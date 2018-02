Jutri zadnji dan v Pjongčangu: Poslastica bo hokejski finale

A. V.

Pjongčang - Zadnji dan olimpijski iger ne bo slovenskih nastopov. Zastavo na zaključni prireditvi bo nosil Filip Flisar.

Končne odločitve

Na vrsti je zadnji dan iger, kjer bodo olimpijci tekmovanje zaključilo s štirimi končnimi odločitvami. V bobu bodo kolajne prejeli najboljši po tretji in četrti finalni vožnji, smučarske tekačice čaka najdaljša klasična preizkušnja iger na 30 kilometrov, ženske v curlingu finale med Švedsko in Južno Korejo, ta pa čaka tudi hokejiste, kjer se bosta pomerili ekipi olimpijskih športnikov Rusije in presenetljivo Nemčije.

Preostala tekmovanja