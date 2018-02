N. Gr., STA

Pjongčang - Slovenski hokejisti so na svoji prvi tekmi na olimpijskem turnirju v Pjongčangu pripravili presenečenje in premagali reprezentanco ZDA, a jim je večer nekoliko zagrenila Slovaška, ki je premagala reprezentanco ruskih športnikov. Risi bodo v boju za napredovanje turnirja bržkone še vedno potrebovali zmago nad Slovaki, skalp Američanov na največjem reprezentančnem turnirju sveta pa bo za vedno ostal v njihovih vitrinah.

Rok Tičar: »Super tekma, Američani so drsalno zelo dobri, dobro se gradijo s ploščkom, a tudi mi smo zelo dobri drsalci. Imeli smo veliko priložnosti. Ni bilo dobro, da nismo dosegli golov že iz teh priložnosti, a na koncu smo 'borbali'. Premagati ZDA na olimpijskih igrah je res neverjetno. Nikogar se ne bojimo, gremo na polno, počakamo jih, če je treba, in igrali smo taktično zelo zrelo. Hvala, fantje. Odličen posel, odlična zmaga.«

Jan Muršak, kapetan Slovenije: »To je nekaj neverjetnega, morda se niti še ne zavedamo, da smo to dosegli. Ključno je, da smo odigrali dobrih 60 minut, v preteklosti ni bilo tako. Danes nam je to uspelo, zelo dobro smo drsali in verjamem, da smo si na koncu to zmago tudi zaslužili. V vsaki tretjini smo nekaj malenkosti popravili, bolj smo držali plošček. Ko smo dali prvi gol, smo začutili, da lahko damo še kakšnega. Hodili smo po odbite ploščke, na srečo sem enega dobil in pospravil v mrežo. Vesel sem, da sem jaz dal ta gol, a tu je cela ekipa, privoščil bi ga vsakemu, in najbolj pomembno je, da smo zmagali.«

Slovenski kapetan je stopil v ospredje, ko ga je reprezentanca najbolj potrebovala. Foto: Matej Družnik/Delo

David Rodman: »Zmaga nam veliko pomeni, vemo, kaj pomeni premagati takšno ekipo, kot je ZDA. Na začetku smo malo pazili na obrambo in bili bolj defenzivni, na koncu pa smo izkoriščali svoje priložnosti. Po mojem mnenju smo imeli celo že prej več kakovostnih priložnosti za zadetek, a nazadnje je bilo dobro tudi tako, kot se je izteklo. Če na vsaki tekmi pokažemo ekipni duh, kot smo ga danes, kompaktno obrambo in napad, imamo možnosti tudi na naslednjih tekmah. Več let smo že skupaj, dobro se poznamo in razumemo in tudi to pripomore k rezultatu.«

Žiga Jeglič: »Rasli smo iz tretjine v tretjino, mogoče je bilo na začetku malo preveč spoštovanja, na začetku zadnje tretjine pa je bila igra vse boljša. Oni so malo stopili nazaj, mi pa smo si več upali in prihajali do priložnosti. Tekma se je prelomila v sedmi minuti tretje tretjine. Super zmaga, zanesljivo je to zelo dobra popotnica za naprej, čaka nas težak turnir, v petek nas čaka močna Rusija, a ne smemo se jih ustrašiti.«

Kari Savolainen: »Imeli smo pravi borbeni duh, kakršnega potrebuješ na tekmah, kot so olimpijske igre. Bili smo nekoliko nervozni, ker nikoli ne veš, kako bo ekipa reagirala. A hokejisti so bili zelo potrpežljivi, vedeli smo, da smo si pripravili nekaj zrelih priložnosti, imeli pa smo težave z nadzorom ploščka. Ko smo to popravili, sem igralcem pred zadnjo tretjino tudi rekel, da je izid samo 0:2 in da pri toliko priložnostih moramo zadeti. Šlo je bolj za psihološki pridih, igralci vedo, kako morajo igrati. V podaljšku sem na led postavil tri napadalce, ker se v takšnih situacijah ne smeš braniti, ampak skušati doseči gol. Američani pa so bili vse bolj nervozni in tudi to je bila naša priložnost.«