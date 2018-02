Konkurenca (pre)močno preskočila Slovence

Pjongčang – Glavni trener slovenskih skakalcev Goran Janus je za cilj olimpijskih iger izpostavil kolajno. Da bi ga njegovi štirje izbranci izpolnili na današnji tekmi, pa je zares malo verjetno. Slovenci so na srednji skakalnici pač tu močno zaostajali za konkurenco, v kateri sta prednjačila Andreas Wellinger in branilec naslova Kamil Stoch.



Slovenci so se v uvodnih dneh na skakalnici zelo lovili, bolj malo je bilo skokov, s katerimi so bili zadovoljni sami in tudi Janus, zato ni za pričakovati, da bi se položaj prav veliko spremenil v dveh nočeh. Posebej ker so najboljši v zares odlični formi, izjemno stanovitni, njihovi skoki pa na visoki ravni. Tako so slovenski cilji zelo nizki. »Eden med deseterico in ostali trije med 30,« je za slovensko četverico, ki jo sestavljajo Jernej Damjan, Peter Prevc, Tilen Bartol in Timi Zajc, letvico postavil Janus. Ob tem se še vseeno – vsaj navzven – trudi ostajati čim bolj vedro razpoložen.



»Smo optimisti, kvalifikacije in treningi so eno, tekma drugo. Razlike bodo zelo majhne, treba bo dobro odskakati, do tekme pa lahko še marsikaj popravimo in pridobimo nekaj metrov. Naša težava je, da preveč napadamo, na tej napravi pa takšno razbijanje ne pride v poštev, treba je nastopiti predvsem z občutkom,« je po kvalifikacijah razmišljal Janus ter opozoril, da bo treba imeti tudi kanček sreče, saj bi lahko svojo vlogo odigrale tudi vetrovne razmere.



Želje naše četverice so precej skromne, v glavnem bi vsi radi prikazali boljše skoke kot na treningih in v kvalifikacijah, dodali kakšen meter, za kakršenkoli stik z najboljšimi pa bi moralo biti teh kar nekaj, ne glede na majhnost skakalnice … »Najboljši res precej odstopajo, kot vidim, lahko zadnjim desetim nastopajočim dodamo kar avtomatično vsaj pet metrov več od nas. Sam močno upam, da še nisem pokazal vsega na tej skakalnici,« pravi Peter Prevc, branilec srebrne kolajne s srednje naprave iz Sočija, v kvalifikacijah pa na 14. mestu najboljši Slovenec, 16. je bil Jernej Damjan. »Večjih pričakovanj ni, želim si seveda še kak meter daljše skoke. Skoki na cilj v vedno eno in isto tarčo, kot se zdaj dogaja, mi niso pogodu,« razmišlja Damjan, ki še vedno tudi išče načine, kako pregnati dolgčas, obisk jutrišnjega biatlonskega šprinta se mu zdi zelo mamljiva ideja.



Dvoboj Kraft – Wellinger?



Da bi Slovenci krojili razplet pri vrhu, torej ni pričakovati, treningi so nakazali obračun za zlato med Kamilom Stochom in Andreasom Wellingerjem. Slednji je dobil kvalifikacije, poleg tega je bil najboljši še na treh treningih (ki se jih niso udeleževali vsi najboljši). »Iz skoka v skok sem tu napredoval, odpravil nekaj napak in veselim se tekme,« je dejal Wellinger, ki pa mora mesto favorita vendarle prepustiti Stochu. Gre za veliko bolj izkušenega tekmovalca, dokazano »igralca« za velike tekme, kar je nazadnje dokazal z zmagami na vseh štirih postajah novoletne turneje. Zmagovalec obeh tekem iz Sočija bi z zmago postal najuspešnejši poljski športnik na zimskih olimpijskih igrah, zdaj je to z dvema zlatima kolajnama (ter eno srebrno in dvema bronastima) smučarska tekačica Justyna Kowalczyk.



»Moja pričakovanja so skromna. Želim si dobre vremenske razmere in glasno spodbudo gledalcev. V moji glavi se ta čas dogaja marsikaj, a najpomembneje je, da se osredotočim na svoje skoke. Marsikaj lahko še izboljšam,« ostaja previden Stoch, član odlične poljske ekipe, saj so bili odlični tudi Dawid Kubacki, Stefan Hula in Maciej Kot. Prav tako so izjemen vtis pustili Nemci – ob Wellingerju Richard Freitag, Markus Eisenbichler in Karl Geiger –, zdi pa se, da norveška četverica – Daniel Andre Tande, Robert Johansson, Johann Andre Forfang in Ander Fannemel – še ni pokazala vsega. Norvežani bodo namreč na vsaki tekmi merili na kolajno.