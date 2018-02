Ilka se je vrnila na sneg, marca na finalu v Åreju (VIDEO)

Maribor - Smučarska šampionka Ilka Štuhec se je po treh mesecih in pol vrnila na sneg. Za lepo vrnitev je poskrbela narava, ki ji je ponoči nasula snežno pošiljko na njen najljubši hrib - Mariborsko Pohorje. Lastnica dveh kristalnih globusov in naslova smukaške svetovne prvakinje je bila danes zjutraj med prvimi, ki so se vkrcali na gondolo. Ob njej so bili njeni zvesti spremljevalci trener Grega Koštomaj, kineziologinja Anja Šešum in mama, njena serviserka, Darja Črnko.

»Na ta trenutek sem čakala tri mesece in pol. Vesela sem, da je do vrnitve na sneg prišlo doma. Vse je šlo super. Koleno je dobro,« je povedala Štuhčeva na novinarski konferenci. »Na začetku je bil občutek malo čuden. Vsaka stvar, ki jo počnem znova ali se je na novo naučim, je sprva nenavadna. Treba je urediti vse drobne občutke. Vsak zavoj, ki ga naredim, so občutki bolj znani,« je razmišljala 27-letna štajerska smučarka.

Na treningu si dovoli več

Prva faza rehabilitacije s fizioterapevtko Darjo Kramberger je končana. Naredili sta dobre temelje za drugo fazo. Nad Štuhčevo zdaj že nekaj časa bedi kineziologinja Anja Šešum, ki je s Krambergerjevo sodelovala tudi pri rehabilitaciji. »Naslednjih pet tednov bo poudarek na kondiciji, smučanje bo zraven za občutke, vedno več ga bo. Treba je dobiti še nekaj mišične mase in razviti vse motorične sposobnosti, ki so zdaj trpele,« je načrt dela predstavila Šešumova.

Jo je pri delu z Ilko kaj presenetilo? »Pravzaprav me vse, kar Ilka naredi, velikokrat preseneti. Kakor smo si z ekipo zastavili načrte, tako smo jih izpeljali,« je z rezultati zadovoljna Šešumova, ki si lahko zdaj pri načrtovanju in izvedbi vadbe dovoli na treningu več. »Treba se je zavedati, da ima Ilka levo in desno koleno, ki sta za trening posebni, ampak iz tedna v teden stopnjujemo, prihajamo v obdobje normalnih obremenitev,« je razkrila.

Nadaljevala bo, kjer je lani končala

Trener Grega Koštomaj se je med Ilkino rehabilitacijo in odsotnostjo s smučišč priključeval predvsem slovenski moški reprezentanci, pomagal ji je na tekmah in treningih. »Ostal sem v stiku s smučanjem na najvišji ravni. Dobil sem vpogled v dogajanje v moški ekipi za hitre discipline, v stiku sem bil tudi z ženskimi trenerji, postavljal proge na tekmah za svetovni pokal, ohranjal stike z vodstvom svetovnega pokala, da ne pozabijo na nas. Morda bo dogovarjanje za kakšno sodelovanje v prihodnje tudi zato bolj preprosto,« je dejal Koštomaj, ki se je prejšnji teden udeležil tudi mladinskega svetovnega prvenstva v Švici, na katerem je Meta Hrovat osvojila dve kolajni.



Rokavi so že zavihani, v trenutni fazi se vadba na snegu še prilagaja odzivom Ilkinega kolena in njenemu telesnemu stanju. »Dolgoročno verjetno več ne bo treba o tem govoriti. Takrat bomo naredili načrt kot pred vsako sezono, da bo sposobna nadaljevati tam, kjer je v minuli sezoni končala,« je poudaril smučarski strokovnjak.

V Åreju v izvidnici, tekmovala ne bo

Ilkina mama in serviserka Darja Črnko, s katero sta do vrha prehodili pot polno ovir in poškodb, je vesela, ker pri tokratni vrnitvi nista osamljeni. Tokrat se nista vračali sami s hčerko, ampak sta imeli ob sebi ekipo, ki ji močno zaupata. »Ponavadi je bila večina zadev na mojih plečih, tokrat pa je Ilka pogosto prihajala domov in mi povedala, kaj vse je opravila. Piki (tako kličejo fizioterapevtko Krambergerjevo, op. p.) in Anji močno zaupa. Sodelovanje je odlično in tudi meni je bilo zato precej lažje. Skratka, gremo naprej,« se veseli novih korakov.

Ker so ta čas snežne razmere v domačem okolju dobre, jih bo Štuhčeva skušala čim bolje izkoristiti. Najprej bo na sporedu ogromno prostega smučanja. Ko bodo videli, da bo možnost za resnejše treninge, jih bodo začeli izvajati. »Na Pohorju nam bodo dali možnosti za to,« je dejala Črnkova in razkrila še eno pomembno stvar: ekipa bo potovala na finale sezone v Åre, kjer bo v poolimpijski sezoni svetovno prvenstvo. Štuhčeva si bo od blizu ogledala progo. A tekmovala v tej sezoni ne bo.

Dobre želje v Pjongčang

Od daleč bo spremljala tudi prihajajoče olimpijske igre. Pod drobnogledom bodo ženske preizkušnje. »Slovenske smučarke so pokazale, da so sposobne narediti vrhunske rezultate, tudi ko mene ni na tekmah,« je čestitala svojm sotekmovalkam za rezultate v svetovnem pokalu. Veliko uspeha jim želi tudi v Pjongčangu.

Rezultatskim napovedim se je izognila, saj se zaveda, da gre za specifično tekmovanje, na katerem je težko karkoli napovedati. »Pustila se bom presenetiti, našim tekmovalcem in tekmovalkam pa želim vse najboljše!« je še povedala Štuhčeva, za katero se je z vrnitvijo na sneg začelo spet eno novo obdobje. V njem pa v prihodnje ne bo več Luke Križaja, ki se je ekipi pridružil po koncu minule sezone.