglič s 25. časom, a si je nabrala gromozanski zaostanek šestih sekund in četrt za najhitrejšo, Norvežanko Kajso Vickhoff Lie, ki se je za zmago srdito udarila z Avstrijko Franzisko Gritsch. Hitrejša je bila za pičlih pet stotink. Bron je pripadel Švicarki Stephanie Jenal, proga je bila sicer izjemno selektivna in je zahtevala kar 25 odstopov.

Moški so se danes merili v alpski kombinaciji, ki se je razpletla z dvojnim švicarskih zmagoslavjem. Marco Odermatt je za četrt sekunde pustil za seboj vodilnega po polovici tekme Semyela Bissiga, čast preostanka sveta je rešil tretjeuvrščeni Avstrijec Raphael Haaser. Iz slovenske peterice je bil Jan Napotnik 21., Borut Božič 24., Žan Kralj, Žan Špilar in Matevž Rupnik pa so odstopili.